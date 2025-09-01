11 étirements qui permettent de soulager la tension dans la nuque et les épaules

Les tensions au niveau du cou et des épaules représentent un problème familier pour de nombreuses personnes. Heureusement, lorsque ces douleurs résultent du stress, de mauvaises habitudes posturales ou d’un manque d’activité physique, des étirements réguliers peuvent apporter un soulagement significatif et même permanent. La clé du succès réside dans la régularité de la pratique.

Voici une sélection d’étirements particulièrement efficaces pour combattre les douleurs dans la zone cervicale et les épaules, chacun ciblant des groupes musculaires spécifiques.

Étirements pour la nuque

Étirement du cou sur serviette enroulée

Cet étirement délicat permet de libérer efficacement la tension cervicale :

Enroulez une serviette et placez-la à la base de votre tête

Laissez votre tête retomber librement vers le sol

Détendez-vous et maintenez cette position durant 10 minutes, sauf en cas de douleur

Étirement cervical avec mains jointes

Cet exercice procure un étirement profond de la partie postérieure de la nuque et de la zone supérieure du dos :

Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou sur votre tapis

Joignez vos mains derrière la tête

Abaissez délicatement votre tête en rapprochant le menton de la poitrine

Maintenez cette position pendant 30 à 40 secondes, puis revenez lentement à la position initiale

Étirement des muscles latéraux du cou

Parfait pour cibler les muscles latéraux cervicaux, cet étirement s’effectue ainsi :

Asseyez-vous confortablement en gardant le dos droit

Placez votre main droite sur le sommet de la tête et tirez délicatement vers la droite

Gardez les épaules décontractées

Maintenez 30 à 40 secondes, puis répétez de l’autre côté

Étirements combinés nuque et épaules

Étirement nuque-trapèzes-épaules

Cet exercice sollicite simultanément la nuque, les trapèzes et les épaules :

Placez votre bras droit derrière le dos et maintenez-le avec la main gauche

Tirez doucement la main vers le pied gauche

Rapprochez l’oreille gauche de l’épaule gauche

Maintenez 20 secondes puis changez de côté

Une variante consiste à garder les mains devant soi pour un étirement des trapèzes sous un angle légèrement différent.

Étirement du muscle élévateur de l’omoplate

Cet étirement cible les muscles latéraux du cou et des épaules :

Asseyez-vous sur une chaise et agrippez-vous à celle-ci avec une main placée derrière vous

Inclinez le menton vers la poitrine et rapprochez l’oreille de l’épaule opposée

Tournez la tête à 45° alternativement à droite et à gauche, en aidant avec l’autre main sans forcer

Maintenez 20 à 30 secondes puis changez de côté

Étirements pour le haut du dos et les omoplates

La position de l’aiguille

Cet étirement libère la tension dans la partie supérieure du dos et entre les omoplates :

Placez-vous à quatre pattes, mains et genoux au sol

Faites glisser votre bras gauche, paume vers le haut, entre votre bras droit et votre jambe

Tournez le corps jusqu’à ce que votre tête touche le sol

Maintenez 30 à 40 secondes, puis répétez de l’autre côté

Étirements spécifiques aux épaules

Roulement d’épaules

Ce mouvement simple libère la tension au niveau des épaules :

Tenez-vous debout, dos et cou droits

Levez les épaules puis effectuez un mouvement de rotation vers l’arrière puis vers le bas

Gardez le menton légèrement abaissé et effectuez tous les mouvements en douceur

Étirement avec les bras croisés

Excellent pour les biceps et les épaules, cet étirement se pratique ainsi :

Tenez-vous debout, pieds écartés à la largeur des épaules

Croisez votre bras gauche sur la poitrine

Utilisez votre main droite pour pousser le bras gauche au-dessus du coude vers votre corps

Maintenez 10 à 20 secondes et répétez de l’autre côté

La posture de la tête de vache

Cet étirement sollicite plusieurs groupes musculaires, notamment les épaules :

Levez votre bras gauche, pliez-le et amenez-le derrière la tête

Placez votre main droite derrière le dos et remontez-la pour attraper la main gauche

Maintenez 10 secondes, relâchez et répétez de l’autre côté

Si vous ne parvenez pas à joindre vos mains, utilisez une serviette comme intermédiaire pour créer un étirement progressif.

Étirement du bras contre le mur

Idéal pour les épaules tendues, cet étirement se réalise de la manière suivante :

Placez votre bras gauche contre le mur, paume orientée vers le mur ou le plafond selon votre confort

Appuyez l’épaule contre le mur

Éloignez légèrement la poitrine du mur pour créer un étirement doux

Maintenez 30 à 40 secondes et répétez de l’autre côté

Double étirement des épaules vers l’arrière

Ce mouvement procure un étirement profond et particulièrement bénéfique pour les épaules :

Tenez-vous debout, bien droite

Joignez vos mains derrière le dos

Levez les bras jusqu’à ressentir l’étirement

Maintenez 30 à 40 secondes et répétez trois fois

Pour un étirement plus profond, inclinez-vous légèrement vers l’avant si votre corps le permet

Ces étirements, pratiqués régulièrement, constituent une approche naturelle et efficace pour soulager les tensions cervicales et de la ceinture scapulaire. La progression doit toujours se faire en douceur, sans forcer, et en respectant les limites de son corps.