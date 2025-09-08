10 moyens immédiats de détoxifier votre système lymphatique et éliminer les toxines qui vous rendent malade

En association avec votre système circulatoire, le système lymphatique élimine les déchets produits par vos cellules. Cela comprend l’excès de liquide, les globules rouges morts, les cellules cancéreuses et les toxines. Ces déchets toxiques sont ensuite filtrés par vos reins et votre foie, puis évacués du corps par les matières fécales et l’urine.

Sans soins appropriés, les ganglions lymphatiques peuvent devenir congestionnés et enflés. Voici 10 choses que vous pouvez faire chaque jour pour aider à détoxifier naturellement votre système lymphatique.

1. L’exercice physique

Contrairement à votre système circulatoire qui repose sur le cœur, votre système lymphatique n’a pas de pompe. Cela signifie que pour que le liquide lymphatique soit pompé dans tout votre corps, vous devez bouger. Comme l’explique le Dr. David Williams :

« Notre système lymphatique est essentiellement le système d’égouts de notre corps. Bien qu’il possède des millions de vaisseaux comme le système sanguin, il n’a pas de cœur puissant pour maintenir la lymphe en mouvement. Au lieu de cela, la lymphe est déplacée par la respiration, la marche, l’activité intestinale et l’action musculaire. Lorsque les muscles se contractent, les vaisseaux lymphatiques sont comprimés et la lymphe est poussée et filtrée à travers les ganglions lymphatiques sur son chemin de retour vers les veines et le cœur. »

En résumé, l’exercice aide à pomper la lymphe dans votre corps. Pour une santé lymphatique optimale, commencez votre journée par un jogging matinal. Le cardio est particulièrement efficace pour décongestionner votre système.

2. Boire plus d’eau

Le système lymphatique est rempli de lymphe, un liquide lymphatique. La déshydratation affecte votre lymphe autant que votre sang. Ainsi, boire beaucoup d’eau garantit que votre lymphe peut circuler correctement à travers les conduits et les ganglions. Chaque fois que vous avez soif, veillez à boire un grand verre d’eau.

Vous pouvez également boire une infusion de Gaillet gratteron pour favoriser le drainage lymphatique. Cette plante contribue à l’élimination des toxines et des déchets du corps, aidant ainsi à maintenir une circulation fluide de la lymphe et à renforcer le système immunitaire.

3. La respiration profonde

Respirer profondément ne fait pas seulement remplir votre corps d’oxygène, cela fait également circuler la lymphe. Chaque fois que vous respirez, vous engagez vos muscles intercostaux, ce qui aide à déplacer la lymphe autour de votre poitrine.

4. Les sauts

Sauter utilise la gravité pour déplacer la lymphe de haut en bas. C’est également un excellent moyen de faire battre votre cœur et d’augmenter l’apport en oxygène.

Essayez de sauter sur un petit trampoline ou passez quelques minutes à sauter à la corde.

5. Le massage de drainage lymphatique

Le massage manuel engage les muscles et fait circuler la lymphe. Vous pouvez facilement effectuer un massage lymphatique sur vous-même si vous vous sentez congestionné.

6. Le rire

Le rire est vraiment le meilleur remède ! Il vous fait prendre de profondes respirations, ce qui stimule vos poumons et votre système circulatoire. Mieux encore, il améliore votre bien-être et aide à la gestion de la douleur.

7. Le brossage de la peau

Le brossage de la peau consiste à utiliser une brosse à poils naturels et à la frotter doucement sur votre corps. Similairement au massage, le brossage de la peau stimule le mouvement lymphatique et stimule la détoxification par la peau.

Si fait avant un bain ou une douche, c’est un excellent moyen de vous aider à détoxifier.

8. L’hydrothérapie par contraste

Vous pouvez expérimenter l’hydrothérapie par contraste dans la douche. Commencez avec de l’eau chaude, puis passez à l’eau froide et répétez le processus une fois de plus.

Ce changement de température fait que les muscles et les vaisseaux sanguins se dilatent et se contractent, ce qui aide le sang et la lymphe à circuler.

9. Manger des fruits crus

Manger des fruits crus à jeun garantit que les acides et enzymes qu’ils contiennent sont absorbés plus facilement. Les agrumes, comme le citron, le citron vert et le pamplemousse, font des merveilles pour votre système immunitaire. Ils aident également à détoxifier votre système digestif.

10. Essayer les huiles essentielles

Les ganglions et conduits lymphatiques sont très proches de la surface de la peau. En fait, vous pouvez réellement stimuler le drainage lymphatique en appliquant simplement de l’huile essentielle sur votre peau.

Appliquez une goutte derrière les oreilles, le long de la mâchoire et le long des clavicules pour aider à drainer la lymphe de votre visage. L’huile de menthe poivrée, de gingembre et de romarin tend à fonctionner le mieux.

Si vous avez la peau sensible, testez un peu d’huile près de votre poignet. Si vous commencez à ressentir une sensation de brûlure ou d’inconfort à cet endroit, diluez l’huile avec un peu d’eau et testez à nouveau.

Le monde dans lequel nous vivons est plein de toxines partout. Bien que vous ne puissiez pas toujours choisir de les éviter, il existe de nombreuses façons d’aider votre corps à les éliminer. Vous serez étonné de voir à quel point un corps exempt de toxines peut se sentir bien !

Source : dailyhealthpost.com