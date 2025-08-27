Comment le DMSO élimine naturellement les cancers

Le DMSO (sulfoxyde de diméthyle) est une substance naturelle qui, utilisée correctement, améliore efficacement et rapidement diverses affections avec lesquelles la médecine traditionnelle peine. Des milliers d’études démontrent que le DMSO traite efficacement une large gamme de blessures, d’accidents vasculaires cérébraux, de douleurs chroniques, de troubles auto-immuns et de nombreuses infections difficiles.

Malheureusement, une fois que la FDA a réalisé l’ampleur de la transformation que le DMSO pourrait apporter à la médecine, l’agence a décidé de l’effacer de l’histoire. En conséquence, des millions de patients qui en ont bénéficié et les milliers d’études sur son potentiel thérapeutique ont été largement oubliés.

Propriétés anticancéreuses du DMSO

En raison de la controverse entourant le DMSO, une fois que ses pionniers ont réalisé qu’il traitait également le cancer, une décision a été prise de minimiser cet aspect du DMSO. Par conséquent, les propriétés anticancéreuses du DMSO restent relativement méconnues.

Des études montrent que le DMSO traite efficacement la douleur cancéreuse et réduit considérablement les complications de la radiothérapie et de la chimiothérapie, car il protège sélectivement les cellules saines de ces agents.

Différenciation cellulaire

Le cancer est une maladie de dédifférenciation, dans laquelle les cellules normales perdent leur structure et commencent à se diviser de manière incontrôlable. Quelque chose qui pourrait différencier les cellules cancéreuses en cellules normales serait extrêmement utile dans le traitement du cancer.

En 1971, un virologue a découvert que le DMSO pouvait induire la différenciation des cellules d’érythroleucémie à une concentration de 2%, faisant que la plupart d’entre elles redeviennent des cellules normales. À des concentrations plus élevées, le DMSO arrêtait la croissance et tuait même les cellules cancéreuses.

Cette capacité de différenciation a été démontrée de manière répétée pour de nombreux types de cancer, notamment :

Les cancers du sang : leucémie promyélocytaire aiguë, leucémie myéloïde chronique, lymphome

Les cancers d’organes : vessie, cerveau, sein, côlon, œsophage, rein, foie, poumons, prostate, ovaires, estomac, thyroïde

Autres cancers : carcinome embryonnaire, fibrosarcome, mélanome

Mécanismes d’action

Les études montrent que le DMSO modifie positivement de nombreux facteurs associés au cancer, notamment en réduisant les gènes cancéreux, en augmentant les protéines anticancéreuses et en altérant l’ADN cancéreux.

Le DMSO provoque également des changements structurels importants dans les cellules cancéreuses. Les cellules tumorales croissent généralement de manière chaotique, mais l’ajout de 1% à 2% de DMSO conduit à une structure plus organisée ressemblant aux cellules normales. Il modifie le squelette cellulaire des cellules cancéreuses tout en laissant les cellules normales inchangées.

De plus, le DMSO dissout une barrière autour des cellules cancéreuses qui empêchait les médicaments de chimiothérapie de les pénétrer, rendant les thérapies ciblant le cytosquelette 30 à 1000 fois plus puissantes.

Inhibition de la croissance cancéreuse

Lorsque le DMSO différencie les cellules cancéreuses, il ralentit également fréquemment leur croissance de manière dose-dépendante. Ce phénomène a été observé dans divers cancers, notamment la leucémie myéloïde aiguë, le cancer du sein, les lymphomes, le cancer du côlon et les sarcomes.

Une étude de 2014 sur des souris implantées avec des cellules de cancer du sein a montré que celles injectées avec du DMSO présentaient une croissance tumorale significativement réduite par rapport à celles recevant une solution saline.

Activation immunitaire

Bien que le DMSO soit efficace pour réduire l’auto-immunité et l’inflammation dans le corps, il n’affaiblit pas la réponse immunitaire au cancer et l’améliore même. Le DMSO empêche le cancer d’échapper au système immunitaire, permettant ainsi au cancer d’être ciblé et éliminé.

Une étude cruciale de 2016 a prouvé qu’il était possible d’utiliser le DMSO pour créer un « vaccin contre le cancer ». Les cellules de cancer du foie exposées à 2% de DMSO ont été injectées à des souris et, contrairement aux cellules cancéreuses non traitées, n’ont pas formé de tumeurs. Ces cellules ont induit une immunité antitumorale qui a permis aux souris d’éliminer complètement les cellules de cancer du foie non traitées.

Études de traitement du cancer

Ces propriétés anticancéreuses ont été démontrées chez des organismes vivants. Une étude de 1989 sur des rats atteints de cancers de la prostate agressifs a révélé que 2,5% de DMSO oral ralentissait significativement la croissance du cancer.

Chez l’homme, plusieurs études contrôlées ont montré des résultats prometteurs :

Une étude de 1992 sur 198 patients ayant subi une chirurgie pour un cancer du côlon qui s’était propagé aux ganglions lymphatiques locaux a révélé que l’administration à long terme de DMSO oral après la chirurgie améliorait significativement leur survie à 5 ans

Une autre étude de 1992 sur 228 patients ayant subi une ablation de deux tiers de leur estomac en raison d’un cancer gastrique a montré que le DMSO oral quotidien augmentait significativement leurs taux de survie

Un essai de 1999 sur 25 patients a révélé que le DMSO intravésical traitait le cancer de la vessie

Une thérapie oubliée

Bien que l’histoire soit pleine de thérapies médicales efficaces largement effacées de la mémoire humaine, l’histoire du DMSO est particulièrement remarquable car il existait tellement de preuves publiées de son efficacité pour diverses affections difficiles.

Cette disparition est particulièrement notable dans le domaine du cancer, car il existe des centaines d’études montrant que le DMSO peut atteindre efficacement de nombreux objectifs clés de la recherche moderne sur le traitement du cancer. Pourtant, le DMSO existe dans une bulle où il est reconnu qu’il peut créer ces effets anticancéreux selon les besoins de la recherche sur le cancer, mais il n’est presque jamais considéré comme un traitement du cancer.

Heureusement, en raison de sa facilité de disponibilité et de la fréquence avec laquelle il produit des résultats rapides, attirer l’attention sur le DMSO lui a permis de connaître une résurgence rapide, permettant potentiellement que ses avantages soient largement disponibles aux patients cancéreux.

