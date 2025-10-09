Naomi Wolf : « Von der Leyen a menti au sujet de la sécurité du vaccin Pfizer » – Le Parlement européen sous le choc

Naomi Wolf, auteure féministe et journaliste américaine de renom, a livré un témoignage explosif devant le Parlement européen, accusant directement la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de dissimulation des crimes de Pfizer. S’appuyant sur des documents internes de l’entreprise pharmaceutique, elle a déclaré sans détour qu’il s’agit d’un crime contre l’humanité.

Les documents Pfizer révélés au grand jour

L’histoire commence en 2021, lorsque la loi américaine sur la liberté d’information a contraint la FDA à publier des documents confidentiels de Pfizer. L’agence fédérale avait initialement demandé à un juge de garder ces documents secrets pendant 75 ans. Face au refus du juge, la FDA a proposé de publier 500 pages par mois, ce qui aurait effectivement pris 75 ans pour divulguer l’ensemble des 450 000 pages. Le juge a finalement ordonné la publication de 55 000 pages par mois.

Naomi Wolf a compris que ces documents risquaient de se perdre dans l’histoire en raison de leur volume et de leur complexité technique. Elle a réussi à rassembler 3 500 médecins et scientifiques bénévoles du monde entier qui ont analysé ces documents pendant deux ans et demi, produisant 105 rapports détaillés. Ces rapports sont désormais compilés dans un livre accessible au grand public.

Ce que Pfizer savait dès le début

Les révélations contenues dans ces documents sont accablantes. Pfizer savait dès novembre 2020, un mois après le début de la campagne de vaccination, que l’injection ne fonctionnait pas pour arrêter le COVID. L’effet secondaire le plus courant de la vaccination était justement le COVID lui-même. Cela signifie que tous les mandats vaccinaux, les licenciements, les fermetures d’entreprises et les restrictions imposées par la suite reposaient sur un mensonge délibéré.

L’entreprise savait également que le produit ne restait pas dans le muscle deltoïde comme annoncé. Les documents internes montrent des graphiques détaillant comment la protéine spike, l’ARN messager et les nanoparticules lipidiques se dispersent dans tout l’organisme en 48 heures. Ces substances traversent la barrière hémato-encéphalique et s’accumulent dans les organes majeurs, notamment le foie, les glandes surrénales, la rate, le système lymphatique et, chez les femmes, les ovaires.

Dans les trois premiers mois, Pfizer a enregistré plus de 42 000 effets indésirables graves. L’effet secondaire le plus fréquent était la myalgie, c’est-à-dire des douleurs musculaires. Le deuxième était les douleurs articulaires, car ces injections provoquent de l’inflammation. Ensuite venaient des problèmes cardiovasculaires majeurs : myocardites, péricardites, problèmes aortiques, caillots sanguins dans les poumons et les jambes. Les documents recensent également des événements neurologiques graves, des troubles auto-immuns, des dommages oculaires importants et 1 200 décès en trois mois.

L’attaque ciblée contre la reproduction humaine

L’aspect le plus troublant des documents Pfizer est l’obsession à 360 degrés pour la destruction de la reproduction humaine. Alors que le COVID est une infection respiratoire, les documents contiennent très peu d’informations sur les poumons ou les voies respiratoires. En revanche, ils documentent méticuleusement les dommages aux spermatozoïdes, aux ovules, aux trompes de Fallope, aux placentas, aux fœtus, au processus d’accouchement et à l’allaitement.

Pfizer a mené des expériences sur des rats, vaccinant les mâles et accouplant ceux-ci avec des femelles non vaccinées, puis sacrifiant les animaux pour examiner leurs organes reproducteurs. Les nanoparticules lipidiques, conçues pour traverser toutes les membranes du corps, franchissent le placenta des femmes enceintes vaccinées, provoquant des calcifications qui empêchent le bébé de recevoir nutriments et oxygène.

Les sages-femmes rapportent que les bébés naissent prématurément car les placentas ne peuvent plus se développer normalement. Ces placentas sont plats, mal irrigués en sang et en oxygène, et se désagrègent parfois pendant l’accouchement, provoquant des hémorragies chez les mères. La mortalité maternelle et fœtale dans les pays occidentaux a augmenté de 40 % depuis les injections.

