Trouvé, à l’intérieur d’un cachalot mort : 100 gobelets en plastique, 4 bouteilles en plastique, 25 sacs en plastique, 2 tongs

L’estomac d’un cachalot est forcément assez répugnant – tous ces intestins géants et ces immenses quantités de sang – mais les autorités ont trouvé près de 6 kilos de déchets en plastique dans l’estomac d’un cachalot mort qui s’est échoué sur une plage du sud de l’Indonésie en novembre 2018.

Les déchets comprenaient plus de 100 gobelets en plastique, quatre bouteilles en plastique, 25 sacs en plastique, deux tongs et des centaines d’autres morceaux de plastique, a déclaré le WWF-Indonésie dans un communiqué sur Facebook.

Le cachalot de 9,5 mètres de long était dans un tel état de décomposition au moment où il s’est échoué sur la plage qu’il était impossible pour les chercheurs de déterminer si l’énorme morceau de plastique était ce qui a finalement tué l’animal.

« Bien que nous n’ayons pas pu déduire la cause de la mort, les faits que nous voyons sont vraiment horribles », a déclaré Dwi Suprati, coordinateur de la conservation des espèces marines au WWF-Indonésie, à Associated Press.

Les cachalots (Physeter microcephalus) sont la seule espèce vivante de leur genre et la plus grande espèce vivante de baleines à dents. Les femelles adultes atteignent jusqu’à 11 mètres de long et pèsent entre 13 et 14 tonnes, tandis que les mâles adultes sont beaucoup plus grands, mesurant 18 mètres de long et pesant entre 35 et 45 tonnes, selon l’American Cetacean Society (ACS).

Ces géants marins se nourrissent principalement de calmars, de poissons, de raies et de poulpes d’eau profonde et consomment environ 900 kg de nourriture chaque jour, selon l’ACS. Et, il semble que le plastique devienne un élément de plus en plus courant de leur régime alimentaire.

Plus tôt en 2018, un autre cachalot mort s’est échoué sur la côte espagnole, probablement tué par les 29 kg de déchets plastique découverts dans son intestin.

On trouve des cachalots dans tous les océans du monde et il n’est pas surprenant qu’ils soient en train de naviguer autour de l’Indonésie. Le pays se trouve au beau milieu du « Triangle de corail », un point chaud de la diversité marine et la zone présentant le plus grand risque de pollution plastique dans l’environnement marin, selon une étude de 2017.

Depuis 2010, l’Indonésie est le deuxième pays le plus polluant au monde en matière plastique après la Chine ; elle produit plus de 3 millions de tonnes de déchets plastiques par an, selon une étude de 2015 publiée dans la revue Science.

Le ministre indonésien de la coordination des affaires maritimes, Luhut Binsar Pandjaitan, a déclaré à l’AP que le cachalot mort devrait inciter le gouvernement du pays et ses citoyens à réduire de manière significative l’utilisation du plastique.

Il a déclaré que le gouvernement s’efforce d’inciter les magasins à cesser d’utiliser des sacs en plastique et les communautés à sensibiliser les étudiants du pays à ce problème. Le gouvernement indonésien vise à réduire l’utilisation de plastique de 70 % d’ici 2025, a rapporté l’AP.

« Cette grande ambition peut être réalisée si les gens apprennent à comprendre que les déchets plastiques sont un ennemi commun », a déclaré M. Pandjaitan.

