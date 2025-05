« Je ne suis pas un Gourou, je suis un homme Libre ! » Thierry Casasnovas, seul face à l’État ?

Thierry Casasnovas, figure influente et controversée du milieu du bien-être naturel et de la santé alternative, est aujourd’hui confronté à une situation difficile avec l’État français. Sous contrôle judiciaire, il lui est interdit de quitter le territoire national, une mesure généralement réservée à des personnes accusées de crimes graves. Thierry considère cette décision comme profondément injuste et disproportionnée.

Dans une interview exclusive avec Nexus, Thierry s’exprime clairement sur les accusations portées contre lui, notamment celle d’être un « gourou ». Il rejette fermement cette étiquette, expliquant qu’elle est devenue une stratégie de disqualification sociale utilisée contre toute personne présentant des idées divergentes de la pensée dominante, particulièrement en matière de santé, de naturel ou de tradition. Selon lui, cette qualification abusive contribue à marginaliser injustement ceux qui adoptent une vision alternative du monde.

Thierry Casasnovas dénonce vigoureusement un « délit d’opinion » à son encontre. Il affirme être victime d’une campagne médiatique systématique qui vise à le réduire au silence en le bloquant administrativement, judiciairement et financièrement. Il mentionne spécifiquement la Miviludes, l’organisme français chargé de la surveillance des dérives sectaires, qu’il accuse d’acharnement et de collaboration étroite avec des intérêts économiques liés à l’industrie médicale et pharmaceutique. Thierry souligne qu’il n’a jamais pu accéder aux prétendus signalements contre lui, malgré ses demandes répétées, soulignant ainsi une certaine opacité des démarches administratives et judiciaires qui le visent.

Malgré ces épreuves, Thierry Casasnovas reste déterminé à poursuivre son combat pour une société plus libre et consciente. Il présente son nouveau mouvement politique intitulé « Vivant », dont l’objectif principal est de replacer le vivant au cœur des préoccupations sociétales et politiques. Ce mouvement prône la résilience locale, l’autonomie alimentaire et énergétique, et un engagement citoyen concret. Thierry insiste sur l’importance d’une éducation axée sur la coopération et la gestion non-violente des conflits, éléments essentiels pour une société harmonieuse et résiliente.

Thierry critique vivement l’impact négatif des grandes plateformes technologiques comme Facebook, accusées de voler le temps précieux des utilisateurs pour le monétiser auprès des annonceurs. Il qualifie ces pratiques de « vampirisme », pointant du doigt une forme d’addiction généralisée créée délibérément par ces entreprises, et estime qu’elles éloignent progressivement les individus de la réalité tangible et enrichissante d’une vie ancrée dans des interactions humaines authentiques et un lien profond avec la nature.

Casasnovas appelle à un réveil collectif et à une mobilisation citoyenne pour construire une société fondée sur des valeurs éthiques et naturelles. Le mouvement Vivant propose des initiatives concrètes pour encourager la réappropriation individuelle et collective des besoins essentiels, notamment à travers des projets locaux favorisant l’autosuffisance alimentaire et énergétique. Il souligne la nécessité de sortir de l’isolement imposé par le numérique et de recréer du lien social réel.

Selon lui, le mouvement Vivant est une plateforme ouverte où les citoyens peuvent se rassembler, échanger des compétences, partager des solutions pratiques et se renforcer mutuellement. Thierry croit profondément que seul un engagement collectif fort peut permettre de résister efficacement aux dérives autoritaires et totalitaires qu’il identifie dans le fonctionnement actuel de la société française.

Son message se veut à la fois un cri d’alerte et un appel à l’action : il est urgent de se reconnecter à la réalité, de reprendre le contrôle sur nos vies et de défendre collectivement un modèle de société basé sur le respect du vivant, l’entraide et le bon sens.

Source : Magazine Nexus