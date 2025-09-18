Après 75 ans, 99 % des décès sont dus à ces 5 causes – Comment les éviter et rester en bonne santé

Saviez-vous que presque tous les décès survenant après l’âge de 75 ans sont dus à seulement quelques causes spécifiques ? Si beaucoup croient que mourir à un âge avancé fait simplement partie du cycle naturel, la réalité est que la plupart de ces décès sont dus à des facteurs évitables, des dangers souvent négligés jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

1. Les maladies cardiaques : le tueur silencieux numéro un

Les maladies cardiaques restent la première cause de décès chez les personnes de plus de 75 ans, et pourtant, beaucoup ignorent l’influence qu’elles peuvent avoir sur cette pathologie. Le cœur est un muscle qui, comme tous les muscles, se porte bien quand on en prend soin et se détériore quand on le néglige.

Le danger réside dans le fait que ces symptômes restent souvent silencieux jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Beaucoup de gens attribuent la fatigue, l’essoufflement ou le ralentissement général au vieillissement, mais ces symptômes peuvent en réalité être des signaux d’alarme indiquant un affaiblissement du cœur.

L’hypertension artérielle est l’un des principaux facteurs de risque de maladies cardiaques. Avec le temps, une pression élevée exerce une contrainte extrême sur vos artères et oblige votre cœur à travailler plus qu’il ne le devrait. Le problème, c’est que l’hypertension ne provoque généralement pas de symptômes perceptibles, comme des douleurs ou des inconforts, jusqu’à ce qu’un événement grave, comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, se produise.

Une alimentation malsaine est un autre facteur majeur. Des années de consommation d’aliments transformés, de sel en excès et de graisses nocives endommagent silencieusement le corps, obstruent les artères et restreignent la circulation sanguine. Votre cœur a besoin de bons nutriments pour rester résistant. Si votre alimentation est déficiente, la détérioration se produit plus rapidement que vous ne le pensez.

Le manque d’activité physique joue également un rôle important. Le cœur n’est pas conçu pour rester inactif toute la journée. Sans mouvement régulier, la circulation sanguine ralentit, les muscles s’affaiblissent et le cœur manque de la stimulation nécessaire à son bon fonctionnement.

2. Les chutes et blessures : un danger sous-estimé

Chez les personnes âgées, l’une des menaces les plus dangereuses et sous-estimées n’est pas une maladie, mais les chutes. Cela peut arriver en un instant : un faux pas, un étourdissement soudain ou un sol glissant peuvent avoir des conséquences dramatiques.

Une chute peut en effet provoquer une fracture de la hanche, un traumatisme crânien, voire une blessure apparemment mineure qui dégénère rapidement en quelque chose de bien plus grave. Les chutes figurent parmi les principales causes de blessures mortelles chez les personnes âgées. Chaque année, elles envoient des millions de personnes âgées aux urgences, et pour beaucoup d’entre elles, cette chute marque le début d’un déclin permanent.

Le défi est que, avec l’âge, notre équilibre, notre force musculaire et notre temps de réaction diminuent progressivement. Mais comme ce déclin est si graduel, nous ne remarquons souvent pas ces changements. Malheureusement, la capacité du corps à se remettre d’un accident n’est plus ce qu’elle était. Ce qui autrefois n’aurait été qu’une chute sans conséquence peut maintenant entraîner une blessure grave, parfois mortelle.

Il y a un autre danger caché : la peur de tomber peut conduire à davantage de chutes. Après une quasi-chute ou une chute mineure, de nombreux adultes âgés deviennent hésitants. Ils bougent moins, évitent les escaliers, sautent les promenades et limitent leurs activités par peur. Or, moins on bouge, plus les muscles deviennent faibles, et plus le risque de chute augmente.

La bonne nouvelle, c’est que les chutes ne sont pas inévitables. Il existe en effet des stratégies simples, mais très efficaces, pour réduire votre risque. Renforcer vos jambes et votre tronc, travailler votre équilibre et apporter de petites améliorations intelligentes à votre domicile, comme un meilleur éclairage, sécuriser les tapis et installer des barres d’appui solides, peut faire toute la différence.

3. Les maladies respiratoires : quand respirer devient difficile

Nous ne pensons rarement à la respiration jusqu’à ce qu’elle devienne difficile. Avec l’âge, les poumons perdent de leur efficacité et même de légers problèmes respiratoires peuvent rapidement s’aggraver.

La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), qui inclut l’emphysème et la bronchite chronique, est une préoccupation majeure. Avec le temps, les voies respiratoires s’enflamment et se rétrécissent, ce qui rend la respiration de plus en plus difficile. Beaucoup d’adultes âgés minimisent les symptômes, comme la toux chronique, la respiration sifflante ou l’essoufflement, estimant qu’il s’agit simplement d’un effet du vieillissement.

Il y a aussi la pneumonie. Bien qu’elle puisse sembler être une infection comme une autre, la pneumonie peut être mortelle pour les personnes âgées. Ce qui commence comme un simple rhume ou une légère congestion thoracique peut en effet évoluer vers une affection potentiellement mortelle. En effet, avec l’âge, le système immunitaire s’affaiblit, ce qui rend plus difficile la lutte contre les infections.

La qualité de l’air est un autre facteur critique. Des années d’exposition à des polluants tels que la poussière, la fumée ou les produits chimiques peuvent endommager les poumons de manière silencieuse. Même à l’intérieur du domicile, des irritants tels que la moisissure, les squames d’animaux ou une mauvaise ventilation peuvent aggraver les problèmes respiratoires. L’une des façons les plus simples, mais aussi les plus efficaces, de prendre soin de vos poumons est de rester actif. Le mouvement permet à vos poumons de s’étendre complètement, d’évacuer le mucus et de maintenir votre système respiratoire en bon état de marche.

