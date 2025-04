Vision floue et vue qui baisse : les secrets de Barbara O’Neill pour restaurer naturellement la vision

Et si les lunettes que nous portons chaque jour contribuaient en réalité à affaiblir notre vue ? Cette idée à contre-courant est défendue avec conviction par Barbara O’Neill, naturopathe australienne bien connue pour ses approches naturelles de la santé. Dans un monde où les troubles visuels explosent, où les écrans dominent nos vies et où la lumière artificielle remplace trop souvent la lumière du jour, elle propose une alternative simple et accessible pour améliorer la vision sans dépendre des lunettes ou des traitements invasifs.

Et si les lunettes aggravaient notre vue ?

Aujourd’hui, plus de 2,2 milliards de personnes à travers le monde souffrent de troubles de la vision. Lunettes et lentilles sont devenues la réponse par défaut, acceptée sans remise en question. Mais selon Barbara O’Neill, cette dépendance constante finit par affaiblir les muscles oculaires, au lieu de les renforcer. Pire encore : elle pourrait accélérer la dégradation de la vue au fil du temps.

Ce phénomène ne touche pas uniquement les adultes. Les enfants sont eux aussi de plus en plus affectés, à cause de la sédentarité, du manque de temps passé à l’extérieur et d’une exposition prolongée aux écrans. Pour Barbara O’Neill, il est urgent de retrouver une relation plus active et naturelle avec notre vision.

Rebondir pour entraîner les yeux : un exercice simple aux effets puissants

Le premier outil que propose Barbara O’Neill pour améliorer la vision est étonnant de simplicité : il s’agit du rebounding, une activité qui consiste à effectuer de légers sauts sur un mini-trampoline (ou même simplement en place), tout en alternant la focalisation entre un objet proche et un objet éloigné. Cette gymnastique visuelle engage les muscles oculaires en les forçant à s’adapter constamment, un peu comme un entraînement de musculation pour les yeux.

Par exemple, elle recommande de fixer un cadre de fenêtre pendant 10 secondes, puis de déplacer le regard vers un arbre ou une plante plus éloignée, et d’alterner ainsi plusieurs fois pendant quelques minutes. Ce va-et-vient entre vision de près et de loin stimule l’accommodation, améliore la souplesse visuelle et réduit la fatigue oculaire.

Ce type d’exercice augmente aussi la circulation sanguine dans tout le corps, y compris dans les yeux, ce qui favorise l’apport d’oxygène et de nutriments essentiels. De nombreuses personnes, comme Tom, un ami de la Barbara O’Neill, affirment ressentir une baisse notable de la fatigue visuelle après seulement quelques jours de pratique régulière.

La lumière du soleil, une alliée précieuse pour les yeux

Autre point fondamental de la méthode O’Neill : l’exposition quotidienne à la lumière naturelle. Contrairement à une idée répandue, il ne s’agit évidemment pas de fixer le soleil – ce qui est dangereux – mais plutôt de passer du temps à l’extérieur, car les rayons ultraviolets jouent un rôle essentiel dans la stimulation des voies neurochimiques entre les yeux et le cerveau.

« Les yeux sont une extension du cerveau, et comme lui, ils ont besoin de lumière naturelle pour fonctionner de manière optimale », explique-t-elle. Le simple fait de s’exposer à la lumière du jour, paupières fermées, tête légèrement inclinée vers le haut pendant 10 à 20 secondes, permet une meilleure adaptation à la lumière et revitalise les yeux.

Cette pratique régulière favorise une meilleure tolérance à la luminosité extérieure, réduit la sensibilité à la lumière après une journée passée dans un environnement fermé, et contribue à recharger le système nerveux visuel. Même quelques minutes de lumière naturelle chaque jour peuvent faire une différence significative sur le long terme.

L’alimentation : la clé oubliée de la santé oculaire

Barbara O’Neill met un accent particulier sur le rôle de l’alimentation dans la santé des yeux. Elle affirme que les maladies comme le glaucome et la cataracte sont largement liées au mode de vie occidental, riche en aliments transformés et pauvre en fibres, en antioxydants et en nutriments essentiels.

Elle recommande un régime basé sur des aliments complets d’origine végétale, riches en :

Fibres : fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes favorisent une bonne digestion, réduisent l’inflammation et améliorent la santé globale, y compris celle des yeux.

: fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes favorisent une bonne digestion, réduisent l’inflammation et améliorent la santé globale, y compris celle des yeux. Protéines végétales : les membranes des cellules oculaires sont composées à 50 % de protéines. Il est donc indispensable d’en consommer en quantité suffisante, sous forme de lentilles, pois chiches, haricots, graines ou noix.

: les membranes des cellules oculaires sont composées à 50 % de protéines. Il est donc indispensable d’en consommer en quantité suffisante, sous forme de lentilles, pois chiches, haricots, graines ou noix. Acides gras sains : présents dans l’avocat, les graines de chia, les amandes, l’huile d’olive ou de coco, ils participent à la lubrification de l’œil et préviennent la sécheresse oculaire.

: présents dans l’avocat, les graines de chia, les amandes, l’huile d’olive ou de coco, ils participent à la lubrification de l’œil et préviennent la sécheresse oculaire. Antioxydants naturels : contenus dans les légumes verts à feuilles, les baies, les carottes ou encore les patates douces, ils protègent les cellules visuelles contre les dommages causés par la lumière bleue et les agressions extérieures.

De nombreux témoignages évoquent des effets positifs visibles après quelques semaines d’un changement alimentaire. Moins de fatigue, meilleure clarté visuelle, plus de confort au quotidien.

L’huile de ricin : un remède naturel pour la cataracte et le glaucome

Parmi les recommandations les plus surprenantes de Barbara O’Neill, l’huile de ricin occupe une place de choix. Elle affirme que ce remède naturel peut aider à dissoudre les cataractes et à améliorer les symptômes du glaucome.

Le protocole est simple : appliquez une goutte d’huile de ricin biologique sur la paupière, deux fois par jour, en veillant à bien masser pour favoriser la pénétration à travers les cils et la peau. Cette huile possède un fort pouvoir de pénétration et agirait en profondeur pour décomposer les formations anormales qui troublent la vision.

Selon Barbara O’Neill, plusieurs personnes lui ont rapporté une amélioration significative, voire la disparition complète de leur cataracte, après une application régulière sur plusieurs mois.

Un lavage oculaire aux plantes pour apaiser et revitaliser les yeux

Enfin, elle propose une lotion oculaire à base de plantes, idéale pour apaiser les yeux fatigués, secs ou rouges. Le mélange associe deux plantes aux vertus reconnues : l’Hydraste du Canada et l’euphraise, toutes deux réputées pour leur capacité à réduire l’inflammation et à soulager les irritations oculaires.

Préparez une infusion avec une demi-cuillère à café de chaque plante dans une tasse d’eau bouillante. Laissez refroidir, filtrez soigneusement, puis utilisez ce liquide comme un bain oculaire deux fois par jour. Cette méthode naturelle peut s’avérer particulièrement bénéfique pour les personnes travaillant de longues heures devant un écran, comme John, un ami de la Barbara O’Neill qui en a fait l’expérience avec succès.

Source : Dezi Health