13 alternatives au Viagra qui ne vous décevront pas

Le Viagra est un médicament blockbuster de plusieurs milliards de dollars, mais il présente des effets secondaires graves. Heureusement, de nombreuses alternatives naturelles fondées sur des preuves scientifiques existent.

La dysfonction érectile n’est pas un problème anodin. En réalité, le Dr Mercola l’a justement qualifiée de « canari dans le pantalon », dans la mesure où un dysfonctionnement « là où ça compte » reflète une dysfonction endothéliale généralisée, un précurseur bien connu des maladies cardiovasculaires.

Au-delà de son importance pour la santé générale, l’ego masculin dépend en grande partie de la capacité à avoir une érection, et quand les choses ne se passent pas comme prévu, l’intimité peut en pâtir considérablement. Il est reconnu que lorsque des problèmes sexuels émergent dans une relation, ils prennent 90% d’importance, mais quand ils ne posent pas de problème, ils ne représentent que 10% du succès global de la relation.

Les hommes, particulièrement dans la tranche d’âge 35-45 ans, font également face à ce qu’on appelle l’andropause, avec une chute vertigineuse des niveaux d’hormones clés comme la testostérone et l’hormone de croissance humaine.

L’industrie pharmaceutique a largement capitalisé sur cette phase de « changement de vie », le Viagra occupant une position dominante depuis plusieurs décennies. Mais ces médicaments ont des effets secondaires sévères, parfois mortels. D’autant plus de raisons pour lesquelles des alternatives naturelles sont aujourd’hui indispensables.

Alternatives naturelles au Viagra

L-arginine

Premier sur la liste, l’acide aminé l-arginine. Précurseur de l’oxyde nitrique, cet acide aminé conditionnellement non essentiel est particulièrement important en période de traumatisme ou de stress. Ce qui le rend « conditionnellement essentiel », c’est que bien que l’organisme puisse normalement produire des quantités adéquates, en période de stress, il est incapable de produire des quantités suffisantes, moment où la supplémentation devient cruciale. De plus, lorsque les artères subissent une « dysfonction endothéliale » et sont incapables de se dilater suffisamment, l’ajout de l-arginine supplémentaire peut corriger la condition en induisant une régulation positive de l’oxyde nitrique, augmentant ainsi le flux sanguin. Six études cliniques sur la l-arginine démontrent sa capacité à contribuer à l’amélioration de la dysfonction érectile.

Pycnogénol

Cette substance remarquable offre un large éventail de bienfaits pour la santé. Plus de 80 applications thérapeutiques fondées sur des preuves ont été documentées. Concernant la dysfonction érectile, le pycnogénol agit comme un synergiste puissant, amplifiant les bénéfices de la l-arginine au point que deux études cliniques distinctes ont trouvé la combinaison hautement efficace et sûre pour résoudre la dysfonction érectile.

Ginseng Panax

Cette plante asiatique extraordinaire est utilisée depuis des milliers d’années pour augmenter l’endurance et la longévité. Il existe désormais un corpus scientifique considérable soutenant son usage folklorique traditionnel. Une méta-analyse de 2008 de la recherche existante, qui a examiné 7 essais cliniques randomisés pour déterminer sa valeur dans la dysfonction érectile, a conclu : « Collectivement, ces essais contrôlés randomisés fournissent des preuves suggestives de l’efficacité du ginseng rouge dans le traitement de la dysfonction érectile. »

Maca

Ce tubercule sud-américain, à la fois aliment et médicament, longtemps identifié comme moyen d’augmenter la fertilité et la libido chez les hommes et les femmes, s’est révélé dans un essai clinique de 2009 avoir un effet significatif « sur la perception subjective du bien-être général et sexuel chez les patients adultes avec une dysfonction érectile légère ».

Tongkat Ali (Eurycoma longifolia)

Comme la plupart des plantes traditionnelles, le Tongkat Ali a diverses utilisations traditionnelles, notamment comme « antipaludéen, aphrodisiaque, antidiabétique, antimicrobien et antipyrétique ». Concernant ses propriétés d’amélioration de la libido, deux essais précliniques l’ont trouvé efficace dans le modèle animal pour améliorer les performances sexuelles, confirmant ses propriétés aphrodisiaques.

