7 produits cancérigènes qui se cachent dans votre maison

Si vous prenez le temps de surveiller votre alimentation et votre niveau d’activité physique, il est essentiel d’étendre ces bonnes habitudes à votre routine d’entretien domestique. En effet, d’innombrables objets de votre foyer sont contaminés par des substances chimiques agressives qui s’accumulent progressivement dans vos tissus et provoquent une surcharge toxique.

Bien qu’il soit préférable d’acheter uniquement des produits biologiques faits maison ou traditionnels, voici 7 produits ménagers potentiellement cancérigènes que vous devriez remplacer dès que possible.

Les shampoings commerciaux

Selon David Suzuki, scientifique et universitaire respecté, 80 % des produits ménagers courants contiennent au moins une des 12 substances chimiques les plus toxiques, incluant des agents cancérigènes et des perturbateurs endocriniens comme les parabènes, le sulfate de sodium laureth, les conservateurs libérant du formaldéhyde et la p-phénylènediamine.

Concernant les shampoings, les parabènes, les parfums, les colorants et la cocamide diéthanolamine sont les substances les plus préoccupantes. Ces substances chimiques ne se limitent pas aux shampoings : on estime qu’1 ingrédient sur 8 parmi les 82 000 utilisés dans les produits de soins personnels sont des produits chimiques industriels, incluant des cancérigènes, des pesticides, des toxiques reproductifs et des perturbateurs hormonaux.

Même certaines marques de shampoings « biologiques » ou « naturels » peuvent contenir des substances chimiques agressives. La solution consiste à fabriquer son propre shampoing ou à abandonner complètement le shampoing.

Les bougies parfumées

Bien qu’elles portent des noms comme « brise d’été » ou « tarte aux fraises », les bougies parfumées sont loin d’être naturelles. La plupart des bougies, même non parfumées, contiennent du formaldéhyde, une substance chimique extrêmement nocive qui émet des vapeurs toxiques lorsqu’elle est chauffée.

Le formaldéhyde provoque des irritations des yeux, du nez, de la gorge et de la peau, ainsi que des détresses respiratoires, des nausées et le cancer. Des études confirment ces effets sur la santé.

L’alternative recommandée consiste à utiliser des bougies entièrement naturelles en cire d’abeille avec une mèche en coton pour éclairer votre maison.

Les désodorisants d’intérieur

Les désodorisants d’intérieur et parfums contiennent des fragrances qui utilisent jusqu’à 3 000 substances chimiques pour créer un parfum particulier. Ces produits peuvent entraîner des problèmes neurologiques, une immunité défaillante, des troubles auto-immuns, des dermatites, des détresses respiratoires, de l’asthme, des irritations oculaires, le cancer, des allergies, l’infertilité, les fausses couches, et bien d’autres problèmes.

Plus inquiétant encore, les ingrédients ne sont pas tenus d’être énumérés sur les produits, ce qui signifie que vous ne savez jamais vraiment ce que vous respirez.

Pour remplacer ces produits, fabriquez votre propre vaporisateur pour la maison avec de l’eau, une cuillère à café d’huile d’amande et 20 gouttes environ de votre huile essentielle préférée dans un vaporisateur de 60 ml.

Les rideaux de douche en PVC

Concernant les rideaux de douche, le PVC et le vinyle ont été populaires pendant des décennies, mais les preuves s’accumulent montrant que ces matériaux ne sont pas sûrs. Des chercheurs ont découvert que les rideaux de douche en PVC peuvent libérer jusqu’à 108 composés organiques volatils, dont 7 figurent sur la liste des polluants atmosphériques dangereux de l’EPA.

Chaque fois que vous prenez une douche, vous inhalez ces composés. L’exposition prolongée est liée à des dommages du foie, du système nerveux central, du système respiratoire, du système reproducteur, et peut contribuer à des dommages développementaux.

L’alternative consiste à acheter des rideaux en coton biologique ou en chanvre, et à les laver et repasser fréquemment pour prévenir la moisissure.

Les fournitures artistiques

Les fournitures artistiques comme la colle, la peinture et les marqueurs permanents ne devraient pas être utilisés par vos enfants pendant les activités créatives. Ces produits sont connus pour causer des maux de tête, des nausées, des brûlures, des problèmes respiratoires, des dommages pulmonaires et rénaux ainsi que le cancer.

C’est la raison pour laquelle tant de produits artisanaux portent des étiquettes d’avertissement précisant que le produit ne doit pas être inhalé, ingéré ou placé sur la peau, selon Green America.

Recherchez plutôt les sceaux AP ou CP sur les produits que vous donnez à vos enfants, qui prouvent qu’ils sont non toxiques. Mieux encore, remplacez la peinture par de l’eau et des épices comme la moutarde ou le curcuma, remplacez les marqueurs par du charbon de bois ou fabriquez de la colle maison en utilisant de la farine et de l’eau.

Les insecticides et pesticides

Ces produits ne tuent pas seulement les insectes, ils empoisonnent lentement votre famille aussi ! Ils fonctionnent en utilisant des neurotoxines, comme les pyréthroïdes, qui peuvent conduire à la maladie de Parkinson chez les humains. Ces produits sont particulièrement nocifs pour les enfants, qui sont plus sensibles aux toxines environnementales, et peuvent même causer des maladies et la mort aux animaux domestiques.

La solution consiste à fabriquer vos propres pesticides biologiques en utilisant des ingrédients de cuisine courants.

Les antisudorifiques

Vous avez probablement déjà entendu dire que les antisudorifiques et déodorants contiennent souvent de l’aluminium pour garder vos aisselles sèches. L’utilisation de ces produits a été liée à l’apparition de la maladie d’Alzheimer et du cancer du sein car l’aluminium est difficile à éliminer pour votre corps et tend à s’accumuler dans les tissus du cerveau et du sein.

Le pire, c’est qu’ils vous font en réalité sentir plus mauvais à long terme. L’alternative consiste à fabriquer votre propre déodorant en utilisant de l’huile de coco.

Source : dailyhealthpost.com