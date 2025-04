Mel Gibson : « J’ai trois amis. Ils ont tous les trois eu un cancer de stade 4. Ils n’ont plus aucun cancer actuellement. »

Et si certains remèdes, longtemps diabolisés ou ignorés, détenaient en réalité un potentiel thérapeutique incroyable ? Mel Gibson partage une histoire troublante et inspirante au micro de Joe Rogan : celle de trois de ses amis condamnés par un cancer de stade 4… et aujourd’hui complètement guéris. Comment est-ce possible ? Ce qu’ils ont pris pourrait bien remettre en question tout ce que l’on croit savoir sur la médecine moderne.

GIBSON: « I have three friends. All three of them had stage four cancer. All three of them don’t have cancer right now at all. »

ROGAN: « What did they take? »

GIBSON: « Ivermectin, Fenbendazole » pic.twitter.com/onLx5bvDcG