Concernant les bébés de sexe masculin, les nanoparticules lipidiques traversent la membrane protectrice des testicules des fœtus, endommageant les cellules de Leydig et de Sertoli qui produisent les hormones de la masculinité. On ignore encore si ces garçons pourront devenir des adultes masculins fertiles à l’adolescence.

Le rapport sur la grossesse et l’allaitement

Un document particulièrement accablant est le rapport de huit pages sur la grossesse et l’allaitement, transmis à la Maison-Blanche et à la FDA en avril 2021. Ce rapport contient des tableaux méticuleux montrant des dommages catastrophiques. Il documente 15 000 femmes saignant quotidiennement après l’injection, 10 000 femmes ayant deux menstruations par mois, 7 500 femmes n’ayant plus de règles du tout, des filles de 10 ans et des femmes de 85 ans saignant après l’injection.

Le rapport montre également que Pfizer a expérimenté sur des bébés allaités, avec des conséquences mortelles. Les bébés nourris au sein par des mères vaccinées présentaient des vomissements, des œdèmes, de la fièvre, un retard de croissance et des pleurs inconsolables. Un nourrisson est entré en convulsions après avoir été allaité, a été transporté aux urgences et est décédé d’une défaillance multi-organique. Le lait maternel, composé de lymphe et de sang, était devenu toxique à cause des nanoparticules lipidiques.

Dans l’étude clinique, 270 femmes sont tombées enceintes malgré les consignes de ne pas le faire. Les dossiers de 234 d’entre elles ont disparu, ce qui est illégal. Sur les 36 femmes dont on connaît l’issue, plus de 80 % ont perdu leur bébé. Deux bébés sont morts in utero, et Pfizer a conclu qu’ils étaient décédés en raison de l’exposition maternelle au vaccin.

La dissimulation par les autorités

Le 23 avril 2021, trois jours après avoir reçu ce rapport accablant, la directrice du CDC, le Dr Michelle Walensky, a tenu une conférence de presse à la Maison-Blanche affirmant qu’il n’y avait aucun mauvais moment pour recevoir l’injection COVID, que ce soit avant, pendant ou après la grossesse. Cette déclaration a été faite en pleine connaissance des dangers documentés.

En avril 2021, le ministère israélien de la Santé tentait d’alerter le CDC et l’administration Biden sur les dommages cardiaques chez les mineurs. Au lieu de retirer le produit et d’avertir les parents, 15 membres du personnel de la Maison-Blanche, le Dr Walensky, le Dr Fauci et le chef du HHS ont participé à des communications pour décider comment dissimuler cette information. Ils ont lancé une campagne d’influence sur TikTok encourageant les jeunes adultes et les mineurs à se faire vacciner, alors qu’ils savaient que cela causerait des dommages cardiaques potentiellement mortels.

L’effondrement démographique

Quatre ans après le déploiement des injections, les conséquences sont mesurables. Igor Chudov, mathématicien, a analysé les bases de données gouvernementales d’une vingtaine de nations, dont plusieurs pays européens. Les nations vaccinées ont perdu entre 13 et 20 % de leurs naissances vivantes. Il calcule qu’il manque un million de bébés en Europe. Le Canada montre également une chute dramatique des naissances, tout comme la République tchèque selon une étude récente. L’Islande, avec seulement 1,5 naissance vivante par couple, n’atteint plus le taux de remplacement de sa population.

Une arme biologique déployée stratégiquement

Naomi Wolf affirme, preuves à l’appui, que ces injections constituent une arme biologique déployée délibérément pour réduire les populations et l’influence occidentales. En 2021, un dépôt auprès de la SEC révèle un accord entre BioNTech, filiale de Pfizer, et Fosun Pharmaceuticals, l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques chinoises. Ce partenariat stipule que la propriété intellectuelle de l’injection doit être transférée à la Chine elle-même, pas à une entreprise ou un individu chinois.

Cette entente prévoyait la fabrication d’un milliard de doses destinées exclusivement à l’Europe de l’Ouest et à l’Amérique du Nord. La Chine utilise un vaccin différent pour sa propre population. De plus, les 11 usines de fabrication en Europe de l’Ouest et les 14 en Amérique du Nord sont stratégiquement placées dans les démocraties occidentales.

