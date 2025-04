Ces 6 aliments brûleront les graisses et guériront le corps | Dr. Mindy Pelz, experte en jeûne

Et si vous pouviez enclencher un processus de guérison profonde sans médicament, sans complément alimentaire, sans budget ni perte de temps ? C’est la promesse du Dr Mindy Pelz, experte mondialement reconnue en nutrition et santé fonctionnelle, autrice à succès et figure emblématique du mouvement du jeûne. Selon elle, il est non seulement possible de renforcer naturellement l’immunité, d’améliorer son métabolisme et de freiner le vieillissement, mais surtout de prévenir et d’inverser les maladies chroniques… simplement en redonnant à votre corps le pouvoir de s’autoguérir.

La clé ? Comprendre et activer un mécanisme biologique puissant : l’autophagie.

L’autophagie : votre système de nettoyage cellulaire intégré

L’autophagie est un processus naturel par lequel le corps identifie, dégrade et recycle les cellules endommagées, toxiques ou inutiles. C’est littéralement un système de nettoyage interne. Le terme vient du grec auto (soi-même) et phagein (manger) — le corps se « dévore » pour mieux se régénérer. C’est dans cet état qu’il élimine les virus, bactéries, cellules vieillissantes ou potentiellement cancéreuses.

Mais pour que l’autophagie soit activée, une condition est indispensable : le jeûne. Lorsque le glucose et les nutriments cessent d’affluer, les cellules réagissent en se purifiant.

Dès 8 heures sans alimentation, le corps commence à changer sa source d’énergie. À 12 heures, il produit des cétones qui suppriment l’hormone de la faim et améliorent la clarté mentale. Vers 13 heures, l’hormone de croissance monte en flèche, stimulant la combustion des graisses et ralentissant le vieillissement. Chez les hommes, la testostérone peut grimper jusqu’à 1300 % après seulement 15 heures de jeûne. En parallèle, les marqueurs d’inflammation, comme la CRP, chutent.

Des études confirment ces effets. Une recherche menée auprès de femmes atteintes de cancer du sein a révélé qu’un jeûne quotidien de 13 heures permettait de réduire de 64 % le risque de récidive, sans aucun changement alimentaire.

Après 17 heures, l’autophagie démarre, le corps élimine les cellules inutiles ou défectueuses. À 24 heures, les cellules souches intestinales régénèrent la paroi digestive. À 36 heures, les graisses les plus tenaces, notamment abdominales, sont attaquées. À 48 heures, les récepteurs de dopamine se renouvellent, réinitialisant la motivation et la clarté mentale. Et à 72 heures, une régénération complète du système immunitaire s’opère — naturellement, sans médicament.

Quelle durée de jeûne adopter pour bénéficier de ces effets ?

Pas besoin de jeûner trois jours chaque semaine pour en tirer des bénéfices. Le Dr Mindy propose un plan modulable selon vos besoins :

72 heures : deux fois par an pour éliminer les cellules potentiellement nuisibles avant qu’elles ne posent problème.

: deux fois par an pour éliminer les cellules potentiellement nuisibles avant qu’elles ne posent problème. 48 heures : une fois par trimestre pour réguler l’humeur et soutenir la santé mentale.

: une fois par trimestre pour réguler l’humeur et soutenir la santé mentale. 36 heures : une fois par mois pour surmonter les blocages de perte de poids.

: une fois par mois pour surmonter les blocages de perte de poids. 24 heures : une fois par semaine pour maintenir un bon équilibre métabolique.

: une fois par semaine pour maintenir un bon équilibre métabolique. 12 à 17 heures : quotidiennement pour la plupart des gens.

Elle précise néanmoins que les femmes devraient éviter le jeûne durant la semaine précédant leurs règles.

Mais jeûner ne suffit pas. Ce que vous mangez pendant les périodes d’alimentation est tout aussi déterminant. Voici donc les six aliments que le Dr Mindy recommande pour soutenir et amplifier l’autophagie.

Les 6 aliments qui déclenchent l’autoguérison et brûlent les graisses

1. L’avocat

C’est le choix idéal pour rompre un jeûne. Riche en bonnes graisses, il supprime la sensation de faim en agissant directement sur l’hormone responsable des fringales. Le conseil du Dr Mindy : commencez par manger uniquement des graisses comme l’avocat, attendez une heure, puis introduisez d’autres aliments. Elle ajoute : « Je consomme beaucoup de choucroute et de kimchi. Je prends un avocat et je mets du kimchi et de la choucroute dessus ». Cette combinaison aide à reconstituer la flore intestinale et favorise la perte de poids.

2. Le cacao

Le cacao brut, riche en polyphénols, stimule activement l’autophagie. Une étude de 2009, publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, a montré que le cacao augmentait ce processus dans les cellules du foie. Préférez le chocolat très noir, avec « cacao » comme premier ingrédient, suivi de « beurre de cacao », sans sucre ajouté ni produits industriels.

3. Le café

Une étude parue en 2014 dans Cell Cycle révèle qu’une à quatre heures après consommation, le café active l’autophagie dans le foie, les muscles et le cœur. Mais attention à la qualité : il doit être biologique et sans moisissure, car les pesticides ou les champignons contenus dans certains cafés peuvent introduire des toxines dans le corps. Le café noir est généralement bien toléré pendant le jeûne. Ajouter de l’huile MCT peut renforcer l’effet brûle-graisse et cétogène, mais l’ajout de crème nécessite une vérification de la glycémie pour s’assurer de ne pas briser le jeûne.

4. Le thé vert et la bergamote

Le thé vert est un activateur universel de l’autophagie. Une étude de 2019 parue dans le Nutrients Journal a démontré son effet protecteur sur les cellules du cerveau. Le thé à la bergamote, lui aussi, a montré des effets impressionnants : une étude menée en 2014 a prouvé que l’huile essentielle de bergamote activait l’autophagie dans les cellules de neuroblastome cancéreuses humaines.

5. L’huile d’olive

Cet aliment de base de la cuisine méditerranéenne est reconnu pour ses effets anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. Des recherches ont montré qu’elle agissait sur les protéines bêta-amyloïdes et tau, impliquées dans la maladie d’Alzheimer. D’autres études ont exploré ses effets contre le cancer, notamment l’ostéosarcome métastatique. Il est important de choisir une huile d’olive biologique, non rance, et de ne jamais la chauffer jusqu’à ce qu’elle fume. Le Dr Mindy recommande : « Prenez une cuillère à soupe par jour, surtout si vous souhaitez améliorer votre santé ».

6. Le curcuma

Grâce à la curcumine, son principal composant actif, le curcuma soutient l’autophagie, notamment dans les cellules pancréatiques. Une étude de 2019 a même montré qu’il inhibait certaines maladies transmises par les tiques, favorisant l’élimination des cellules défectueuses. Pour améliorer son absorption, associez-le à du poivre noir. Utilisez-le en poudre, ou mieux encore, en racine fraîche pressée dans un jus vert ou ajoutée dans vos plats.

Mettre en place une stratégie durable de guérison

Pour le Dr Mindy Pelz, il est essentiel d’intégrer ces principes dans une démarche cohérente à long terme : « Si vous ne faites aucun effort pour stimuler l’autophagie, vos cellules s’accumuleront avec des toxines ». En adoptant des jeûnes réguliers et en choisissant des aliments qui soutiennent ce processus naturel, vous offrez à votre corps les meilleures conditions pour se réparer, se régénérer, brûler les graisses et retrouver son plein potentiel.

Source : Santé & Nature