La réglisse inhibe la réplication du coronavirus

EN BREF

La glycyrrhizine, l’ingrédient principal de la racine de réglisse, a démontré son efficacité contre le virus du SRAS dans des études scientifiques

Elle est efficace dans le traitement de virus tels que l’herpès, le VIH, l’hépatite, la grippe, l’encéphalite et la pneumonie

La glycyrrhizine a surpassé les médicaments antiviraux conventionnels contre le SRAS dans une recherche publiée dans la revue The Lancet

La substance semble agir plus tôt dans le cycle de réplication du virus, par rapport à d’autres médicaments, inhibant l’adsorption et la pénétration du virus

Pendant la pandémie de COVID-19, la distanciation sociale et l’hygiène semblent avoir un certain effet sur « l’aplatissement de la courbe » et le ralentissement de la propagation du virus. L’utilisation de la lumière ultraviolette (UV) pour décontaminer les installations médicales, l’équipement et même les masques protecteurs semble également utile.

Mais les personnes continueront de contracter le COVID-19 et des traitements efficaces nécessaires font défaut. C’est pourquoi certaines études scientifiques se penchent sur un produit naturel qui est connu depuis longtemps pour avoir des effets antiviraux : la glycyrrhizine, le principal constituant actif de la racine de réglisse.

La glycyrrhizine était appréciée en Arabie et en Grèce antiques pour le traitement de la toux et en Chine pour soulager l’irritation des muqueuses. Dans les temps modernes, la glycyrrhizine s’est révélée être un antiviral formidable, combattant l’herpès, le VIH, l’hépatite, la grippe, l’encéphalite et la pneumonie, ainsi que des virus moins connus comme le virus respiratoire syncytial, les arbovirus, les virus de la vaccine et de la stomatite vésiculeuse.

Pourtant, c’est l’efficacité de la glycyrrhizine contre le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) qui fait espérer aux scientifiques que cette importante substance naturelle pourrait être un outil contre le COVID-19.

La glycyrrhizine possède des propriétés médicinales

Vous pouvez penser à la réglisse comme un extrait, un édulcorant ou même un bonbon comme Good and Plenty, mais elle est en fait complexe biochimiquement et offre des avantages médicaux importants. Selon PubChem, une base de données de molécules chimiques gérée par le National Center for Biotechnology Information :

« L’acide glycyrrhizique est extrait de la racine de la réglisse : Glycyrrhiza glabra. C’est un glycoside triterpénique de l’acide glycyrrhétinique qui possède un large éventail d’activités pharmacologiques et biologiques… des activités immunomodulatrices, anti-inflammatoires, hépato et neuroprotectrices et antinéoplasiques potentielles.

La glycyrrhizine module certaines enzymes impliquées dans l’inflammation et le stress oxydatif, et régule à la baisse certains médiateurs pro-inflammatoires, protégeant ainsi contre les dommages induits par les espèces inflammatoires et les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO). La glycyrrhizine peut également supprimer la croissance des cellules tumorales sensibles. »

Selon Botanical Medicine, les actions anti-inflammatoires de la glycyrrhizine (GL) peuvent provenir de la suppression des cytokines :

« Témoignant de ses propriétés anti-inflammatoires, la glycyrrhizine a atténué l’asthme allergique dans un modèle expérimental de souris, a augmenté les niveaux d’IL-4 et d’IL-5, diminué le nombre d’éosinophiles et les niveaux d’IgE, et a augmenté le total des IgG2a dans le sérum.

Ces résultats ont indiqué que la glycyrrhizine interférait avec la production d’IgE en diminuant les cytokines stimulant les IgE. Elle a également atténué l’inflammation pulmonaire et la production de mucus chez la souris. »

La glycyrrhizine agit contre le SRAS, un virus similaire au COVID-19

Le COVID-19 est tellement similaire au SRAS, un coronavirus qui a émergé en 2003, qu’il a été nommé SRAS-CoV-2. Son génome partage 79,5 % des informations du génome du SRAS et tous deux pénètrent dans les cellules épithéliales alvéolaires humaines par liaison avec les récepteurs ACE2.

Les premiers patients atteints du SRAS ont reçu de la ribavirine, un composé antiviral, mais celle-ci a montré peu d’avantages. Des corticostéroïdes ont également été essayés chez des patients atteints du SRAS et des patients atteints du MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient), survenu 10 ans plus tard. Mais il n’y a eu « aucune preuve montrant que la mortalité des patients atteints du SRAS et du MERS était réduite », a rapporté l’International Journal of Biological Sciences.

