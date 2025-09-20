Saunas infrarouges : tout ce que vous devez savoir

Lorsque vous entendez le mot « sauna », qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ? Peut-être une petite pièce brûlante bordée de bancs en bois, avec un tas de pierres très chaudes au centre, ou encore de la vapeur qui jaillit tout autour de vous dans un espace confiné rempli d’inconnus en serviette.

Le sauna est en réalité une tradition de guérison qui remonte à plus de 2 000 ans. S’immerger dans un environnement à haute température provoque la transpiration, ce qui était déjà reconnu à l’époque primitive comme un moyen efficace de nettoyer l’organisme et d’éliminer les déchets par la peau.

L’utilisation régulière d’un sauna est l’un des moyens les plus efficaces pour détoxifier l’organisme, régénérer les cellules et favoriser une vie saine et épanouie.

Les trois types de saunas infrarouges : proche, moyen et lointain

La thermothérapie n’est pas une pratique nouvelle dans le domaine des arts de guérison, mais les avancées technologiques qui exploitent l’énergie infrarouge permettent désormais de générer de la chaleur de manière ciblée et précise, d’où l’avènement du sauna infrarouge.

Il existe trois types distincts de longueurs d’onde infrarouges : l’infrarouge proche, l’infrarouge moyen et l’infrarouge lointain. Chaque type d’infrarouge offre des bénéfices thérapeutiques différents selon sa pénétration dans la peau et les cellules.

L’infrarouge proche

Cette technique, également appelée thérapie par lumière de faible intensité, utilise des LED spéciales pour pénétrer la surface de la peau et favoriser la santé cellulaire ainsi que le rajeunissement cutané. Les LED sont efficaces car elles peuvent déclencher une réaction photo-biochimique naturelle similaire à celle utilisée par les plantes pour convertir la lumière du soleil en tissu végétal grâce à la chlorophylle.

L’infrarouge moyen

Ce type de sauna s’est révélé efficace pour soulager les douleurs et favoriser la perte de poids.

L’infrarouge lointain

Le type le plus couramment utilisé dans les saunas infrarouges commerciaux, le sauna infrarouge lointain, aide à extraire les toxines du corps et à réduire la pression artérielle.

Chaque type de sauna infrarouge présente des avantages uniques pour la santé, et aucun n’est nécessairement meilleur ou pire qu’un autre. Cependant, s’exposer aux trois types offre une gamme plus large de bienfaits pour la santé. C’est la raison pour laquelle de nombreux praticiens de la santé encouragent désormais leurs patients à utiliser ou à investir dans un sauna infrarouge à spectre complet 3-en-1.

Saunas infrarouges contre saunas traditionnels : quelle différence ?

Les différences les plus notables entre un sauna infrarouge et un sauna traditionnel concernent la température et le mode de chauffage. Un sauna traditionnel utilise la chaleur par convection, un peu comme une cuisinière, pour réchauffer le corps de l’extérieur. Il atteint généralement des températures plus élevées, de l’ordre de 85 degrés Celsius.

Beaucoup de personnes trouvent les saunas traditionnels trop chauds et desséchants, ce qui les rend difficiles à supporter pendant plus de quelques minutes.

À l’inverse, un sauna infrarouge peut procurer des bienfaits pour la santé à des températures beaucoup plus basses, comprises entre 49 et 60 degrés Celsius. Ceci est dû au fait que la chaleur rayonnante est plus uniformément distribuée et pénètre plus profondément dans la peau, réchauffant le corps en douceur plutôt que de le « carboniser » avec des explosions de chaleur à haute température.

Cette différence est importante, car la chaleur infrarouge est beaucoup plus efficace pour extraire les toxines des tissus profonds, ce qui permet de les expulser plus efficacement du corps.

Malgré ces seuils de température plus bas, la chaleur infrarouge provoque une sudation beaucoup plus abondante que la chaleur par convection.

La science derrière les bénéfices du sauna infrarouge

Il existe de nombreuses preuves anecdotiques montrant que les saunas infrarouges aident les gens à détoxifier leur corps, augmenter leurs niveaux d’énergie et même surmonter les maladies chroniques. Mais que dit la science ? Dans une revue scientifique de 2009, un chercheur canadien a découvert que :

Au moins quatre études distinctes soutiennent l’utilisation des saunas infrarouges lointains dans le traitement des patients atteints de maladies cardiovasculaires.

Au moins cinq études soutiennent l’utilisation des saunas infrarouges lointains dans le traitement des facteurs de risque coronariens.

Au moins une étude soutient l’utilisation des saunas infrarouges lointains dans le traitement de la douleur chronique.

Un autre chercheur du Southwest College of Naturopathic Medicine en Arizona a publié un article il y a plusieurs années soulignant les bénéfices de l’utilisation du sauna infrarouge comme moyen de réduire la graisse corporelle et d’éliminer les xénobiotiques toxiques (produits chimiques étrangers) du corps.

