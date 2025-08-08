Thé à l’oignon et au laurier contre la toux – poumons dégagés en 3 jours !

Aujourd’hui, nous vous proposons de préparer un thé à base d’oignon et de laurier, un remède naturel reconnu pour ses effets rapides sur la toux et l’encombrement bronchique. Facile à réaliser en moins de 15 minutes, cette boisson aide à éliminer les mucosités présentes dans les poumons et à faciliter leur expulsion. En seulement trois jours, une nette amélioration peut être ressentie. L’association de l’oignon et du laurier agit efficacement pour nettoyer les bronches, apaiser les maux de gorge et apporter de nombreux autres bienfaits pour la santé.

Propriétés et bienfaits du thé à l’oignon et au laurier

Action sur les voies respiratoires

Ce thé favorise l’expectoration et purifie les poumons. Il est recommandé en cas de pneumonie ou de bronchite, et contribue à une guérison plus rapide. Sa richesse en soufre offre également une protection contre l’asthme bronchique. L’ajout de feuilles de laurier renforce encore son efficacité, notamment chez les personnes souffrant d’infections respiratoires fréquentes.

Intérêt pour les personnes diabétiques

L’oignon contient une forte concentration de chrome, un oligo-élément qui améliore la tolérance au glucose et diminue le taux d’insuline. Une seule tasse couvre environ 20 % des besoins quotidiens en chrome, ce qui en fait une boisson adaptée aux diabétiques.

Effets sur la tension artérielle et le cœur

Cette boisson aide à détendre les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation, contribuant ainsi à réduire la pression artérielle. Elle est conseillée aux personnes souffrant d’hypertension ou présentant des troubles cardiovasculaires.

Prévention et traitement de l’anémie

Riche en fer, le thé à l’oignon et au laurier favorise la production des globules rouges. Associé à du miel, il est recommandé aux personnes anémiques pour soutenir leur organisme.

Bienfaits sur l’estomac et la digestion

Une tasse suffit à apaiser un estomac nerveux. Les saponines contenues dans l’ail, lorsqu’elles sont combinées à l’oignon, contribuent à soulager les douleurs gastriques et intestinales.

Soulagement des maux de gorge

Boire chaque matin ce thé, légèrement gargarisé dans la bouche avant d’être avalé, aide à calmer l’irritation et la douleur de la gorge, surtout lorsqu’il est adouci avec un peu de miel.

Traitement naturel des infections urinaires

Grâce à ses propriétés antibactériennes, il agit contre les germes présents dans les voies urinaires, réduisant rapidement les sensations de brûlure lors de la miction.

Soutien de la mémoire et prévention cognitive

Des recherches japonaises montrent que l’oignon stimule certaines fonctions cérébrales, en faisant un allié pour prévenir la démence sénile.

Rôle dans la prévention du cancer

Le naturopathe autrichien Dr Rudolf Broys recommandait le thé à l’oignon avec la peau pour traiter l’asthme et la bronchite, mais aussi comme soutien dans certaines thérapies contre le cancer.

Recette du thé à l’oignon noir et au laurier

Ingrédients nécessaires

1 petite tête d’oignon, de préférence issue de culture biologique

1 grande feuille de laurier (ou 2 petites)

300 ml d’eau

2 cuillères pleines de miel

Préparation pas à pas

Coupez les extrémités de l’oignon, puis détaillez-le en quartiers sans retirer la peau. Celle-ci, riche en quercétine et en vitamine C, renforce les défenses de l’organisme et accélère la guérison. Versez 300 ml d’eau dans une casserole et portez à ébullition. Ajoutez l’oignon avec sa peau ainsi que la feuille de laurier. Laissez mijoter à feu moyen pendant environ 10 minutes. Retirez la casserole du feu, couvrez et laissez infuser 15 minutes. Filtrez le mélange à l’aide d’un tamis et versez dans une tasse. L’oignon cuit peut être réutilisé dans d’autres préparations culinaires. Dans le thé tiède, incorporez 2 cuillères de miel. Mélangez soigneusement jusqu’à dissolution complète et buvez chaud pour une efficacité optimale.

Recommandations d’utilisation

Il est conseillé de consommer ce thé jusqu’à deux fois par jour, le matin et le soir. Chaud, il agit mieux sur les poumons, favorise un sommeil réparateur et soulage les irritations de la gorge.