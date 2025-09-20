Seniors, mangez ces 7 fruits pour faire fondre instantanément les caillots sanguins ! Dr Barbara O’Neill

Avez-vous déjà ressenti vos jambes s’engourdir après être resté assis trop longtemps ? Ou peut-être vous êtes-vous levé et avez-vous ressenti des vertiges et une sensation de malaise ? Imaginez vous réveiller un jour avec une douleur soudaine et vive dans la jambe ou la poitrine, pour découvrir qu’un caillot de sang silencieux s’est formé dans votre corps. Ce danger caché peut frapper sans avertissement, provoquant des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou même la mort.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), près de 900 000 personnes sont touchées chaque année par une thrombose veineuse profonde (TVP) ou une embolie pulmonaire (EP) aux États-Unis, et un cas sur trois est mortel. Le pire ? Beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte qu’elles ont un caillot sanguin jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Heureusement, certains fruits ont démontré leur capacité à décomposer naturellement les caillots sanguins et à améliorer la circulation. Voici les sept meilleurs fruits qui peuvent aider à maintenir une bonne circulation sanguine et à réduire le risque de caillots mortels.

1. Les raisins

Les raisins sont non seulement délicieux, mais ils sont également de précieux alliés pour notre système cardiovasculaire. Les raisins rouges et violets contiennent en effet un composé crucial : le resvératrol. Chaque 100 grammes de raisin peut en contenir entre 0,2 et 5,8 mg, principalement concentré dans la peau.

Selon une étude publiée dans l’European Journal of Clinical Nutrition, les personnes ayant bu du jus de raisin rouge pendant deux semaines ont vu leur risque de formation de caillots sanguins diminuer de 75 % par rapport à celles qui n’en buvaient pas.

Le resvératrol agit comme un régulateur en réduisant l’agrégation plaquettaire, ce qui diminue le risque d’AVC et de crise cardiaque. De plus, les raisins sont riches en flavonoïdes qui aident à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation.

Conseil pratique : mangez le raisin entier plutôt que de ne boire que le jus. Saviez-vous que 80 % du resvératrol se trouvait dans la peau ? Essayez de congeler des raisins pour en faire une collation : ils conservent tous leurs nutriments tout en offrant une texture rafraîchissante et croquante.

2. Le kiwi

Le kiwi est donc un allié puissant pour protéger notre système circulatoire. Pour 100 grammes, il contient environ 92 mg de vitamine C, 2 grammes de fibres, mais surtout de l’actinidine, une enzyme rare qui décompose la fibrine, une protéine clé dans la formation des caillots sanguins.

Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a révélé qu’une consommation quotidienne de deux kiwis pendant 28 jours pouvait réduire la viscosité sanguine jusqu’à 18 %, diminuant ainsi le risque de blocage des vaisseaux sanguins et d’accident vasculaire cérébral (AVC).

L’actinidine agit comme des ciseaux biologiques, décomposant la fibrine, empêchant ainsi la formation de caillots et garantissant une circulation sanguine fluide. Le kiwi aide également à réduire les niveaux de fibrinogène, une protéine précurseur de la fibrine.

Astuce : mangez le kiwi à jeun. L’actinidine est plus efficace dans un environnement légèrement acide, comme celui de l’estomac, ce qui permet une meilleure absorption et une décomposition plus efficace de la fibrine.

3. La papaye

La papaye est un remède naturel qui aide à nettoyer les vaisseaux sanguins et à préserver la santé cardiaque. Pour 100 grammes, elle contient environ 88 % d’eau, 1,8 gramme de fibres, 60 mg de vitamine C, mais surtout de la papaïne, une enzyme qui décompose les protéines en excès dans le sang.

Une étude de l’American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes consommant régulièrement de la papaye présentaient des taux de triglycérides inférieurs de 16 % à ceux des personnes en consommant moins fréquemment, ce qui réduit considérablement le risque de blocage des vaisseaux sanguins.

La papaïne agit comme un nettoyant biologique en décomposant les plaques qui se forment sur les parois artérielles, ce qui permet de garder les artères dégagées et d’assurer une circulation sanguine fluide. Grâce à sa teneur élevée en vitamine C et en bêta-carotène, la papaye possède également de puissantes propriétés anti-inflammatoires.

Une combinaison puissante : Mélangez-la avec du gingembre frais. Le gingembre contient du gingérol, un composé qui aide à prévenir la coagulation sanguine et à améliorer la circulation. Voici un smoothie simple et efficace pour la santé cardiaque.

