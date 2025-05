C’est une Guerre – Peter McCullough

Intervention magistrale du Dr Peter McCullough à « Facts Matter Conference », Copenhague, Danemark, le 02/09/2023 :

« Nous voyons des gens mourir à un rythme sans précédent… il est clair qu’un plan est en train de se mettre en place… c’est une guerre… »

« Vous pouvez dire : non, je vais faire ce que je dois faire pour survivre et protéger ma famille »

Retranscription des paroles du Dr Peter McCullough :

Je suis le Dr Peter McCullough. Je suis interne et cardiologue à Dallas, au Texas, aux États-Unis. J’ai consacré mes efforts cliniques à aider l’Amérique et le monde à traverser cette période difficile en sauvant le plus grand nombre de vies et en épargnant le plus grand nombre d’hospitalisations possible.

Le groupe de médecins dirigé par le Dr Kory, moi-même et le Dr Cole, était peu nombreux aux États-Unis. Nous pensons qu’environ 500 médecins ont permis à l’ensemble du pays de traverser la pandémie. Un million de médecins sont restés sur la touche et ont dit aux patients que le virus était incurable. Il n’y a pas de traitement. Et d’attendre qu’ils soient suffisamment malades pour entrer à l’hôpital et être mis sous respirateur mécanique.

Les États-Unis, d’après les statistiques, sont en tête du classement mondial des décès dus au COVID. Et nous représentons moins de 5 % de la population mondiale. Presque tous les décès sont survenus à l’hôpital. Pratiquement aucun à domicile. Pratiquement aucun. Incroyable ! Aucun décès de sans-abri qui vivent dehors en permanence.

Ce dont nous avons été témoins est quelque chose qu’aucun d’entre nous n’oubliera. Aucun d’entre nous. L’ancien président Trump a dit : « Ne rendons pas le remède pire que la maladie ». Et vous savez quel était le remède proposé ? Une aiguille dans chaque bras, tous les six mois, sans fin. Et je peux vous dire, sur la base de mes observations cliniques et de ce que nous avons vu dans la littérature évaluée par des pairs, que le remède est pire que la maladie. Il est certain que le vaccin est pire que le COVID. C’est sûr !

Le COVID a toujours été une maladie traitable. Aujourd’hui, les traitements changent et les informations évoluent avec le temps. Mais les leçons que nous avons tirées jusqu’à présent de cette réponse à la pandémie sont que chaque maladie peut être traitée et que l’accent doit toujours être mis sur la personne malade, et non sur toutes les personnes qui se portent bien. Pensez à toutes les mesures, aux masques, aux confinements, aux désinfectants pour les mains, aux vaccins. Ces mesures sont toutes destinées aux personnes en bonne santé. Ces gens ne sont pas malades. Si nous nous concentrions sur les malades et faisions tout ce qui est en notre pouvoir. C’est là que se trouvent toutes les possibilités de sauver des vies.

Ainsi, lors de la prochaine pandémie, s’il y en a une, aujourd’hui, le directeur de l’OMS, Tedros, Bill Gates, le développeur de vaccins, Peter Hotez de Baylor à Houston, et Anthony Fauci affirment tous avec beaucoup d’enthousiasme qu’il y aura une autre pandémie et que le COVID n’est qu’un échauffement pour ce qui va vraiment se passer. Pourquoi sont-ils si enthousiastes ? Parce qu’ils ont compris qu’en travaillant en tant que groupe bien constitué au fil du temps, si une urgence mondiale est déclarée, puis des urgences nationales sont déclarées, les portes des bons du Trésor s’ouvrent et l’argent se déverse dans le groupe.

Notre livre, « Le Courage d’Affronter Le COVID-19 » que j’ai écrit avec John Leek, auteur de best-sellers. Il en a écrit la plus grande partie. Dans le livre, nous identifions un complexe biopharmaceutique, un consortium, un groupe de travail qui s’est formé et dont la formation a probablement pris des années. Le Dr Martin peut probablement vous dire comment il s’est constitué. Les membres du consortium qui travaillent clairement ensemble sont l’Organisation mondiale de la santé, le Forum économique mondial, Wellcome Trust, la Fondation Rockefeller, Gavi, Cepi, la Coalition pour la préparation et l’innovation en matière d’épidémies, la Fondation Gates et le Forum économique mondial a formé UNITAID. Toutes les agences de régulation. C’est stupéfiant.