Une étude de 1981 publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) a trouvé que l’utilisation régulière d’un sauna infrarouge exerce un effet de perte de poids sur le corps. Ceci est dû au fait que le rayonnement infrarouge élève la température corporelle centrale, imitant l’effort cardiovasculaire apporté par les exercices aérobiques tels que la course.

Il existe également de nombreuses recherches émergentes démontrant les bénéfices du sauna infrarouge dans le traitement des problèmes musculo-squelettiques, de la polyarthrite rhumatoïde, de la raideur articulaire, des spasmes musculaires, de l’œdème, des blessures des tissus mous, de la sciatique, de l’eczéma, des infections pelviennes, de la pneumonie pédiatrique, et même du cancer.

L’effet des saunas infrarouges sur les cellules cancéreuses

Pour le cancer, les traitements par sauna infrarouge sont particulièrement prometteurs en raison de leur toxicité sélective sur les cellules. En résumé, les effets hyperthermiques du rayonnement infrarouge ne sont nocifs que pour les cellules malignes, comme l’explique le Dr Irvin Sahni dans une interview de la série documentaire The Quest for the Cures Continues, diffusée par The Truth About Cancer.

Le Dr Sahni nous a dit que les cellules saines sont immunisées contre le rayonnement infrarouge, tandis que les cellules cancéreuses sont défavorisées par l’hyperthermie : « en exposant votre corps à cette chaleur, vous tuez ou éradiquez sélectivement ces cellules moins viables, ces cellules cancéreuses, sans nuire à vos cellules normales. Un sauna infrarouge lointain est donc utile, car il peut vous aider à transpirer, à excréter les toxines et, en théorie, à éliminer les cellules cancéreuses qui ne peuvent pas survivre à la chaleur. »

Une autre étude publiée dans le Journal of Cancer Science and Therapy a révélé qu’après seulement 30 jours de traitement infrarouge, les souris infectées par des tumeurs présentaient une réduction de leur masse cancéreuse pouvant atteindre 86 % — et ce, même avec une exposition à des températures infrarouges basses de seulement 25 degrés Celsius.

Et si cela ne suffisait pas, une autre étude japonaise a révélé que l’hyperthermie corporelle totale induite par l’infrarouge permettait de fortement inhiber la croissance et la propagation des cellules cancéreuses du sein chez les souris, sans provoquer d’effets secondaires nocifs.

Comment choisir le bon sauna infrarouge pour vous

Grâce à ce mécanisme de chauffage interne et à la sueur qu’il produit, les saunas infrarouges offrent un double effet pour une détoxification puissante, ainsi que pour la maintenance et la régénération cellulaires. Tant que vous réapprovisionnez continuellement votre corps en eau et en électrolytes, les possibilités sont infinies : plus vous chauffez votre noyau et transpirez, mieux vous vous porterez sur le plan de la santé.

Avoir un sauna à domicile est un excellent moyen de prendre soin de sa santé, si vous en avez les moyens, pour la détoxification, la relaxation, le soulagement de la douleur, la perte de poids, les bénéfices cardiovasculaires et même anti-âge. Si l’espace est une préoccupation, sachez qu’il existe des options portables.

Les trois facteurs les plus importants à prendre en compte lors de l’achat d’un sauna infrarouge sont les suivants :

une production de chaleur uniforme, sans « points chauds » près de l’élément chauffant ; Vous devriez également opter pour la technologie de chauffage radiant (plutôt que réfléchi), car la chaleur radiante est plus uniformément distribuée, efficace et efficace. un taux d’émissivité élevé – le test d’un chauffage infrarouge est son « efficacité radiante » – essentiellement sa capacité à produire des niveaux élevés de chaleur infrarouge. Recherchez un sauna avec un taux d’émissivité élevé et de grands panneaux chauffants qui restent relativement frais sur leur surface. une faible pollution EMF (ou nulle) : évidemment, vous ne voulez pas vous exposer à des radiations UV ou électromagnétiques inutiles pendant le processus de détoxification de votre corps.

Si vous envisagez d’installer un sauna chez vous, nous vous recommandons la gamme Sunlighten de saunas infrarouges à spectre complet. Les saunas Sunlighten sont conçus sur mesure et sont soutenus par des dizaines d’études cliniques montrant qu’ils délivrent efficacement les trois types de longueurs d’onde infrarouges en quantité suffisante pour atteindre vos objectifs de santé.

À notre connaissance, il n’existe aucune autre marque sur le marché proposant un système trois-en-un capable de délivrer un équilibre optimal des trois longueurs d’onde infrarouges. Les saunas Sunlighten ont également une émissivité élevée, supérieure à 99 %, ce qui signifie qu’ils produisent une chaleur infrarouge extrêmement efficace.

Si vous souffrez d’une maladie chronique ou d’une affection spécifique, consultez votre médecin avant d’utiliser un sauna infrarouge.

Source : thetruthaboutcancer.com