12 bienfaits de boire de l’eau à l’ail tous les jours | Les bienfaits de l’eau à l’ail

« Que ton alimentation soit ta première médecine. » Ces mots, prononcés il y a plus de 2000 ans par Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, n’ont jamais été aussi actuels. Ce célèbre médecin grec prescrivait déjà l’ail à ses patients pour soigner de nombreuses maladies. Aujourd’hui, la science moderne confirme l’efficacité de cette plante aux multiples vertus. L’eau à l’ail, en particulier, regorge de bienfaits. Voici 12 raisons d’en boire quotidiennement, et trois façons simples de la préparer à la maison.

1. Lutte contre l’acné

Grâce à l’allicine, un puissant composé antibactérien, l’ail combat les bactéries responsables de l’acné. Il améliore aussi la circulation sanguine, ce qui permet à la peau de recevoir davantage de nutriments essentiels. Résultat : une peau plus saine, sans avoir recours à des traitements coûteux comme les thérapies au glutathion.

2. Stimule les performances sexuelles

L’allicine augmente le flux sanguin vers les organes sexuels, renforçant ainsi la libido et l’énergie sexuelle, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Riche en vitamines et en nutriments, l’ail stimule le désir, améliore la vitalité et augmente la production de spermatozoïdes lorsqu’il est consommé régulièrement sous forme d’eau.

3. Favorise des cheveux en pleine santé

L’eau à l’ail est excellente pour les cheveux, car elle contient des vitamines B6 et C, du manganèse et du sélénium. Ces éléments renforcent les follicules capillaires, stimulent la croissance et préviennent la chute des cheveux.

4. Protège les yeux

L’ail stimule la production de glutathion, une protéine soufrée aux propriétés antioxydantes, qui protège le cristallin des dommages oxydatifs. Plutôt que d’opter pour des compléments onéreux, mieux vaut miser sur cette solution naturelle.

5. Réduit les risques de maladies cardiovasculaires et d’hypertension

De nombreuses études démontrent que l’ail bloque certaines enzymes impliquées dans la synthèse des graisses, ce qui fait baisser le taux de cholestérol total et de LDL de 15 à 20 %. Il prévient aussi l’agrégation des plaquettes et protège les cellules du stress oxydatif. Ce cocktail d’effets bénéfiques joue un rôle majeur dans la santé cardiovasculaire.

6. Diminue le risque de cancer

Selon un rapport de l’American Institute for Cancer Research, les composés de l’ail favorisent la réparation de l’ADN et renforcent les systèmes de défense cellulaires. Ces effets aident à prévenir certains cancers, notamment les cancers colorectaux et cutanés.

7. Renforce le système immunitaire

L’allicine agit comme un bouclier naturel : antibactérien, antiseptique, et microbicide, elle protège l’organisme des agressions extérieures. L’eau à l’ail est donc un excellent allié pour booster votre immunité au quotidien.

8. Favorise la perte de poids

L’ail accélère le métabolisme, aide à brûler les graisses et agit comme un coupe-faim naturel. En prolongeant la sensation de satiété, il limite les fringales et les excès alimentaires, facilitant ainsi la perte de poids.

9. Protège contre la toux, le rhume et la grippe

L’ail aide à prévenir et à soulager les symptômes du rhume, de la toux et de la grippe. Pris avec du miel avant le coucher, il calme la toux. Ses propriétés antivirales sont particulièrement utiles lors des changements de saison.

10. Soulage les symptômes de l’asthme

L’asthme étant une inflammation chronique des voies respiratoires, l’ail peut être bénéfique grâce à un composé anti-inflammatoire appelé disulfure de diallyle. Ce dernier limite l’action des cytokines pro-inflammatoires, ce qui aide à apaiser les crises et à améliorer la respiration.

11. Protège le cerveau contre Alzheimer et la démence

Les antioxydants contenus dans l’ail combattent les effets du stress oxydatif, qui endommage les cellules cérébrales. Des recherches montrent que l’ail augmente les enzymes antioxydantes dans l’organisme et réduit le stress oxydatif, notamment chez les personnes souffrant d’hypertension. Ces effets peuvent ralentir les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et la démence.

12. Améliore les performances physiques

L’ail est l’un des premiers « dopants » naturels connus. Dans l’Antiquité, les Grecs le donnaient à leurs athlètes olympiques pour renforcer leur endurance. Des études récentes indiquent qu’un traitement à l’huile d’ail pendant six semaines chez des patients cardiaques a permis de réduire leur fréquence cardiaque maximale de 12 %, tout en améliorant leur capacité physique. L’eau à l’ail peut donc contribuer à réduire la fatigue liée à l’effort.

Comment préparer l’eau à l’ail ?

Voici trois méthodes simples pour préparer de l’eau à l’ail chez vous.

Méthode n°1

Prenez trois gousses d’ail, placez-les dans un verre et versez de l’eau bouillante dessus. Couvrez et laissez refroidir à température ambiante. Buvez le matin à jeun. Pour adoucir le goût, ajoutez une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de jus de citron.

Méthode n°2

Faites bouillir trois gousses d’ail hachées dans de l’eau pendant cinq minutes. Laissez refroidir. Ajoutez du miel selon vos préférences et buvez le matin à jeun pour des résultats optimaux.

Méthode n°3

Mixez trois à cinq gousses d’ail avec de l’eau dans un blender. Laissez reposer toute la nuit afin que l’eau s’imprègne de tous les nutriments. Faites ensuite bouillir le mélange pendant trois minutes et buvez-le à jeun.

Précautions à prendre

Avant d’intégrer l’eau à l’ail à votre routine quotidienne, prenez connaissance de certaines précautions. Le National Institute of Health avertit que l’ail peut augmenter les risques de saignement. Si vous prenez des anticoagulants (comme la warfarine) ou devez subir une opération, évitez l’ail ou consultez un professionnel de santé. Par ailleurs, l’ail peut interférer avec certains traitements contre le VIH. Si vous n’êtes pas concerné par ces cas particuliers, vous pouvez l’ajouter sans crainte à votre alimentation et profiter de tous ses bienfaits.

Source : KNOW HOW