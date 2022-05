Un photographe a capturé le moment où un petit oiseau utilise un pétale de fleur comme baignoire

Rahul Singh est un photographe animalier et cette fois, il a réussi à prendre un cliché vraiment étonnant.

Il a pris des photos de nombreux animaux sauvages, dont des éléphants, des cerfs, des chacals, des singes et des rhinocéros. Cette fois, il a pris des photos d’un petit oiseau qui utilise un pétale de fleur comme baignoire !

Crédit image et plus d’informations : RahulSinghClicks/Instagram

C’est le moment qui l’a laissé pantois.

« J’ai visité un endroit où il y avait des buissons de bananes ornementales pour prendre des photos de Souimanga qui en butinent le nectar ».

« Tout se passait comme d’habitude quand, soudain, j’ai été choqué que le Souimanga siparaja se mette à prendre un bain dans l’eau accumulée dans le pétale de la fleur de bananier. »

La fleur que vous voyez ici s’appelle la fleur de bananier et elle a recueilli la rosée du matin dans un pétale, se transformant ainsi en une minuscule baignoire.

Le petit oiseau a vu la baignoire constituée par le pétale et a décidé d’en profiter. Cela a dû être rafraîchissant de se plonger dans cette baignoire ! Après tout, il venait juste de faire le plein de nectar.

Pour Rahul, c’était un moment unique dans sa vie. Il n’avait jamais vu quelque chose comme ça avant. Et nous non plus !

« J’étais littéralement stupéfait de voir ce comportement inhabituel, j’ai maintenu le déclencheur de mon appareil photo appuyé pendant que l’oiseau prenait son bain. »

Rahul a ensuite publié les photos sur son Instagram. « C’était vraiment un moment unique dans une vie », a déclaré Rahul. « C’est incroyable de voir comment la nature peut nous surprendre ».