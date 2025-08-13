Boostez votre santé avec ces 2 puissantes recettes de jus

Ajouter des ingrédients frais et naturels à votre alimentation constitue l’une des meilleures méthodes pour améliorer votre santé et votre énergie au quotidien. Les jus à base de fruits et de légumes riches en nutriments sont parfaits pour commencer la journée, renforcer le système immunitaire et fournir à votre organisme les vitamines et minéraux essentiels. Découvrez deux recettes de jus exceptionnelles, pensées pour dynamiser votre bien-être : l’une à base de carotte, orange, citron, gingembre et curcuma, l’autre associant betterave, pomme, carotte, citron, gingembre et curcuma.

Jus carotte, orange, citron, gingembre et curcuma : un concentré de vitamines Ce mélange est idéal pour débuter la matinée avec une boisson énergisante, riche en nutriments et en antioxydants. Il regorge de vitamines et possède des propriétés anti-inflammatoires, faisant de ce jus un véritable élixir de bien-être. Bienfaits des ingrédients Carotte : Très riche en bêta-carotène, transformé en vitamine A par l’organisme, la carotte favorise la santé oculaire, renforce le système immunitaire et soutient l’éclat de la peau.

Orange : Source importante de vitamine C, l'orange aide à lutter contre les infections, participe à la production de collagène pour une peau saine et consolide les défenses immunitaires.

Citron : Gorgé de vitamine C, le citron contribue à la détoxification, équilibre le pH du corps et facilite la digestion. Ses propriétés antibactériennes sont utiles pour lutter contre certaines infections.

Gingembre : Apprécié pour ses effets anti-inflammatoires et antioxydants, le gingembre aide à atténuer les nausées, soulage les inconforts digestifs et diminue les douleurs musculaires.

Curcuma : Grâce à la curcumine, le curcuma est reconnu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires. Il contribue à réduire les douleurs articulaires, à combattre l'inflammation et à soutenir la santé cérébrale. Recette Ingrédients : 2 carottes de taille moyenne

1 orange

1/2 citron

Un morceau de gingembre frais de 2,5 centimètres

1/2 cuillère à café de curcuma en poudre (ou du curcuma frais) Instructions : Pelez les carottes et l’orange, retirez la peau du citron.

Mettez tous les ingrédients dans un extracteur de jus ou un blender, puis mixez jusqu’à obtention d’une texture homogène.

Filtrez le jus si vous utilisez un blender, puis servez bien frais. Pourquoi consommer ce jus ? Intégrer ce jus à votre routine peut renforcer vos défenses naturelles, favoriser la santé de la peau, améliorer la digestion et réduire l’inflammation. C’est une façon savoureuse de commencer la journée avec vitalité.