Safran

Cette épice sacrée, très prisée comme ingrédient culinaire et médicament, a été étudiée pour ses effets significatifs dans l’amélioration de la dysfonction érectile à des doses de 200 mg par jour. Une étude de 2009 a révélé : « Le safran a montré un effet positif sur la fonction sexuelle avec un nombre et une durée accrus d’événements érectiles observés chez les patients avec dysfonction érectile même après seulement dix jours de prise. »

Yohimbe

Cette plante puissante s’est révélée efficace lorsqu’elle est combinée avec la l-arginine pour améliorer la dysfonction érectile. Une étude de 2002 a conclu : « l’administration orale de la combinaison de 6g de glutamate de l-arginine et 6 mg de yohimbine est efficace pour améliorer la fonction érectile chez les patients avec une dysfonction érectile légère à modérée. » Attention : le Yohimbe et son ingrédient actif, la yohimbine, sont des nutraceutiques puissants avec de possibles effets secondaires sévères comme l’hypertension. Il est conseillé de l’utiliser uniquement sous la supervision d’un médecin.

Tribulus terrestris

Cette plante puissante possède des propriétés d’amélioration de la libido pour les hommes et les femmes. La recherche préclinique sur la libido masculine est prometteuse, avec au moins trois études indiquant ses bénéfices pour la dysfonction érectile.

Thé vert

Une étude animale très prometteuse de 2008 indique que le thé vert pourrait traiter l’origine même de la dysfonction érectile en diminuant la progression athérosclérotique dans le corps caverneux du pénis de rat mâle, indiquant par la suite une amélioration à la fois de la dysfonction érectile et de la santé cardiovasculaire.

Exercice physique

L’une des meilleures façons d’améliorer votre image corporelle, votre estime de soi et votre vitalité sexuelle est par l’exercice. Une étude de 2009 a révélé que l’inactivité physique contribue à la dysfonction érectile.

Sens de l’humour

Vivre avec une attitude négative, surtout lorsqu’on souffre d’un problème de santé, ne se reflète pas bien en termes de sexualité. Une remarquable étude de 2008 a trouvé que regarder des films humoristiques chez des patients atteints de dermatite atopique conduit à une amélioration à court terme de la dysfonction érectile. Bien qu’on ne sache pas avec certitude si cette étude s’étend à tous ceux qui souffrent de cette condition, il est peut-être instructif de considérer un degré de légèreté et de gaieté comme condition préalable essentielle pour soulager un certain degré de dysfonction sexuelle.

Ce qu’il faut éviter

Éviter les médicaments à base de statines

L’un des préceptes fondamentaux de la médecine fonctionnelle est d’éviter la cause de la maladie, plutôt que de simplement supprimer les symptômes. Les statines sont bien connues pour affecter négativement les gonades masculines, réduisant à la fois la testostérone et la libido, conduisant à la conséquence bien connue de dysfonction érectile induite par les statines. Sept études cliniques confirment que cet effet secondaire est réel. Le fait que les statines soient cardiotoxiques rend leur utilisation d’autant plus questionnable, surtout considérant les problèmes sévères de qualité de vie qu’elles génèrent.

Éviter les antidépresseurs

Peut-être de manière surprenante, les médicaments antidépresseurs se sont révélés être une cause majeure de dysfonction sexuelle. Une étude de 2006 a trouvé que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), par exemple Prozac, Paxil, sont associés à une dysfonction sexuelle chez 95,6% des femmes et 97,9% des hommes. Quel contresens ! Qu’est-ce qui pourrait être plus déprimant que de tuer son désir sexuel avec un pansement pharmaceutique ?

En fin de compte, la dysfonction sexuelle commence dans le cerveau. Rien ne peut éliminer une relation dysfonctionnelle ou un manque d’intimité qui en découle souvent. Bien que des interventions naturelles existent – Ginseng, Arginine, Tribulus, etc. – il faut se rappeler que la dysfonction érectile découle de plus que des simples problèmes physiologiques. Un manque de désir peut refléter un manque d’appréciation de soi-même, de l’image corporelle ou du sens de la sensualité. Néanmoins, il est bon de savoir que des alternatives aux médicaments comme le Viagra existent, et qu’elles sont fondées sur des preuves, plus sûres et éprouvées par le temps. De plus, il est important de reconnaître que le « canari dans le pantalon » reflète souvent une dysfonction cardiovasculaire généralisée, et la meilleure façon de traiter cela est par une transformation radicale de l’alimentation, se concentrant sur un régime ancestral sans céréales ni produits laitiers, riche en légumes à haute valeur nutritive et faibles en glucides, tubercules, fruits et baies, ainsi que des sources de graisses et protéines naturelles de haute qualité qui sont cohérentes avec notre héritage biologique.