4. La grenade

La grenade est un véritable allié pour notre système cardiovasculaire. Chaque 100 grammes de ce fruit contient jusqu’à 10,2 mg de polyphénols, 236 mg de potassium, mais surtout de la punicalagine, un antioxydant puissant que l’on ne trouve que dans la grenade.

Selon une étude publiée dans le Journal de l’athérosclérose, les personnes ayant bu du jus de grenade pendant trois mois ont connu une réduction de 35 % de l’épaisseur de la plaque artérielle, un chiffre impressionnant.

Ce résultat s’explique par la capacité de la grenade à stimuler la production d’oxyde nitrique (NO), une molécule qui aide à dilater les vaisseaux sanguins, favorisant ainsi un meilleur flux sanguin et réduisant la pression sur le cœur. La grenade possède également des propriétés anti-inflammatoires et empêche l’oxydation du mauvais cholestérol (LDL).

Astuce d’absorption : pressez la grenade avec une pincée de poivre noir. Le poivre contient de la pipérine, un composé qui améliore l’absorption des nutriments et stimule la circulation sanguine, ce qui double l’efficacité d’absorption des polyphénols.

5. Les baies

Une petite tasse de baies par jour peut contribuer à maintenir votre cœur en bonne santé. Les fraises, les myrtilles et les framboises contiennent en effet jusqu’à 300 à 500 mg d’anthocyanes pour 100 grammes, un antioxydant extrêmement puissant qui réduit la viscosité sanguine et prévient la formation de caillots.

Selon une étude de Harvard Health Publishing, les personnes qui consomment des baies au moins trois fois par semaine ont un risque d’AVC 32 % plus faible que celles qui n’en consomment pas.

Les anthocyanes protègent la paroi endothéliale des vaisseaux sanguins, ce qui permet de garder les artères flexibles et de réduire l’inflammation. Ils aident également à prévenir l’oxydation du cholestérol LDL, principal responsable du colmatage des artères.

Amélioration des bienfaits : Trempez les fraises ou myrtilles refroidies dans du thé vert pendant quelques minutes avant de les manger. Les polyphénols du thé vert travaillent avec les anthocyanes pour favoriser une dilatation plus rapide des vaisseaux sanguins tout en doublant la capacité antioxydante.

6. L’avocat

L’avocat, riche et crémeux, peut améliorer la circulation sanguine. Il contient en effet jusqu’à 160 mg d’oméga-3 pour 100 grammes, une graisse bénéfique qui aide à réduire le cholestérol LDL et à empêcher l’accumulation de plaque dans les artères.

Selon l’American Heart Association, les personnes qui mangent au moins trois avocats par semaine ont un risque de maladie cardiaque 22 % plus faible que celles qui n’en mangent pas.

L’avocat est également l’une des sources les plus riches en vitamine K, avec environ 21 microgrammes pour 100 grammes. Cette vitamine joue un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre entre la coagulation sanguine et la fluidification naturelle du sang.

Saviez-vous que la peau d’avocat contient une quantité importante de flavonoïdes qui fluidifient naturellement le sang ? Au lieu de la jeter, grattez la peau avec une cuillère ou coupez-la en petits morceaux pour l’ajouter à vos smoothies : la partie la plus proche de la peau contient en effet trois fois plus d’antioxydants que la chair du fruit.

7. Les bananes

Les bananes sont excellentes pour la santé cardiaque. Une banane moyenne (environ 118 grammes) contient 422 mg de potassium, un minéral essentiel qui aide à dilater les vaisseaux sanguins, à réduire la pression artérielle et à réguler la circulation sanguine.

Selon l’American Journal of Hypertension, les personnes qui consomment suffisamment de potassium chaque jour ont un risque d’AVC 21 % plus faible que celles qui en manquent.

Les bananes contiennent également de la vitamine B6, un nutriment essentiel qui permet de diminuer les niveaux d’homocystéine, un acide aminé étroitement lié à la formation de caillots sanguins.

Astuce supplémentaire : les peaux de banane contiennent une quantité importante de sérotonine naturelle qui aide à détendre les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation. Séchez-les, broyez-les en poudre et mélangez-les à du thé pour profiter pleinement des bienfaits de ce fruit extraordinaire.

Ces sept fruits naturels constituent une défense puissante contre les caillots sanguins dangereux. En les intégrant régulièrement à votre alimentation, vous pourrez considérablement améliorer votre circulation sanguine et protéger votre santé cardiovasculaire. N’attendez pas qu’il soit trop tard, commencez dès aujourd’hui à faire de ces fruits vos alliés pour une meilleure santé cardiaque.

Source : Senior Solutions