17 aliments que vous pouvez manger à tout moment et en quantité illimitée

Maintenir un régime strict sans craquer pour des envies gourmandes s’avère difficile. La sensation de faim constante rend la tentation irrésistible lorsqu’on ouvre la porte du réfrigérateur. Pourtant, certains aliments peuvent être consommés à volonté sans risque de prise de poids car ils sont pauvres en calories. Découvrez une sélection de 17 aliments rassasiants, riches en nutriments et compatibles avec une alimentation équilibrée.

Céleri

Le céleri est composé d’environ 95 % d’eau, ce qui en fait un aliment ultra léger. Il couvre près de 30 % des besoins quotidiens en vitamine K. Pour profiter de ses bienfaits, il est conseillé de le consommer frais, car il perd la majorité de ses propriétés nutritionnelles dans les cinq jours suivant la coupe.

Roquette

Deux tasses de roquette n’apportent qu’environ 10 kcal. Cette feuille verte favorise la perte de poids sans nuire à la santé. Elle s’associe parfaitement au fromage frais et à une touche d’huile d’olive, pour des salades savoureuses et légères.

Blancs d’œufs

Vous pouvez manger des blancs d’œufs en grande quantité. Ils constituent une excellente option pour ceux qui suivent un régime strict. Pour une omelette saine, mélangez-les avec des tomates, sans ajouter d’huile à la cuisson afin de limiter l’apport calorique.

Laitue

La laitue regorge de vitamines A et C, d’acide folique et de fer. Quasiment dépourvue de calories, elle peut être consommée en abondance sans risque de prendre du poids.

Concombres

Tout comme le céleri, le concombre est très riche en eau, ce qui le rend particulièrement désaltérant et léger. Sa peau concentre la majorité des nutriments, notamment le bêta-carotène bénéfique pour la vision. Il est donc préférable de ne pas l’éplucher.

Chou-fleur

Le chou-fleur est une excellente source de vitamines C et K. Il conserve toutes ses qualités nutritionnelles lorsqu’il est dégusté cru.

Tomates

Les tomates contiennent du lycopène, des vitamines A, C, B2, de l’acide folique, des fibres, du chrome et du potassium. Elles sont très peu caloriques et apportent des nutriments essentiels à l’organisme.

Brocolis

Le brocoli est plébiscité par celles et ceux qui souhaitent perdre du poids. Il contient des vitamines A, C, E, K et fournit environ 20 % de l’apport quotidien recommandé en fibres.

Amandes nature

Une poignée d’amandes nature (environ 30 g, sans ajout de sel ou d’huile) est une collation saine et nutritive. Riches en fibres, en protéines et en bonnes graisses, les amandes peuvent être savourées avec modération sans crainte de prendre du poids.

Chou kale et algues comestibles

Le chou kale, comme d’autres algues alimentaires, est riche en iode et quasiment exempt de calories. Toutefois, il convient de ne pas l’associer systématiquement au riz, qui possède un indice glycémique élevé, peu favorable à une perte de poids rapide.

Pois gourmands

Une tasse de pois gourmands contient environ 35 kcal. Ils apportent à la fois des fibres et des protéines, ce qui les rend rassasiants et bénéfiques pour la digestion.

Pamplemousse

Le pamplemousse contribue à stabiliser la glycémie grâce à sa richesse en vitamine C et à sa faible densité calorique. Il peut ainsi aider à réduire la masse graisseuse au niveau de la taille.

Melon

Le melon satisfait les envies sucrées et fournit plus de la moitié des apports quotidiens recommandés en vitamines A et C, sans compromettre la perte de poids.

Fraises

Les fraises sont incontournables pour toute personne surveillant son poids. Riches en potassium et en fibres, elles possèdent également des propriétés anti-inflammatoires.

Mûres

Les mûres sont une excellente source d’antioxydants et de vitamine C. Leur goût agréable et leur faible apport calorique permettent de les consommer même dans le cadre d’un régime à long terme.

Oranges

L’orange est célèbre pour sa teneur en vitamine C. La membrane blanche sous l’écorce, appelée ziste, est particulièrement riche en fibres qui aident à faire baisser le taux de cholestérol. Il est donc recommandé de ne pas l’ôter avant de déguster l’orange.

Myrtilles

Les myrtilles détiennent le record de la teneur en antioxydants parmi les fruits. Une tasse de myrtilles équilibre votre alimentation et fournit peu de calories, ce qui en fait un allié minceur de choix.

Ces aliments, en raison de leur densité calorique très faible et de leur richesse en eau, fibres ou antioxydants, peuvent être consommés sans modération dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Ils apportent des vitamines, des minéraux et des nutriments essentiels tout en participant à la sensation de satiété, permettant ainsi de mieux gérer les fringales et de faciliter la perte ou le maintien du poids.