Comment j’ai vaincu mon cancer terminal stade 4 – témoignage de guérison

Face à un diagnostic de cancer de la prostate de stade 4 avec métastases osseuses et ganglionnaires, Guy Tenenbaum a choisi de lutter contre le pronostic médical qui ne lui accordait que six mois à vivre. Cinq ans après, il témoigne de sa rémission complète et partage les méthodes qui lui ont permis d’inverser sa maladie.

Le diagnostic et la prise de décision

Lorsque les oncologues lui ont annoncé qu’il était en phase terminale d’un cancer de la prostate de stade 4, groupe 5, avec des métastases dans les os et les ganglions, le pronostic était sans appel : il ne lui restait que six mois à vivre. Plutôt que d’accepter passivement cette sentence, il a décidé de mener sa propre « croisade contre le cancer ».

Lors de l’enregistrement de ce témoignage, en 2019, il suivait son protocole personnel depuis déjà 45 jours. Il avait perdu 25 kilos et se sentait paradoxalement en forme, malgré les prédictions pessimistes des médecins.

La stratégie adoptée : un protocole multi-approches

Élimination du stress

La première mesure qu’il a prise a été de supprimer totalement le stress de sa vie, qu’il identifiait comme la cause probable de son cancer en raison de la production de cortisol. Pour ce faire, il a délégué tous ses problèmes juridiques et administratifs à des notaires et des avocats, se libérant ainsi de toute préoccupation extérieure.

Le jeûne prolongé comme traitement principal

S’inspirant des travaux du lauréat du prix Nobel 2016 sur l’autophagie, Guy a entrepris un jeûne de 45 jours. Le principe est le suivant : le corps est mis en mode survie afin qu’il consomme tout ce qui est « malsain » à l’intérieur, y compris les cellules cancéreuses. Comme l’a formulé son oncologue : « Il faut que le cancer meure de faim avant que vous ne mouriez. »

Durant cette période, son métabolisme s’est adapté à une consommation de seulement 400 calories par jour, ce qui se manifestait par une sensation permanente de froid. Il perdait du poids très lentement, parfois seulement 100 grammes en deux jours, signe que son corps était en mode économie d’énergie.

Les supplémentations thérapeutiques

Parallèlement au jeûne, Guy a mis en place plusieurs protocoles de supplémentation :

Antioxydants : Pris quotidiennement pour affaiblir davantage les cellules cancéreuses

Pris quotidiennement pour affaiblir davantage les cellules cancéreuses Réparation mitochondriale : Traitement visant à réparer les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, car le cancer semble lié à la fermentation du sucre plutôt qu’à sa combustion normale

Traitement visant à réparer les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, car le cancer semble lié à la fermentation du sucre plutôt qu’à sa combustion normale Traitement métabolique : Basé sur les recherches du professeur Thomas Seyfried aux États-Unis

Basé sur les recherches du professeur Thomas Seyfried aux États-Unis Protocole chinois : Inspiré des travaux d’un prix Nobel 2015

Inspiré des travaux d’un prix Nobel 2015 Alcalinisation : Mélange de bicarbonate de soude et citron pour créer un environnement alcalin défavorable au cancer, avec des pauses tous les deux-trois jours pour éviter les complications

Mélange de bicarbonate de soude et citron pour créer un environnement alcalin défavorable au cancer, avec des pauses tous les deux-trois jours pour éviter les complications Suppléments naturels : Ail, gingembre et curcuma consommés tous les 3-4 jours

L’évolution vers la guérison

Après des mois de ce protocole rigoureux, Guy a vu son cancer disparaître progressivement. Les examens PET scan ont confirmé l’absence de toute trace de cancer. Face à ces résultats inexpliqués, son oncologue lui a conseillé : « Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. »

En 2022, soit trois ans après la publication de cette vidéo, Guy confirme qu’il est toujours « cancer free » et qu’il a repris 15 kilos sur les 35 perdus initialement.

Les traitements expérimentaux

Profitant du « right to try » instauré par l’administration Trump pour les patients en phase terminale, Guy a également pu bénéficier de traitements expérimentaux au centre Anderson de Houston, reconnu comme l’un des plus grands centres de cancérologie au monde. Il a notamment rencontré Jim Allison, lauréat du prix Nobel 2018, dont les travaux complètent ceux du lauréat japonais de 2016.

Un message d’espoir controversé

Il insiste sur le fait qu’il partage uniquement son expérience personnelle et qu’il ne recommande à personne de suivre son exemple sans supervision médicale. Il tient à préciser : « Je ne suis pas médecin et je ne sais rien », tout en soulignant les dangers potentiels de son approche.

Son objectif est de donner de l’espoir aux personnes en phase terminale et de fournir des données qui pourraient aider les chercheurs à développer de meilleurs traitements contre le cancer et d’autres maladies métaboliques.

Ce témoignage illustre la détermination d’un homme qui a refusé d’accepter une sentence de mort et qui, grâce à une approche personnelle combinant jeûne, suppléments alimentaires et élimination du stress, affirme avoir vaincu un cancer en phase terminale.

