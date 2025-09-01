10 substances naturelles pour le diabète de type 1

Le soutien pour le diabète de type 1 pourrait-il se trouver aussi près que votre placard de cuisine ? Un nombre croissant de recherches scientifiques semble pointer exactement dans cette direction.

Le diabète de type 1 est considéré comme une maladie « incurable » qui afflige des millions de personnes dans le monde. Contrairement au diabète de type 2, où le corps devient résistant à sa propre insuline, le type 1 se caractérise par l’incapacité du corps à produire suffisamment d’insuline, car les cellules bêta du pancréas, responsables de la production d’insuline, sont soit détruites soit gravement altérées. Cela peut survenir en raison de problèmes auto-immuns, d’infections bactériennes ou virales, d’aliments incompatibles dans l’alimentation et d’expositions chimiques, pour ne citer que quelques déclencheurs majeurs.

Pourtant, de nombreuses recherches évaluées par les pairs et publiées indiquent que des composés végétaux, y compris beaucoup trouvés dans des aliments couramment consommés, sont capables de stimuler la régénération des cellules bêta dans le pancréas, et par conséquent peuvent potentiellement fournir une forme naturelle de traitement — peut-être quelque chose que le modèle de médecine axé sur le profit, qui prospère sur le concept d’incurabilité du corps humain affligé de maladie en faveur de la gestion des symptômes, n’est pas pressé d’entendre.

Les graines de lin : un potentiel régénératif remarquable

Examinons une étude préclinique publiée dans le Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Une fraction active de graines de lin, que les chercheurs ont nommée Linun usitassimum active fraction (LU6), s’est avérée générer une large gamme de bénéfices dans un modèle animal de diabète de type 1.

Encore plus remarquable était l’observation que ce composé de graines de lin normalisait les niveaux d’insuline plasmatique et de peptide C (le peptide C est un indicateur direct de la quantité d’insuline produite par les cellules bêta dans le corps), indiquant que la fonction des cellules bêta était effectivement restaurée. Les chercheurs ont décrit ces résultats véritablement étonnants comme suit :

« La normalisation des niveaux d’insuline plasmatique et de peptide C a été observée chez les souris diabétiques, indiquant une sécrétion d’insuline endogène après le traitement avec LU6. L’analyse histochimique et immunohistochimique sur les îlots pancréatiques suggère le rôle de la fraction LU6 dans la régénération des îlots et la sécrétion d’insuline comme en témoigne l’augmentation des îlots pancréatiques fonctionnels produisant de l’insuline. De plus, une formation significative d’îlots producteurs d’insuline a également été observée dans les cellules PANC-1 in vitro après traitement LU6, indiquant que les agrégats cellulaires sont des îlots nouvellement formés. Ceci suggère le potentiel de la fraction LU6 dans la formation de nouveaux îlots in vitro, ainsi qu’in vivo. Ainsi, LU6 peut être utilisé comme traitement de première intention basé sur les nutraceutiques pour le diabète. »

Ce n’est pas la première fois que les graines de lin se sont avérées améliorer les troubles de la glycémie.

Dix substances naturelles pour la régénération des cellules bêta

De nombreuses substances naturelles confirmées expérimentalement pour stimuler la régénération des cellules bêta ont été identifiées. Voici dix d’entre elles particulièrement prometteuses :

Une approche révolutionnaire de la médecine

La découverte du potentiel de régénération des cellules bêta de divers aliments et composés est susceptible de bouleverser une industrie du diabète en pleine expansion, avec des millions de dollars d’argent public et privé continuellement investis dans des efforts de collecte de fonds pour un futur « remède ». Un remède qui sera vraisemblablement délivré par le biais du pipeline pharmaceutique, vaccinal ou biologique extrêmement coûteux, qui par la nature même du processus d’approbation de médicaments exige la promotion de composés synthétiques (et donc brevetables) plutôt que naturels.

Ces recherches remettent en question le paradigme médical actuel qui considère le diabète de type 1 comme incurable et nécessitant uniquement une gestion des symptômes. L’accumulation de preuves scientifiques suggère que le corps humain possède une capacité remarquable d’auto-guérison et de régénération, particulièrement lorsqu’il est soutenu par des composés naturels.

Pour davantage de recherches sur le sujet de la médecine régénérative et du diabète, vous pouvez consulter les articles 6 tissus corporels qui peuvent être régénérés par la nutrition et Le diabète : une maladie entièrement évitable et réversible, ou visiter le guide santé sur les troubles de la glycémie.

Source : greenmedinfo.com