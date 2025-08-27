La pénicilline naturelle : un remède contre la pneumonie, les otites, la grippe et la bronchite

La pénicilline naturelle constitue un remède traditionnel que de nombreuses personnes recommandent chaleureusement pour traiter la pneumonie. Puissante, efficace et entièrement naturelle, cette préparation mérite définitivement sa place dans votre collection de recettes de santé.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous préférez éviter la pénicilline synthétique (allergies, surconsommation d’antibiotiques, etc.), d’excellentes alternatives naturelles s’offrent à vous. Leurs effets rivalisent avec ceux des antibiotiques, mais sans les effets secondaires indésirables.

Il est important de noter que la pénicilline prescrite par votre médecin provient de moisissures, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes développent des sensibilités aux moisissures.

Une préparation puissante contre la grippe, la pneumonie, la bronchite et plus encore

Cette combinaison d’aliments thérapeutiques riches en vitamine C vous aidera à accélérer votre processus de guérison et de récupération. La plupart des ingrédients se trouvent probablement déjà dans votre garde-manger.

Vous pouvez consommer cette préparation en consultation avec votre médecin et selon ses recommandations thérapeutiques.

Les bienfaits des ingrédients

Le citron alcalinise le corps et prévient le développement des maladies qui ont besoin d’un environnement acide pour prospérer. Riche en vitamines B et C, ainsi qu’en calcium, phosphore, fer et potassium, il possède des propriétés antiseptiques qui aident à détruire les bactéries. Le citron renforce l’immunité, accélère la cicatrisation des plaies, est bénéfique pour le foie et détoxifie l’organisme.

L’orange regorge de vitamines A et C, ainsi que de phosphore, calcium et potassium. Elle aide à soulager le mucus des sinus, de la tête et des voies nasales. Riche en hespéridine et flavonoïdes, elle peut contribuer à diminuer la pression artérielle, sachant que l’hypertension aggrave l’asthme, la bronchite et la pneumonie.

Le pamplemousse est riche en vitamines A et C. Le pamplemousse rouge rubis contient du bêta-carotène et du lycopène, un puissant antioxydant.

L’ail possède des propriétés antimicrobiennes qui aident à détoxifier le sang. Il contribue à réduire le mauvais cholestérol et nettoie les artères obstruées. L’ail diminue la pression artérielle systolique et diastolique, réduit le stress oxydatif, renforce l’immunité et s’avère excellent dans les remèdes contre les rhumes, la grippe et les infections de l’oreille.

L’oignon fournit d’excellents nutriments : fer, vitamine A, thiamine, calcium et niacine. Il possède des propriétés antiseptiques, soulage le mucus des sinus, fluidifie les expectorations dans la poitrine et améliore l’oxygénation. L’oignon est particulièrement utile pour l’asthme, la bronchite, la pneumonie et les infections urinaires.

L’huile de menthe poivrée augmente le flux d’oxygène dans le sang et détoxifie tout l’organisme. Elle est bénéfique pour soulager les nausées, guérir les maux de tête et réduire les douleurs sinusales, tout en possédant des propriétés anti-inflammatoires.

Recette de la pénicilline naturelle

Ingrédients nécessaires

Une orange

Un pamplemousse

Deux citrons

Trois gousses d’ail

Un demi-oignon

Deux gouttes d’huile de menthe poivrée

Ingrédients optionnels supplémentaires

1,25 cm de gingembre frais

Une demi-cuillère à café de curcuma en poudre

Un quart de cuillère à café de poivre de Cayenne

Une cuillère à café de cannelle en poudre

Préparation

Épluchez l’orange, le pamplemousse et les citrons. Découpez-les ensuite en petits cubes et ajoutez-les dans le mixeur. Mixez les fruits.

Épluchez et découpez l’oignon et l’ail, puis ajoutez-les dans le mixeur. Mixez à nouveau pour obtenir un mélange homogène. Pour finir, incorporez deux à trois gouttes d’huile de menthe poivrée.

Transférez le mélange dans un bocal en verre. Fermez-le et conservez-le dans un endroit frais et sombre.

Mode d’utilisation

Pour les adultes : Prenez une cuillère à soupe du remède plusieurs fois dans la journée pour totaliser une tasse complète.

Pour les enfants : Donnez-leur une cuillère à café tout au long de la journée pour atteindre une demi-tasse par jour.