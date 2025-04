3 plantes miracles pour faire baisser la tension artérielle et nettoyer les artères – Les secrets de Barbara O’Neill

« Tout le monde qui a un cœur devrait être ici. » C’est par ces mots simples mais puissants que Barbara O’Neill introduit sa conférence sur la santé cardiovasculaire. Dans un monde où les maladies cardiaques restent la première cause de décès, elle invite chacun à mieux comprendre et prendre soin de son cœur — non pas avec des médicaments à effets secondaires, mais avec ce que la nature offre de plus puissant : les plantes médicinales.

Barbara O’Neill partage ici trois trésors naturels capables de fluidifier le sang, dilater les vaisseaux, renforcer les parois artérielles et ainsi soutenir en profondeur la santé du cœur.

1. Piment de Cayenne : l’épice qui sauve des vies

Le piment de Cayenne n’est pas seulement un assaisonnement piquant. C’est, selon Barbara O’Neill, une plante médicinale incontournable pour le cœur. Elle affirme même : « Si j’avais des artères bouchées, je ne ferais pas de pontage. Je prendrais deux capsules de piment de Cayenne, trois fois par jour. »

Voici pourquoi cette épice mérite une place de choix dans votre quotidien :

Il fluidifie le sang naturellement, sans les risques associés aux anticoagulants pharmaceutiques. Barbara O’Neill souligne que la warfarine, encore souvent prescrite, est en réalité le même composé utilisé dans certains poisons pour rats — la seule différence étant la dose administrée. Elle déplore que l’on préfère ce type de traitement alors que des solutions naturelles, plus douces, existent.

naturellement, sans les risques associés aux anticoagulants pharmaceutiques. Barbara O’Neill souligne que la warfarine, encore souvent prescrite, est en réalité le même composé utilisé dans certains poisons pour rats — la seule différence étant la dose administrée. Elle déplore que l’on préfère ce type de traitement alors que des solutions naturelles, plus douces, existent. Il dilate les vaisseaux sanguins , facilitant ainsi la circulation du sang et soulageant la pression sur le cœur. Une meilleure circulation, c’est moins de mains froides, moins de fatigue et plus d’oxygène dans les cellules.

, facilitant ainsi la circulation du sang et soulageant la pression sur le cœur. Une meilleure circulation, c’est moins de mains froides, moins de fatigue et plus d’oxygène dans les cellules. Il renforce les parois artérielles, prévenant la rigidité des artères et réduisant les risques de dépôts graisseux.

Dans le livre Back to Eden de Jethro Kloss, qui a reçu plus de 5000 évaluations sur Amazon, le piment de Cayenne reçoit dix pages entières — là où les autres plantes n’en ont qu’une demi. Deux médecins y sont cités : l’un affirme qu’on ne peut pas en abuser, l’autre qu’il ne provoque jamais de lésions, même sur un estomac ulcéré. Au contraire, il aide même à le guérir.

Autre bienfait notable : il stimule la digestion et favorise un transit régulier, en activant la circulation sanguine au niveau digestif.

Comment l’utiliser facilement ?

En gélules : 2 gélules, 3 fois par jour (idéal si vous êtes sensible au goût).

: 2 gélules, 3 fois par jour (idéal si vous êtes sensible au goût). En infusion : 1/4 de cuillère à café dans une tasse d’eau chaude, avec du miel ou du citron.

: 1/4 de cuillère à café dans une tasse d’eau chaude, avec du miel ou du citron. En cuisine : sur les œufs, les légumes, les soupes ou les plats mijotés.

: sur les œufs, les légumes, les soupes ou les plats mijotés. Dans les jus ou smoothies : pour un effet stimulant et détoxifiant.

: pour un effet stimulant et détoxifiant. En usage externe : en crème pour soulager douleurs musculaires et articulaires.

2. Ail : l’antibiotique naturel au service du cœur

Utilisé depuis l’Antiquité pour ses vertus médicinales, l’ail est une véritable bombe de bienfaits pour le système cardiovasculaire et immunitaire. Barbara O’Neill le décrit comme « le super-supplément naturel par excellence ».

