Ce que vous devez savoir sur le fenbendazole

Le fenbendazole, souvent appelé Fenben ou Panacur, est un médicament anthelminthique de la classe des benzimidazoles utilisé dans le monde entier depuis sa découverte en 1974. Au cours des dernières décennies, des observations ont montré que le fenbendazole et des médicaments similaires présentaient un impact anticancéreux significatif, soulevant l’hypothèse que ce vermifuge pour chiens pourrait être repositionné comme médicament anticancéreux. Les médicaments de la classe des benzimidazoles pourraient en fait agir de manière similaire à une large gamme de médicaments chimiothérapeutiques contemporains comme le Taxol et les alcaloïdes de la vinca.

Les données toxicologiques disponibles indiquent que le fenbendazole semble bien toléré chez l’homme après administration orale, bien que les études sur l’homme restent peu nombreuses. Dans des circonstances normales, le fenbendazole pur se présente sous forme de poudre de couleur blanchâtre avec une faible solubilité dans l’eau. Ce médicament a une faible réabsorption intestinale, mais sa biodisponibilité peut être améliorée par la présence de nourriture dans l’estomac.

Mécanismes d’action anticancéreux

Le fenbendazole était initialement destiné à traiter les parasites en inhibant sélectivement la production de microtubules via la liaison à la β-tubuline, empêchant ainsi la polymérisation des dimères de tubuline dans les cellules parasitaires et entraînant leur mort. De manière surprenante, le fenbendazole et d’autres types de benzimidazoles montrent un effet comparable contre les cellules tumorales.

Actuellement, on pense qu’il existe trois méthodes clés par lesquelles le fenbendazole détruit les cellules cancéreuses :

1. Induction de l’apoptose

Cet effet antitumoral serait réalisé via une interaction du médicament avec la β-tubuline, conduisant à l’arrêt du cycle cellulaire et à la cytotoxicité. L’arrêt de la polymérisation de la tubuline en microtubules par les carbamates de benzimidazole dans les helminthes ainsi que dans les cellules tumorales humaines a été bien vérifiée.

2. Blocage de l’utilisation du glucose

Les cellules cancéreuses sont connues pour avoir une absorption immense de glucose, utilisant généralement le glucose 200 fois plus rapidement que les cellules normales en raison de la glycolyse aérobie (effet Warburg). Cela est révélé dans les TEP-scans où les sites métaboliquement actifs utilisant du glucose radioactif supplémentaire sont clairement observés et généralement considérés comme de l’inflammation ou des tumeurs cancéreuses.

Le fenbendazole restreint l’alimentation en sucre des cellules cancéreuses en limitant l’absorption du glucose, réduisant la quantité de transporteurs GLUT (canaux qui amènent le glucose dans les cellules cancéreuses depuis le sang) et l’enzyme Hexokinase II. L’Hexokinase II est cruciale pour la survie des cellules cancéreuses, soutenant les tumeurs et les aidant à prospérer en produisant du sucre supplémentaire et en accélérant l’acidose lactique dans la matrice extracellulaire.

De plus, la restauration de la protéine p53 empêche également la génération de carburant pour le cancer. Lorsque p53 est restaurée, elle empêche l’expression et les actions des transporteurs GLUT1 et GLUT4 dans les cellules.

3. Réactivation du gène p53

Ce mécanisme d’action est encore relativement controversé, et des études supplémentaires doivent être menées pour démontrer que le fenbendazole déclenche cette action. Néanmoins, il existe un nombre croissant de recherches qui ont confirmé que le fenbendazole peut effectivement stimuler le suppresseur de tumeur le plus puissant du corps humain – p53.

Il est intéressant de noter qu’un éléphant possède vingt copies du gène p53 dans son génome, tandis que les humains n’en ont qu’une seule. C’est pourquoi un éléphant développe moins souvent un cancer que les humains, malgré leur grande taille, un plus grand nombre de cellules et un plus grand nombre de mutations génétiques potentielles.

4. Absence de chimiorésistance

Ce qui est fascinant, c’est que les cellules cancéreuses ne peuvent pas échapper à ce médicament vermifuge et s’adapter à sa présence. Malheureusement, cela se produit avec de nombreux autres médicaments de chimiothérapie et de thérapie biologique. Le mécanisme clé de la chimiorésistance est lorsque les cellules cancéreuses s’adaptent pour pouvoir expulser les médicaments d’elles-mêmes via des pompes d’efflux uniques appelées P-glycoprotéines.

Le fenbendazole n’est pas une cible pour les p-glycoprotéines, il ne peut donc pas être expulsé des cellules cancéreuses une fois qu’il y pénètre. Par conséquent, les tumeurs ne développent aucune résistance contre le fenbendazole, qui reste efficace et continue de détruire les cellules cancéreuses, contrairement au paclitaxel, à la vinblastine, au docétaxel, à la vincristine ou à d’autres types de chimiothérapies.