4. L’accident vasculaire cérébral : une urgence médicale soudaine

Un AVC survient soudainement, sans avertissement, sans laisser le temps de se préparer. En quelques secondes, il peut changer le cours de votre vie. C’est l’une des principales causes de décès après 75 ans, et pourtant beaucoup de gens ignorent que de nombreux facteurs de risque liés à l’AVC sont sous leur contrôle.

La partie la plus effrayante ? Un AVC ne vous donne que rarement une seconde chance. Une fois qu’il survient, les dommages sont souvent irréversibles. Mais voici ce qui pourrait vous surprendre : jusqu’à 80 % des AVC peuvent être évités. Cela signifie que vos choix quotidiens, dès maintenant, peuvent déterminer si vous restez indépendant ou si vous êtes confronté à une crise de santé qui change votre vie.

Un AVC se produit lorsque le flux sanguin vers le cerveau est soudainement bloqué ou lorsqu’un vaisseau sanguin se rompt dans le cerveau. Sans oxygène, les cellules cérébrales commencent à mourir au bout de quelques minutes. Certains AVC provoquent des symptômes légers, comme une confusion temporaire ou une faiblesse, tandis que d’autres peuvent entraîner une paralysie, une perte de la parole ou une dépendance complète.

L’hypertension artérielle est l’une des causes les plus courantes et les plus dangereuses d’un AVC. Avec le temps, la pression supplémentaire endommage les artères, augmentant ainsi le risque qu’elles éclatent ou se bouchent. Une autre cause est les rythmes cardiaques irréguliers, comme la fibrillation auriculaire. Beaucoup de personnes âgées en souffrent sans le savoir.

Un signe d’alerte crucial, mais souvent ignoré, d’un futur accident vasculaire cérébral (AVC) est ce qu’on appelle un mini-AVC ou accident ischémique transitoire (AIT). Ces événements peuvent provoquer une confusion soudaine, une vision floue ou des troubles de l’élocution. Même si ces symptômes disparaissent rapidement, ils ne doivent jamais être négligés.

5. Le déclin cognitif et ses conséquences

L’une des réalités les plus douloureuses du vieillissement est la perte progressive de la mémoire, du jugement et de l’autonomie. Le déclin cognitif ne survient pas du jour au lendemain ; il s’installe lentement, avec des changements subtils qui peuvent être facilement ignorés.

Des maladies comme la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence affectent non seulement le cerveau, mais aussi tout le corps. À mesure que les capacités mentales diminuent, la capacité d’une personne à prendre soin d’elle-même diminue également. Il devient de plus en plus difficile de se souvenir de prendre des médicaments, de manger des repas équilibrés ou de remarquer quand quelque chose ne va pas dans le corps.

Un autre danger sérieux est le risque de blessure accidentelle : oublier d’éteindre la cuisinière, laisser la porte d’entrée déverrouillée ou se rendre dans des zones dangereuses. Ces risques augmentent à mesure que les capacités cognitives diminuent.

Les premiers symptômes, tels que l’oubli de noms, la perte fréquente d’objets ou la difficulté à suivre une conversation, sont souvent considérés comme faisant partie du vieillissement normal, alors qu’il s’agit en réalité de signes précoces de changements cérébraux.

Comment protéger votre cerveau ? Tout comme votre corps, votre cerveau a besoin d’exercice. Rester mentalement actif en lisant, en apprenant de nouvelles compétences, en jouant ou en ayant des conversations enrichissantes permet de garder le cerveau vif et stimulé. L’exercice physique est tout aussi important : il augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui aide à préserver la mémoire et les capacités de réflexion.

Rester socialement connecté est un autre outil puissant. La solitude et l’isolement peuvent en effet accélérer le déclin mental, tandis que les interactions sociales régulières permettent de maintenir le cerveau engagé et alerte. Votre alimentation joue également un rôle majeur. Les aliments riches en acides gras oméga-3, en antioxydants et en vitamines, comme les légumes verts, les baies et les noix, sont de puissants protecteurs de la santé cérébrale.

La vérité, c’est qu’un esprit sain commence par un mode de vie sain. Les choix que vous faites aujourd’hui, en matière d’alimentation, d’activité physique et d’interactions sociales, influenceront le fonctionnement de votre cerveau demain. Le déclin cognitif n’est pas une conséquence inéluctable du vieillissement.

Ces cinq affections — maladies cardiaques, chutes, maladies respiratoires, accidents vasculaires cérébraux (AVC) et déclin cognitif — sont responsables de la quasi-totalité des décès survenant après l’âge de 75 ans. Mais voici le message essentiel : elles ne sont pas inévitables. La plupart des gens ne se rendent pas compte de l’influence qu’ils peuvent avoir sur leur santé jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

De petites habitudes cohérentes, adoptées dès aujourd’hui, peuvent mener à des années de force, de clarté et d’indépendance accrues. Au lieu de vous concentrer sur les choses que vous ne pouvez pas faire, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux. Il peut s’agir d’ajouter plus d’aliments frais à votre alimentation, de bouger un peu chaque jour, de programmer un bilan de santé ou de passer plus de temps à discuter avec vos proches.

À ce stade de la vie, votre bien-être est votre plus grand atout. Plus vous en prenez soin, plus vous pourrez profiter de temps, de joie et de liberté. Chaque jour est une nouvelle occasion de vous choisir, et les décisions que vous prenez aujourd’hui façonneront votre force, votre énergie et votre bonheur pour les années à venir.

Source : Wisdom of Seniors