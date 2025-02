L’alimentation de nos chiens et chats est une préoccupation majeure pour les propriétaires soucieux de leur bien-être. Pourtant, une enquête menée par Jérémy Anso dans son livre Ce poison nommé croquette révèle une réalité inquiétante sur l’industrie du Pet Food. Qualité douteuse des ingrédients, conflits d’intérêts chez les vétérinaires, maladies chroniques en hausse… Les croquettes sont-elles réellement adaptées à nos compagnons ou représentent-elles un danger silencieux ?

Un marché gigantesque mais opaque

Avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en France, l’alimentation animale est un secteur dominé par quelques multinationales comme Mars Petcare (Royal Canin, Pedigree), Nestlé Purina (Friskies, Pro Plan) et Affinity Petcare (Ultima, Advance).

Ce quasi-monopole a déjà été sanctionné pour entente sur les prix, et les stratégies marketing des fabricants influencent largement les recommandations nutritionnelles. Pourtant, derrière les slogans promettant une alimentation équilibrée, que contiennent réellement les croquettes ?

Des ingrédients loin d’être sains

Contrairement aux idées reçues, la majorité des croquettes industrielles ne sont pas composées de viande fraîche, mais de sous-produits animaux et de céréales bon marché.

🔹 Protéines animales : elles proviennent souvent de déchets d’abattoirs (carcasses, viscères, os), parfois de qualité médiocre.

🔹 Graisses animales : leur origine est rarement précisée, pouvant inclure des résidus de fonte d’os ou de tissus impropres à la consommation humaine.

🔹 Glucides en excès : le maïs, le blé et le riz servent de liant pour fabriquer les croquettes, alors qu’ils sont inadaptés à la physiologie des chiens et chats.

🔹 Additifs controversés : conservateurs chimiques comme le BHA (cancérigène suspecté), arômes artificiels, et parfois même des traces de médicaments.

Des déchets alimentaires recyclés ?

Des enquêtes menées aux États-Unis ont révélé des pratiques troublantes : certains fabricants utiliseraient des animaux euthanasiés (chiens, chats, chevaux), ainsi que des déchets de l’industrie agroalimentaire et de la restauration. Des analyses ont retrouvé du pentobarbital, un produit utilisé pour l’euthanasie, dans certaines croquettes.

Si la réglementation européenne interdit l’usage d’animaux malades ou morts en dehors des abattoirs, les contrôles sont rares, et des scandales alimentaires ont déjà éclaté par le passé.

Une alimentation adaptée aux chiens et chats ?

Les chiens et les chats sont biologiquement carnivores, avec un système digestif conçu pour assimiler des protéines animales. Pourtant, la majorité des croquettes contiennent entre 30 et 60 % de glucides, un taux totalement inadapté qui favorise :

❌ Obésité et diabète

❌ Inflammations chroniques

❌ Maladies rénales et hépatiques

❌ Troubles digestifs et allergies

Depuis l’essor des croquettes industrielles dans les années 1960, on observe une augmentation des cancers et des maladies dégénératives chez les animaux de compagnie.

Les vétérinaires sous influence ?

L’un des points les plus polémiques soulevés par Jérémy Anso concerne le manque de formation en nutrition des vétérinaires.

En France, un étudiant vétérinaire suit en moyenne 20 à 50 heures de cours sur l’alimentation animale durant son cursus. Ces formations sont souvent financées par l’industrie du Pet Food, ce qui soulève un problème de conflit d’intérêts.

Les recommandations nutritionnelles officielles sont en grande partie dictées par la Fédération Européenne de l’Industrie des Aliments pour Animaux Familiers (FEDIAF), où siègent directement les grands fabricants de croquettes.

Ainsi, de nombreux vétérinaires recommandent des croquettes de grandes marques, parfois sans en connaître réellement la composition.

Existe-t-il des alternatives aux croquettes industrielles ?

De plus en plus de propriétaires cherchent à offrir une alimentation plus saine à leurs animaux. Parmi les options les plus recommandées :

✅ Le BARF (Biologically Appropriate Raw Food) : un régime à base de viande crue, d’os et de légumes, proche de l’alimentation naturelle des carnivores.

✅ Les rations ménagères : repas faits maison avec viandes cuites, légumes et compléments alimentaires.

✅ Les croquettes sans céréales et de meilleure qualité, composées uniquement de viandes fraîches et de matières premières contrôlées.

Si ces alternatives demandent plus d’efforts que de verser des croquettes dans une gamelle, elles offrent une meilleure qualité nutritionnelle et réduisent les risques de maladies.

Un sujet qui dérange

L’enquête de Jérémy Anso met en lumière des pratiques peu transparentes et remet en question l’image rassurante des grandes marques de croquettes. Face aux preuves accablantes, les propriétaires d’animaux doivent s’informer et choisir des aliments réellement adaptés.

Nos chiens et chats méritent mieux qu’un « fast-food » en croquettes, et leur santé dépend des choix alimentaires que nous faisons pour eux.