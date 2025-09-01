11 étirements qui permettent de soulager la tension dans la nuque et les épaules

Les tensions au niveau du cou et des épaules représentent un problème familier pour de nombreuses personnes. Heureusement, lorsque ces douleurs résultent du stress, de mauvaises habitudes posturales ou d’un manque d’activité physique, des étirements réguliers peuvent apporter un soulagement significatif et même permanent. La clé du succès réside dans la régularité de la pratique.
Voici une sélection d’étirements particulièrement efficaces pour combattre les douleurs dans la zone cervicale et les épaules, chacun ciblant des groupes musculaires spécifiques.
Étirements pour la nuque
Étirement du cou sur serviette enroulée
Cet étirement délicat permet de libérer efficacement la tension cervicale :
- Enroulez une serviette et placez-la à la base de votre tête
- Laissez votre tête retomber librement vers le sol
- Détendez-vous et maintenez cette position durant 10 minutes, sauf en cas de douleur
Étirement cervical avec mains jointes
Cet exercice procure un étirement profond de la partie postérieure de la nuque et de la zone supérieure du dos :
- Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou sur votre tapis
- Joignez vos mains derrière la tête
- Abaissez délicatement votre tête en rapprochant le menton de la poitrine
- Maintenez cette position pendant 30 à 40 secondes, puis revenez lentement à la position initiale
Étirement des muscles latéraux du cou
Parfait pour cibler les muscles latéraux cervicaux, cet étirement s’effectue ainsi :
- Asseyez-vous confortablement en gardant le dos droit
- Placez votre main droite sur le sommet de la tête et tirez délicatement vers la droite
- Gardez les épaules décontractées
- Maintenez 30 à 40 secondes, puis répétez de l’autre côté
Étirements combinés nuque et épaules
Étirement nuque-trapèzes-épaules
Cet exercice sollicite simultanément la nuque, les trapèzes et les épaules :
- Placez votre bras droit derrière le dos et maintenez-le avec la main gauche
- Tirez doucement la main vers le pied gauche
- Rapprochez l’oreille gauche de l’épaule gauche
- Maintenez 20 secondes puis changez de côté
Une variante consiste à garder les mains devant soi pour un étirement des trapèzes sous un angle légèrement différent.
Étirement du muscle élévateur de l’omoplate
Cet étirement cible les muscles latéraux du cou et des épaules :
- Asseyez-vous sur une chaise et agrippez-vous à celle-ci avec une main placée derrière vous
- Inclinez le menton vers la poitrine et rapprochez l’oreille de l’épaule opposée
- Tournez la tête à 45° alternativement à droite et à gauche, en aidant avec l’autre main sans forcer
- Maintenez 20 à 30 secondes puis changez de côté
Étirements pour le haut du dos et les omoplates
La position de l’aiguille
Cet étirement libère la tension dans la partie supérieure du dos et entre les omoplates :
- Placez-vous à quatre pattes, mains et genoux au sol
- Faites glisser votre bras gauche, paume vers le haut, entre votre bras droit et votre jambe
- Tournez le corps jusqu’à ce que votre tête touche le sol
- Maintenez 30 à 40 secondes, puis répétez de l’autre côté
Étirements spécifiques aux épaules
Roulement d’épaules
Ce mouvement simple libère la tension au niveau des épaules :
- Tenez-vous debout, dos et cou droits
- Levez les épaules puis effectuez un mouvement de rotation vers l’arrière puis vers le bas
- Gardez le menton légèrement abaissé et effectuez tous les mouvements en douceur
Étirement avec les bras croisés
Excellent pour les biceps et les épaules, cet étirement se pratique ainsi :
- Tenez-vous debout, pieds écartés à la largeur des épaules
- Croisez votre bras gauche sur la poitrine
- Utilisez votre main droite pour pousser le bras gauche au-dessus du coude vers votre corps
- Maintenez 10 à 20 secondes et répétez de l’autre côté
La posture de la tête de vache
Cet étirement sollicite plusieurs groupes musculaires, notamment les épaules :
- Levez votre bras gauche, pliez-le et amenez-le derrière la tête
- Placez votre main droite derrière le dos et remontez-la pour attraper la main gauche
- Maintenez 10 secondes, relâchez et répétez de l’autre côté
Si vous ne parvenez pas à joindre vos mains, utilisez une serviette comme intermédiaire pour créer un étirement progressif.
Étirement du bras contre le mur
Idéal pour les épaules tendues, cet étirement se réalise de la manière suivante :
- Placez votre bras gauche contre le mur, paume orientée vers le mur ou le plafond selon votre confort
- Appuyez l’épaule contre le mur
- Éloignez légèrement la poitrine du mur pour créer un étirement doux
- Maintenez 30 à 40 secondes et répétez de l’autre côté
Double étirement des épaules vers l’arrière
Ce mouvement procure un étirement profond et particulièrement bénéfique pour les épaules :
- Tenez-vous debout, bien droite
- Joignez vos mains derrière le dos
- Levez les bras jusqu’à ressentir l’étirement
- Maintenez 30 à 40 secondes et répétez trois fois
- Pour un étirement plus profond, inclinez-vous légèrement vers l’avant si votre corps le permet
Ces étirements, pratiqués régulièrement, constituent une approche naturelle et efficace pour soulager les tensions cervicales et de la ceinture scapulaire. La progression doit toujours se faire en douceur, sans forcer, et en respectant les limites de son corps.