COVID : Ils remettent ça ! Nouveau variant, mensonges d’État et manipulation de masse

Le retour de la peur orchestrée

Ça y est, ils retentent le coup ! Alors que la vérité commence enfin à éclater sur les mensonges du COVID, voilà qu’une campagne alarmiste se déploie dans tous les médias occidentaux. Coïncidence ? Certainement pas ! Tout se fait par calcul, au moment précis où deux bombes explosent : le traité pandémique de l’OMS et un rapport explosif américain qui révèle des mensonges d’État monumentaux.

Le scénario habituel : l’Asie d’abord, puis l’Occident

Le scénario est toujours le même, vous l’avez remarqué ? Ça commence en Asie, puis ça débarque chez nous. Exactement comme en 2020 !

C News titre le 22 mai : « Covid-19, les chiffres alarmants du retour de la maladie en Asie ». Chine, Hong Kong, Thaïlande, Taïwan… Des dizaines de milliers de contaminations, des dizaines de morts. Le personnel médical s’affole, les cliniques sont « bondées ». Tout y est pour faire peur !

Et hop ! Comme par magie, le nouveau variant débarque en France. BFM TV nous annonce le 25 mai : « Covid-19 : un nouveau variant inquiétant identifié pour la première fois en France ». Son petit nom ? NB.1.8.1 – retenez-le bien, ils vont nous le marteler !

Ce variant « jamais identifié en France avant mars fait des ravages en Chine », nous dit-on. Il présente une « capacité d’évasion immunitaire » – en clair, il échapperait à nos défenses. Les Chinois prétendent qu’il a « un avantage de croissance », qu’il « rentre plus vite dans les cellules ». Tout est fait pour terroriser !

Le retour des « experts » de plateau

Et bien sûr, qui voit-on revenir sur les plateaux ? Les mêmes ! Bruno Mégarbane sur BFM avec son grand bandeau « Covid : un nouveau variant qui inquiète ». Antoine Flahault qui déclare sur LCI qu’une « nouvelle vague pourrait survenir cet été en Europe ».

Le nouveau ministre de la Santé Yannick Neuder déclare dans le Dauphiné qu’ils « suivent de près ce nouveau variant ». Ils remettent la machine en marche !

Le timing parfait : traité OMS et révélations explosives

Mais attention au timing ! Cette campagne de peur intervient exactement au moment où :

1. Le traité pandémique de l’OMS vient d’être approuvé le 20 mai par l’Assemblée mondiale de la santé. Certes, grâce à la mobilisation, les éléments les plus gravissimes ont été retirés de la première version. Mais il reste juridiquement contraignant et problématique. L’idéal serait qu’il n’existe pas et que la France quitte l’OMS !

Macron s’en réjouit bruyamment dans une vidéo publiée sur le compte X de l’Élysée avec cette phrase révélatrice : « Parce que la question n’est pas si mais quand arrivera la prochaine pandémie. » Ils nous préparent déjà la suivante !

2. Un rapport explosif sort enfin aux États-Unis grâce aux efforts de l’administration Trump et de parlementaires républicains. Fox News révèle le 21 mai : « Les responsables américains ont retardé l’avertissement du public sur le risque d’inflammation cardiaque lié au vaccin Covid-19. »

Les mensonges d’État révélés au grand jour

Ce rapport de 55 pages du sénateur Ron Johnson est une BOMBE ! Il révèle que :

Dès février 2021 , le ministère israélien de la santé avait informé les CDC américains du « grand risque de myocardite en particulier chez les jeunes » suite aux injections Pfizer

, le ministère israélien de la santé avait informé les CDC américains du « grand risque de myocardite en particulier chez les jeunes » suite aux injections Pfizer L’administration Biden a délibérément caché ces informations cruciales au public pendant des mois

au public pendant des mois « Aucun autre rapport d’événement indésirable associé à un autre médicament ou vaccin ne se rapproche de ces statistiques d’effets secondaires » – c’est écrit noir sur blanc !

– c’est écrit noir sur blanc ! Malgré ces chiffres gigantesques, les fabricants continuent d’affirmer que c’est « sûr et efficace » sans fournir les données pour le prouver

Cette décision criminelle de minimiser les risques et de retarder l’information « a mis en danger la santé publique », notamment celle des jeunes.

L’un cache l’autre : la stratégie de diversion

Vous voyez le stratagème ? Au moment où la vérité éclate sur les mensonges et les dangers cachés, ils relancent une campagne de peur sur un « nouveau variant terrible » ! L’un cache l’autre !

Pendant qu’ils agitent la peur d’un nouveau variant, on oublie les révélations sur les myocardites cachées, les effets secondaires dissimulés, les mensonges d’État !

La France, le seul grand pays sans commission d’enquête

Et pendant ce temps, la France reste scandaleusement l’un des seuls grands pays à ne pas avoir organisé de commission d’enquête sur le COVID et les injections ! C’est inadmissible !

Il faut continuer à harceler les parlementaires, leur écrire, aller dans leurs permanences, leur demander cette commission d’enquête ! La vérité doit éclater en France aussi !

Ne tombons pas dans le piège

L’antidote à leur stratégie ? Ne pas avoir peur !

Nous savons qu’il faut :

Quitter l’OMS comme l’ont fait l’Argentine et les États-Unis cette année

Exiger la vérité et la justice sur ce qui s’est passé

Ne pas lâcher le morceau sur les enquêtes

Poursuivre les procès au pénal

Ne nous laissons pas manipuler par leurs campagnes de peur ! Nous cherchons la vérité, pas la terreur. Nous voulons la justice, pas la soumission.

Ils ont besoin de la peur pour nous contrôler. Notre arme, c’est de refuser d’avoir peur et d’exiger la vérité !

La vérité finira par triompher. Ils peuvent agiter tous les variants qu’ils veulent, nous ne céderons pas à la peur. Justice sera rendue !

Source : FLORIAN PHILIPPOT