5. Sensibilisation à la radiothérapie

Le fenbendazole peut sensibiliser les tumeurs cancéreuses à la radiothérapie d’une manière similaire aux agents chimiothérapeutiques du groupe des taxanes.

Guide de dosage du fenbendazole

Protocole initial – traitement complémentaire du cancer

Fenbendazole 222 mg : Prenez une capsule 3 jours par semaine, une fois par jour après un repas gras. Puis arrêtez pendant 4 jours. Répétez ce cycle chaque semaine.

Vitamine E 800 UI : Prenez une capsule ou une autre forme une fois par jour après avoir mangé, sans interruption.

Curcumine biodisponible 600 mg : Prenez une capsule deux fois par jour après le petit-déjeuner et le déjeuner, sans interruption.

Huile de CBD 25 mg : Prenez une à deux gouttes (total ~25 mg) sous la langue quotidiennement avant le coucher.

Le fenbendazole est hydrophobe et n’est pas bien absorbé par les intestins. Le consommer avec de la nourriture ou après avoir mangé améliore son absorption.

Protocole modifié et renforcé – traitement complémentaire du cancer

Fenbendazole 222 mg : Prenez une capsule quotidiennement après un repas gras, sans interruption.

Vitamine E 800 UI : Prenez une capsule ou une autre forme quotidiennement, sans interruption.

Curcumine biodisponible 600 mg : Prenez une capsule deux fois par jour après le petit-déjeuner et le déjeuner, sans interruption.

Huile de CBD 25 mg : Prenez une à deux gouttes (total ~25 mg) sous la langue quotidiennement avant le coucher.

Le fenbendazole est pratiquement non toxique pour les personnes sans insuffisance hépatique ou rénale.

Prévention des rechutes cancéreuses – procédure prophylactique

Fenbendazole 222 mg : Prenez une capsule 3 fois par semaine, une fois par jour après un repas gras. Puis n’en prenez pas pendant 4 jours. Répétez ce cycle chaque semaine.

Vitamine E 800 UI : Prenez une capsule ou une autre forme quotidiennement après avoir mangé, sans arrêt.

Curcumine biodisponible 600 mg : Prenez une capsule deux fois par jour après le petit-déjeuner et le déjeuner, sans arrêt.

Huile de CBD 25 mg : Prenez une à deux gouttes (total ~25 mg) sous la langue quotidiennement avant le coucher.

Contrôles réguliers des marqueurs tumoraux tous les quelques mois, tests d’imagerie annuels de routine pour le cancer. S’il n’y a pas de rechute du cancer après cinq ans, réduisez la fréquence des tests.

Prévention du cancer pour les personnes n’ayant jamais eu de cancer

Fenbendazole 222 mg : Prenez une capsule 3 fois par semaine, une fois par jour après un repas gras. Puis n’en prenez pas pendant 4 jours. Dupliquez cela pendant dix semaines. Arrêtez pendant dix semaines. Puis répétez le cycle une fois de plus.

Vitamine E 800 UI : Prenez une capsule ou une autre forme quotidiennement après avoir mangé, sans arrêt.

Curcumine biodisponible 600 mg : Prenez une capsule deux fois par jour après le petit-déjeuner et le déjeuner, sans arrêt.

Huile de CBD 25 mg : Prenez une à deux gouttes (total ~25 mg) sous la langue quotidiennement avant le coucher.

Sécurité et effets secondaires possibles

Basés sur les résultats toxicologiques, les benzimidazoles comme le fenbendazole ou l’albendazole semblent être des médicaments sûrs. Cependant, un médicament sans effets secondaires n’existe pas. Les rapports de données scientifiques ne montrent pas de réactions indésirables significatives liées à la consommation de fenbendazole. Néanmoins, il existe quelques rapports anecdotiques de toxicité possible :

Jusqu’à 5% des personnes peuvent avoir des maux d’estomac ou de la diarrhée si elles consomment de grandes quantités de fenbendazole sans pause.

Les personnes souffrant d’insuffisance rénale ou hépatique sévère ont des niveaux d’excrétion de médicaments réduits. Par conséquent, le fenbendazole peut s’accumuler et produire des effets secondaires imprévus. Vous devriez diviser les doses en fonction de vos circonstances.

Lorsqu’il est utilisé en grandes quantités pendant de longues périodes sans pause, le fenbendazole peut entraîner des augmentations asymptomatiques des enzymes hépatiques car la substance est principalement métabolisée dans le foie. Cela peut être inversé avec une pause de deux semaines.

La procédure a été conçue pour maintenir le foie en santé optimale, c’est pourquoi le programme de trois jours de prise et quatre jours d’arrêt est recommandé. Cependant, de plus en plus de personnes appliquent le fenbendazole pendant cinq jours de prise et deux jours d’arrêt. Pour maintenir une santé hépatique idéale, nous recommandons de consommer 250 mg de capsules de chardon-Marie ou de prendre 150 mg de silymarine quotidiennement comme supplément utile pour le maintenir en bonne forme.

Source : alternativemedicine.com