Ainsi, votre agence de réglementation ici au Danemark, la MHRA au Royaume-Uni, la TGA en Australie, la Safra en Afrique du Sud, aux États-Unis, notre CDC, NIH, FDA, notre Département d’État. Vous seriez stupéfait de consulter les sites web des principales agences américaines, la National Security Administration, par exemple, et de constater que pratiquement chacune de ces agences a une déclaration concernant les origines du SRAS-CoV-2. Pourquoi les agences gouvernementales ont-elles publié sur leur site web une déclaration concernant ce virus ? Le ministère de l’Énergie, il s’avère qu’ils ont tous participé à ce projet relativement gigantesque. Ce qui se passe à Wuhan et probablement dans de nombreux laboratoires biologiques du monde entier, est un projet gigantesque.

Le monde s’emploie à développer des menaces biologiques et à mettre au point des réponses à ces menaces, ce que l’on appelle des contre-mesures. Contre-mesures, comprenant des thérapies, des anticorps monoclonaux, des vaccins. Il s’agit donc d’entités qui représentent la prochaine menace pour l’humanité. Et elles détiennent la réponse. Elles détiennent beaucoup de pouvoir. De pouvoir. Nous n’entendons plus parler de missiles balistiques, et de systèmes de défense. Nous entendons parler de menaces biologiques. Tous ceux qui travaillent dans le domaine des menaces et des contre-mesures sont donc très motivés. C’est la raison pour laquelle ils pensent qu’il y aura une autre pandémie.

S’il y a une nouvelle pandémie, je prédis qu’il s’agira d’un autre virus conçu par l’homme. Il ne s’agira pas d’un virus naturel. Par conséquent, si nous entendons parler d’une autre pandémie, d’un mélange parallèle de virus ou d’une version du virus de Marburg ou d’un organisme fongique, ma première pensée serait qu’il s’agit d’un virus fabriqué. Pourquoi ne penserions-nous pas cela ? On nous l’a annoncé. Pourquoi ne pas le penser ? La prochaine chose que je pense que nous devrions examiner attentivement, est d’être… très, très sceptique à l’égard de tout ce qui est raconté. Si l’on nous dit qu’une infection n’est pas traitable, nous devrions immédiatement penser qu’elle l’est, comme toutes les infections. Et que s’il s’agit d’une infection mortelle et que des personnes en meurent, nous devrions la traiter rapidement, très rapidement. Toutes les infections sont traitées de cette manière. Et s’il s’agit d’une infection mortelle, nous devons la traiter avec plusieurs médicaments à la fois, car c’est ce que nous faisons pour toutes les infections. Aucun médicament n’est un médicament miracle. Aucun médicament n’est efficace à lui seul.

J’ai donc publié le premier protocole de traitement pour COVID-19, dans une publication évaluée par des pairs, et j’ai eu la chance qu’ils aient eu assez de force de publication pour le faire. Et la toute première chose que j’ai dite, c’est qu’il n’y a pas un seul médicament. Un seul médicament n’est pas nécessaire, pas plus qu’il n’est suffisant. Mais nous utilisons 4 à 6 médicaments en combinaison. Au fil du temps, nous avons découvert que l’ivermectine est puissante, mais nous pouvons traiter le COVID sans ivermectine. Les gens apprennent à le traiter dans le monde entier. Mais ce que nous avons découvert et ce que nous décrivons vraiment dans le livre, comme le Dr Kory l’a mentionné pour l’ivermectine, c’est que toutes les formes de traitement ont été écartées. Ils ont balayé toutes les formes de traitement.

Clive Palmer, qui est un milliardaire en Australie, a acheté suffisamment d’hydroxychloroquine pour chaque personne en Australie. Les autorités australiennes ont saisi ce stock d’hydroxychloroquine et l’ont détruit. En 2019, avant la pandémie, la France a retiré l’hydroxychloroquine du marché des médicaments en vente libre et a exigé une ordonnance. C’est une affaire sérieuse. Le 2ème plus grand producteur d’hydroxychloroquine en dehors de Taipei, l’usine a mystérieusement brûlé. On peut penser qu’il y a une volonté pour l’ivermectine. Cela a commencé avec l’hydroxychloroquine et l’ivermectine, mais cela ne s’arrête pas là. Savez-vous que pratiquement tous les fabricants de sprays nasaux antiviraux, des formes d’iode, au xylitol, en passant par les gargarismes, ils ont tous été poursuivis et ligotés par les États-Unis, la FDA et la Commission fédérale du commerce. Aucun spray nasal n’a pu être distribué aux Américains pour les aider. Il s’avère que les sprays nasaux sont bien meilleurs que les vaccins. En fait, ils sont meilleurs que la plupart des médicaments oraux. Quelque chose de simple comme un spray nasal et un gargarisme, sont logiques, n’est-ce pas ? Le virus est juste là. Il se réplique dans le nez et la bouche. Quelque chose d’aussi simple que cela allait être balayé. Ça allait être balayé par ce complexe biopharmaceutique.