La répartition des effets indésirables graves n’est pas aléatoire. Sur les près de 43 000 événements indésirables graves documentés, plus de 42 000 sont concentrés dans les démocraties occidentales. Le nombre le plus élevé se trouve aux États-Unis, suivi par l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et la Grèce, par ordre d’importance politique et démographique. Les 52 autres pays du monde combinés ne totalisent qu’environ 7 000 événements indésirables.

Il est techniquement facile de cibler la toxicité des injections en manipulant des éléments comme la contamination par l’ADN ou la température de conservation. Le produit devait initialement être maintenu à très basse température, puis cette exigence a été abandonnée. Les matériaux se regroupent à température ambiante et à des températures plus élevées, modifiant potentiellement leur dangerosité.

Les mandats ciblés

Aux États-Unis, les mandats vaccinaux ont visé spécifiquement des groupes stratégiques : les forces armées, les pilotes, les soignants, les pompiers, les policiers, les enseignants et les professeurs d’université. Ces professions constituent le socle d’une démocratie fonctionnelle. En affaiblissant physiquement ces groupes, on compromet la stabilité et la défense des nations occidentales.

Le rôle d’Ursula von der Leyen

Naomi Wolf s’est montrée particulièrement critique envers Ursula von der Leyen, qui refuse de divulguer les messages textes échangés avec Pfizer concernant les négociations sur les vaccins. Malgré les réprimandes de l’ombudsman européen et une décision de justice affirmant qu’elle a violé les traités de l’UE, von der Leyen persiste dans ce refus. Wolf souligne que les messages textes, même supprimés, peuvent être récupérés techniquement et que ces communications pourraient constituer des preuves d’un crime majeur justifiant une enquête criminelle plutôt que de simples sanctions administratives.

L’effondrement de la confiance

Aux États-Unis, la confiance envers les autorités de santé publique s’est totalement effondrée. De nombreuses personnes, vaccinées ou non, évitent désormais autant que possible les médecins allopathiques et les hôpitaux. Cette crise de confiance s’accompagne d’un essor de la médecine intégrative, qui combine le meilleur de la médecine allopathique avec d’autres approches moins nocives.

Naomi Wolf recommande aux personnes vaccinées d’adopter un mode de vie anti-inflammatoire et de soutenir leur système lymphatique et circulatoire. Bien que primitif comparé à la sophistication des dommages causés, cela peut aider l’organisme à gérer les effets de l’injection. Avec davantage d’études financées indépendamment, la science médicale pourra développer de véritables traitements basés sur l’observation de cohortes réelles.

Le contexte plus large

Wolf insiste sur le fait que cette catastrophe sanitaire s’inscrit dans un contexte plus large d’attaque contre les démocraties occidentales, la liberté d’expression et l’État de droit. L’Union européenne et les institutions supranationales drainent la souveraineté des nations, empêchant les citoyens d’exercer un contrôle démocratique réel. La législation européenne est délibérément opaque et difficile d’accès, contrairement aux lois nationales qui peuvent être scrutées et influencées par les citoyens.

Selon elle, seul le retour à des nations souveraines avec des frontières contrôlées et des parlements responsables devant leurs citoyens peut résoudre cette crise démocratique. L’exemple américain montre qu’avec un système électoral surveillé et des États fédérés conservant leur pouvoir, il est possible d’élire des dirigeants qui défendent les intérêts du peuple plutôt que ceux des multinationales pharmaceutiques.

L’importance de l’engagement citoyen

Naomi Wolf souligne que même les meilleurs dirigeants ne peuvent réussir sans la pression constante des citoyens. Le lobbying pharmaceutique finance massivement les politiciens de tous bords, de la gauche à la droite. Sans mobilisation populaire quotidienne, ces intérêts particuliers reprendront inévitablement le contrôle de l’agenda politique. Elle cite l’ancien vice-président Al Gore qui disait aux électeurs : « Si vous voulez qu’un bon projet de loi soit adopté, je ne peux pas le faire pour vous. Vous devez m’y forcer en vous organisant et en me mettant la pression. »

Le salut des démocraties européennes passe donc par un réveil pacifique des peuples qui doivent reprendre leurs droits et leurs lois. Les citoyens doivent se souvenir qu’ils sont les véritables patrons de leurs élus, et non l’inverse. Cette vérité fondamentale, que beaucoup de dirigeants semblent avoir oubliée, doit être réaffirmée par une participation active et informée à la vie démocratique.

Source : APT