Peu après l’épidémie de SRAS, la revue médicale The Lancet a publié une lettre de recherche dans laquelle il était écrit que :

« L’épidémie de SRAS justifie la recherche de composés antiviraux pour traiter la maladie. À l’heure actuelle, aucun traitement spécifique n’a été identifié pour l’infection par coronavirus associée au SRAS. Nous avons évalué le potentiel antiviral de la ribavirine, de la 6-azauridine, de la pyrazofurine, de l’acide mycophénolique et de la glycyrrhizine contre deux isolats cliniques de coronavirus provenant de patients atteints du SRAS…

De tous les composés, la glycyrrhizine était la plus active pour inhiber la réplication du virus associé au SRAS. Nos résultats suggèrent que la glycyrrhizine devrait être évaluée pour le traitement du SRAS. »

La glycyrrhizine a eu plusieurs actions positives, ont écrit les chercheurs :

« En plus d’inhiber la réplication du virus, la glycyrrhizine inhibe l’adsorption et la pénétration du virus, les premières étapes du cycle de réplication… La glycyrrhizine était plus efficace lorsqu’elle était administrée pendant et après la période d’adsorption…

la glycyrrhizine et son métabolite aglycone, l’acide glycyrrhétinique 18β, régulent positivement l’expression de l’oxyde nitreux synthase inductible et la production d’oxyde nitreux dans les macrophages.

L’oxyde nitreux inhibe la réplication de plusieurs virus, par exemple, le virus de l’encéphalite japonaise, qui peut également être inhibé par la glycyrrhizine. Nos résultats préliminaires montrent que la glycyrrhizine induit l’oxyde nitreux synthase dans les cellules Vero [cellules utilisées dans les cultures] et que la réplication du virus est inhibée lorsque le donneur d’oxyde nitreux est ajouté au milieu de culture. »

La glycyrrhizine peut agir différemment des autres substances

Selon le Journal of General Virology, la méthode de la glycyrrhizine pour arrêter la réplication des virus du SRAS peut différer des autres traitements qui ont été essayés :

« Contrairement à l’IFN-α et à la ribavirine, il existe peu d’indices sur le mécanisme antiviral de la glycyrrhizine. Nos données indiquent que, comme pour la ribavirine, la glycyrrhizine n’affecte que modérément les fonctions de réplication des coronavirus.

Cependant, contrairement à la ribavirine, il a été démontré que la glycyrrhizine inhibe la réplication du SRAS-CoV en culture tissulaire. Cela indique que la glycyrrhizine peut ne pas cibler la machinerie de réplication des coronavirus et que des effets antiviraux peuvent être exercés, par exemple, lors de l’adsorption ou de la libération du virus. »

L’arrêt de la réplication est particulièrement difficile en raison des particularités du virus du SRAS. Selon Journal of General Virology :

« Ces analyses ont révélé que le SRAS-CoV-2 remodèle les voies cellulaires centrales, telles que la traduction, l’épissage, le métabolisme du carbone et le métabolisme des acides nucléiques. Les petites molécules inhibitrices ciblant ces voies ont été testées dans des tests d’infection cellulaire et elles ont empêché la réplication virale. »

La régulation à la hausse par la glycyrrhizine de l’oxyde nitrique et de l’oxyde nitrique synthase dans les macrophages, qui a été notée dans The Lancet, peut expliquer sa capacité à arrêter la réplication du SRAS et, espérons-le, d’autres coronavirus comme le COVID-19.

La glycyrrhizine peut être efficace contre le COVID-19

L’échec des traitements pharmaceutiques occidentaux contre le SRAS a mis en lumière la médecine traditionnelle chinoise (MTC), une pratique dans laquelle la glycyrrhizine est un ingrédient de base. Selon International Journal of Biological Sciences :

« Couvrant des rapports de cas, des séries de cas, des études d’observation contrôlées et des essais cliniques randomisés, des études cliniques visant à examiner l’effet de la MTC sur le SRAS ont été menées et ont conduit à des rapports. Il existe des preuves assez convaincantes qui soutiennent la notion que la MTC a un effet bénéfique dans le traitement ou la prévention du SRAS…

Par exemple, le taux de mortalité à Hong Kong et Singapour était d’environ 18 %, tandis que le taux à Pékin était initialement supérieur à 52 %… On pense que la réduction spectaculaire du nombre de décès depuis la fin mai à Pékin est associée à l’utilisation de la MTC en complément de la thérapie conventionnelle. »

Comme le COVID-19 aurait fait surface pour la première fois en Chine, le Globe and Mail a rapporté que de nombreux ressortissants se tournaient vers les traitements traditionnels, tandis que les responsables de la santé ont signalé des avantages « importants » de la combinaison de la médecine chinoise et occidentale : »

