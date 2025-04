Les 9 signes avant-coureurs de caillots sanguins à ne surtout pas ignorer

Les caillots sanguins sont un phénomène naturel. Chaque jour, notre corps en produit pour stopper les saignements, puis les dissout une fois leur rôle accompli. Mais il arrive que certains persistent et se logent dans des veines ou des artères, entravant gravement la circulation. Lorsqu’un caillot bloque un vaisseau sanguin, il peut provoquer des complications majeures comme une crise cardiaque, un AVC ou une embolie pulmonaire. Il est donc essentiel de connaître les signaux d’alerte, car certains symptômes, parfois discrets ou mal interprétés, peuvent révéler la présence de caillots dangereux dans l’organisme. Voici neuf signes à prendre très au sérieux.



1. Crampes à la marche (claudication intermittente)

Une douleur qui apparaît dans les muscles des jambes pendant la marche et disparaît au repos peut être bien plus qu’un simple inconfort musculaire. Ce type de douleur, qui revient systématiquement après une distance similaire, peut signaler la présence d’un caillot dans une artère des jambes. Elle s’accompagne parfois d’un gonflement, d’une rougeur et d’une sensation de chaleur. Les personnes à risque sont celles qui fument, sont en surpoids ou diabétiques.

2. Douleur thoracique aiguë et essoufflement (embolie pulmonaire)

Une sensation soudaine d’essoufflement, des douleurs intenses dans la poitrine ou une respiration difficile sans cause évidente peuvent indiquer qu’un caillot s’est logé dans les poumons. Ce type de caillot provient souvent d’une veine profonde et migre jusqu’aux poumons, où il bloque le passage du sang. L’oxygène ne parvient plus à circuler correctement dans le corps, ce qui constitue une urgence médicale absolue.

3. Engourdissement d’un côté du corps (AVC ischémique)

Le cerveau, comme tous les organes, a besoin d’un flux constant de sang et d’oxygène. Lorsqu’un caillot bloque une artère cérébrale, cela provoque un AVC. Les signes sont clairs : engourdissement ou faiblesse subite d’un côté du visage, d’un bras ou d’une jambe, difficultés à parler, à comprendre, perte d’équilibre ou maux de tête violents. Ce phénomène est souvent lié à un rétrécissement des artères dû à l’accumulation de plaques de cholestérol.

4. Ventre gonflé et tendu (thrombose des veines hépatiques)

Lorsqu’un caillot bloque les veines qui traversent le foie, cela peut provoquer une accumulation de liquide dans l’abdomen, appelée ascite. Le ventre prend alors une apparence gonflée, tendue, « comme un ballon de basket ». Bien que ce symptôme puisse également découler d’autres maladies hépatiques, la thrombose hépatique en est une cause potentielle qui mérite d’être explorée rapidement avec un professionnel de santé.

5. Douleur dans le bras (thrombose coronaire)

Une douleur thoracique intense qui irradie vers le bras gauche (parfois le droit), accompagnée de nausées, de vertiges et de sueurs abondantes, peut indiquer un infarctus du myocarde, causé par un caillot dans une artère du cœur. Il s’agit d’une situation où chaque seconde compte : il faut se rendre immédiatement aux urgences.

6. Perte de vision soudaine (occlusion veineuse rétinienne)

Les veines des yeux sont sensibles aux obstructions. Un caillot peut bloquer le flux sanguin dans la rétine et entraîner une baisse brutale de la vision dans un œil, sans douleur apparente. Cela peut se traduire par une vision floue ou l’apparition d’une zone sombre. Ce type de trouble visuel ne doit jamais être ignoré, car il peut annoncer des complications oculaires plus graves.

7. Rythme cardiaque irrégulier (fibrillation auriculaire)

La fibrillation auriculaire est une forme d’arythmie où le cœur bat de manière rapide et désorganisée. Ce trouble favorise la formation de caillots à l’intérieur des cavités cardiaques, qui peuvent ensuite migrer vers le cerveau ou d’autres organes. Un suivi médical est indispensable pour réduire ce risque, notamment chez les personnes âgées ou souffrant de troubles cardiaques.

8. Pieds et chevilles gonflés (œdème)

Un gonflement inhabituel des pieds ou des chevilles, avec une peau luisante et tendue qui garde la marque d’un doigt quand on la presse, peut indiquer une mauvaise circulation. Si le sang stagne, le risque de formation de caillots augmente. Pour contrer cela, il est conseillé de pratiquer une activité physique régulière, de prendre des vitamines B et de veiller à un bon apport en minéraux essentiels.

9. Varices

Ces veines dilatées et sinueuses qui apparaissent sur les jambes ne sont pas seulement inesthétiques. Elles traduisent un affaiblissement du système veineux, souvent lié à un excès d’œstrogènes. Les varices favorisent l’accumulation de sang dans les jambes, et donc la formation de caillots. Dans certains cas, elles peuvent indiquer une affection plus sérieuse : la thrombose veineuse profonde.

Comment prévenir les caillots sanguins ?

Notre corps gère en permanence de petits caillots, mais plusieurs facteurs augmentent le risque qu’ils deviennent dangereux : âge, inactivité, déséquilibres hormonaux, carences nutritionnelles ou certains médicaments. Voici quelques conseils pratiques pour limiter ces risques :

Bougez fréquemment : ne restez pas assis trop longtemps sans vous étirer. Lors de longs trajets, portez des bas de contention pour éviter la stagnation du sang.

: ne restez pas assis trop longtemps sans vous étirer. Lors de longs trajets, portez des bas de contention pour éviter la stagnation du sang. Envisagez la serrapeptase : cette enzyme issue du ver à soie peut aider à fluidifier le sang et à dissoudre les amas solides. À prendre uniquement après avis médical.

: cette enzyme issue du ver à soie peut aider à fluidifier le sang et à dissoudre les amas solides. À prendre uniquement après avis médical. Adoptez une alimentation équilibrée : consommez des légumes riches en potassium et magnésium comme le brocoli, le chou ou les légumes verts à feuilles. Ces nutriments régulent les fluides corporels et favorisent une bonne circulation.

: consommez des légumes riches en potassium et magnésium comme le brocoli, le chou ou les légumes verts à feuilles. Ces nutriments régulent les fluides corporels et favorisent une bonne circulation. Corrigez certaines habitudes : limitez le café à 2 ou 3 tasses par jour, arrêtez de fumer, hydratez-vous suffisamment et consultez un spécialiste si vous prenez des hormones.

: limitez le café à 2 ou 3 tasses par jour, arrêtez de fumer, hydratez-vous suffisamment et consultez un spécialiste si vous prenez des hormones. Surveillez votre tension artérielle : l’activité physique, la gestion du stress, la rhodiola (plante adaptogène) et la levure nutritionnelle (riche en vitamine B1) sont de bonnes options naturelles pour réguler votre pression sanguine.

Source : Bestie Foods