Ses propriétés les plus puissantes :

Il fluidifie le sang et prévient la formation de caillots.

et prévient la formation de caillots. Il dilate les artères en douceur, favorisant une meilleure circulation sanguine.

en douceur, favorisant une meilleure circulation sanguine. Il réduit la pression artérielle et les taux de cholestérol LDL (le mauvais), tout en augmentant légèrement le HDL (le bon).

et les taux de cholestérol LDL (le mauvais), tout en augmentant légèrement le HDL (le bon). Il lutte contre les infections grâce à l’allicine, un composé sulfuré à fort pouvoir antibactérien et antiviral.

grâce à l’allicine, un composé sulfuré à fort pouvoir antibactérien et antiviral. Il détoxifie l’organisme, en facilitant l’élimination des métaux lourds, notamment le plomb.

Certaines études montrent que l’ail peut réduire la tension artérielle aussi efficacement que les médicaments antihypertenseurs, mais sans effets indésirables. Il agit aussi comme un nettoyeur naturel des artères, éliminant progressivement les dépôts lipidiques.

Comment le consommer pour en tirer tous les bienfaits ?

Cru ou légèrement cuit , de préférence frais (évitez les versions en poudre ou en bocal).

, de préférence (évitez les versions en poudre ou en bocal). Écrasez-le ou hachez-le et laissez-le reposer 10 minutes avant cuisson pour activer l’allicine.

et laissez-le reposer 10 minutes avant cuisson pour activer l’allicine. Intégrez-le à vos plats quotidiens : sauces, soupes, légumes sautés, marinades.

3. Gingembre : l’anti-inflammatoire multi-usages

Troisième plante vedette, le gingembre est à la fois réchauffant, stimulant et profondément thérapeutique. Utilisé depuis des millénaires, il agit sur plusieurs systèmes du corps, avec des effets impressionnants :

Il réduit l’inflammation grâce aux gingérols, ce qui en fait une excellente alternative naturelle aux médicaments anti-inflammatoires, notamment pour les douleurs articulaires ou musculaires.

grâce aux gingérols, ce qui en fait une excellente alternative naturelle aux médicaments anti-inflammatoires, notamment pour les douleurs articulaires ou musculaires. Il améliore la digestion , soulage les nausées, les ballonnements et favorise l’évacuation gastrique.

, soulage les nausées, les ballonnements et favorise l’évacuation gastrique. Il stimule le système immunitaire , avec des effets bénéfiques pendant les rhumes, les grippes et les infections diverses.

, avec des effets bénéfiques pendant les rhumes, les grippes et les infections diverses. Il aide à la perte de poids : en boostant le métabolisme, en limitant les fringales et en améliorant le contrôle de la glycémie.

: en boostant le métabolisme, en limitant les fringales et en améliorant le contrôle de la glycémie. Il régule la glycémie, ce qui est particulièrement utile pour les personnes atteintes de diabète de type 2.

Comment intégrer le gingembre à votre quotidien ?

Frais , râpé ou en tranches dans les plats, soupes, wok ou jus.

, râpé ou en tranches dans les plats, soupes, wok ou jus. En infusion : faites bouillir quelques rondelles pendant 10 à 15 minutes avec du citron et du miel.

: faites bouillir quelques rondelles pendant 10 à 15 minutes avec du citron et du miel. Dans les smoothies ou jus : avec pomme, citron, épinards ou ananas.

: avec pomme, citron, épinards ou ananas. Cuit : dans les sauces, plats mijotés, marinades.

: dans les sauces, plats mijotés, marinades. En complément alimentaire : gélules, extrait liquide ou poudre pour ceux qui n’aiment pas son goût.

Barbara O’Neill rappelle qu’en plus d’être puissantes, ces trois plantes sont sûres à utiliser au quotidien, même à fortes doses, contrairement à de nombreux médicaments. Elle conclut avec cette citation d’Hippocrate : « Que ton aliment soit ton médicament. » Une invitation à se soigner d’abord avec ce qu’on met dans notre assiette.

Source : Dezi Health