« Pour les autorités de Wuhan, conseiller l’utilisation de la médecine traditionnelle chinoise « a du sens », tant qu’elle est associée à des médicaments occidentaux, a déclaré Jindrich Cinatl, un virologue co-auteur de l’étude [Lancet] de 2003. « En médecine occidentale, nous avons des médicaments qui n’attaquent qu’une cible concrète », a-t-il déclaré lors d’une interview. « Avec la médecine traditionnelle, vous pouvez empêcher l’absorption du virus dans les cellules, la réplication du virus, etc. »

Jakkapong Watcharachaijunta, un chercheur en médecine, a déclaré au Thailand Medical News qu’il pensait que la glycyrrhizine était un traitement prometteur contre le COVID-19 :

« Bien que le nouveau virus 2019-nCov [depuis renommé SRAS-CoV-2] soit une souche différente, il est très proche du coronavirus du SRAS sur le plan génétique et cela devrait peut-être être un point de départ intéressant. »

Face à une pandémie, le développement de nouveaux médicaments n’est pas toujours la réponse

Le COVID-19 étant désormais présent sur tous les continents sauf en Antarctique, il est clair que des traitements sont nécessaires immédiatement. Mais se précipiter pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché pourrait entraîner des effets secondaires indésirables. De plus, un commentaire écrit par Derek Lowe, titulaire d’un doctorat en chimie organique et qui a travaillé pour plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques, exprime peu d’espoir pour les médicaments existants à tester ou pour le développement de médicaments entièrement nouveaux :

« Un programme de découverte de médicaments à partir de zéro contre un nouveau pathogène n’est… pas un exercice trivial… Dans le passé, de nombreux efforts de ce type ont échoué car, au moment où quelque chose devenait disponible, l’épidémie elle-même était passée. En effet, le Remdésivir de Gilead avait déjà été abandonné en tant que traitement potentiel contre Ebola.

Vous devrez soit avoir un objectif en tête à l’avance, soit devenir phénotypique. Dans le premier cas, ce que vous pouvez voir sont de meilleures caractérisations de la protéase virale et des écrans plus étendus contre elle. Deux autres grands domaines cibles sont l’entrée du virus (qui implique les protéines « transitoires » à la surface du virus et la protéine ACE2 sur les cellules humaines) et la réplication virale. »

Le développement d’un nouveau médicament antiviral présente de nombreux défis et le processus est extrêmement complexe et lent, ce qui signifie que même s’il finit par être efficace, il peut être trop tard pour être utile. Selon Lowe :

« Les écrans phénotypiques sont également parfaitement raisonnables contre les agents pathogènes viraux. Mais vous devrez consacrer du temps et des efforts à ce test, tout comme pour tout effort phénotypique, car comme toute personne qui fait ce genre de travail vous le dira, un mauvais écran phénotypique est une perte totale de temps pour tout le monde. »

Les bienfaits de la glycyrrhizine sont déjà disponibles

L’un des bienfaits de la glycyrrhizine est qu’elle a une longue histoire d’utilisation médicinale et pourrait potentiellement aider ceux qui en ont besoin beaucoup plus tôt qu’un médicament expérimental dont les tests viennent de commencer. Mais le fait demeure qu’une maladie infectieuse qui émerge dans n’importe quel pays ou continent peut se propager rapidement et provoquer une pandémie.

Selon Antiviral Research, l’épidémie de SRAS a produit une plus grande coopération mondiale et de signalement :

« Un héritage de l’épidémie fut la formulation du Règlement sanitaire international (RSI) en 2005 et son acceptation par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2007. Le RSI exige des pays qu’ils signalent les flambées inhabituelles et inexpliquées de maladies infectieuses et développent les capacités de santé publique pour détecter et répondre à de telles maladies…

Le SRAS et d’autres menaces zoonotiques contemporaines, telles que la grippe aviaire H5N1, ont mis en évidence la nécessité d’une collaboration entre les responsables de la santé humaine et animale et de l’environnement.

Cela a conduit à la formalisation du concept de « One Health (Une Santé), qui favorise les effets collaboratifs de plusieurs disciplines pour atteindre une santé optimale pour les personnes, les animaux et l’environnement. »

Les organisations internationales compétentes ont désormais des accords de collaboration officiels et un cadre dans lequel elles peuvent coordonner les activités d’évaluation des risques à l’interface animal / humain / écosystème, d’après l’article. Il existe également une meilleure compréhension de la transmission inter-espèces et des agents pathogènes zoonotiques qui sont à l’origine de nombreuses pandémies.

Alors que la pandémie de COVID-19 continue, un produit naturel comme la glycyrrhizine, avec des avantages médicaux connus et peu de risques associés aux médicaments durs, est une bonne nouvelle.

par le Dr. Mercola