Lorsque j’ai commencé à faire savoir à l’Amérique que nous pouvions utiliser des formes de sprays nasaux et des lunettes de protection comme première ligne de défense, immédiatement, Medscape et les autres services de messagerie destinés aux médecins ont envoyé un message qui disait que les médecins anti-vaccins conseillaient aux patients d’utiliser des sprays nasaux à base d’iode. Les patients avaleront l’iode et mourront. Ils ont envoyé ce message à tous les médecins d’Amérique. À tous les médecins d’Amérique.

Il est clair qu’un plan est en train de se mettre en place. Ce plan consiste à supprimer tout espoir de traitement et à continuer à faire progresser ces vaccins génétiques tous les six mois. Très récemment, j’ai publié le tout premier article révisé par des pairs proposant que nous commencions une détoxification pour les personnes qui ont pris les vaccins et non le COVID. Vous avez vu les présentations du Dr Cole. Ces tissus sont chargés de cette « protéine spike » de Wuhan. Cette protéine a été fabriquée et n’est pas naturelle. Elle est stockée dans ce que l’on appelle la phase de PRÉFUSION conçue avec certaines modifications de Pfizer et Moderna au niveau de certains acides aminés. Cette protéine spike semble résister aux enzymes humaines qui la décomposent. Elle est stockée dans tous les tissus. Il s’agit de patients autopsiés. Les personnes qui se promènent et qui ont reçu ces vaccins ont très certainement la protéine spike dans leurs tissus. Cette protéine ne disparaîtra pas.

La proposition, basée sur des signaux de bénéfice dans la littérature préclinique et clinique disponible, est de commencer la détoxification en aidant le corps humain avec des enzymes naturelles ingérées par voie orale. qui peuvent aider à cette dégradation. La première est la nattokinase. La nattokinase est issue de la fermentation du soja par une bactérie appelée bacillus subtilis natto. Les Japonais consomment du natto pour ses bienfaits cardiovasculaires depuis un millier d’années. Ils disposent d’un supplément oral depuis plusieurs décennies. Ils ont procédé à des essais randomisés et ont évité l’athérosclérose et d’autres maladies liées à l’astro-thrombose. Ce produit est sûr. Il s’agit clairement d’un anticoagulant. Il s’agit d’un anticoagulant disponible en vente libre par voie orale. Mais les Japonais ont montré que la nattokinase dégradait de manière fiable la protéine spike dans des modèles intacts et des modèles de lysats cellulaires. La nattokinase est donc le premier produit. Vient ensuite la bromélaïne. La bromélaïne est une autre famille d’enzymes dérivées des tiges d’ananas. La bromélaïne est un médicament approuvé par la FDA en tant qu’agent topique utilisé dans les brûlures pour dégrader l’ASH-HAR ou l’épais bouchon pernicieux sur les plaies. Nous savons donc que la bromélaïne a des vertus médicinales. C’est un médicament approuvé par la FDA. Elle est disponible sous forme de supplément oral depuis plusieurs décennies. Troisièmement, le principe est que les choses uniques ne fonctionnent pas. J’ai travaillé sur ce point en clinique, dans ma pratique et dans la littérature. Les médicaments isolés ne sont pas efficaces qu’en combinaison. Le troisième est un médicament qui a été testé dans le cadre d’essais prospectifs randomisés chez des personnes qui ont été vaccinées et qui ont une longue période de COVID. Et ils se sentent mieux. Et cela réduit les marqueurs inflammatoires dans la circulation sanguine, et c’est la curcumine. La curcumine pour l’homme est dérivée du curcuma.

Il y a 6 à 9 mois, dans mon cabinet, nous nous sommes organisés et nous avons dit : « Écoutez, commençons à essayer la détoxification et voyons si quelqu’un peut aller mieux, parce que j’utilise tous les médicaments sur ordonnance que je peux. Je traite tous les syndromes possibles. » Mais la protéine spike ne semble pas disparaître. Nous ne voyons aucun signe de disparition dans la littérature. Nous observons des taux d’anticorps très élevés en réponse à la protéine spike. Bientôt, nous serons en mesure de la mesurer directement dans le plasma. D’ailleurs, elle a été mesurée dans le plasma dans des articles de Jonker, de Castro Yuta. C’est Brogan qui l’a mesurée le plus récemment. Ryan Cole déclare à propos de cet article : « Un an plus tard, les gens ont la protéine spike en circulation dans leur sang. » C’est dans leur sang, c’est sûr. C’est dans les tissus. Nous avons donc commencé à le faire et à faire des observations minutieuses. Ce que je sais jusqu’à présent, c’est que la triple combinaison nattokinase (2000 unités, 2x par jour), de bromélaïne (500 milligrammes, 1x par jour) et de curcumine (500 milligrammes 2x par jour) – est bien tolérée. Il est bien en deçà des limites de sécurité pour lesquelles nous devons nous préoccuper de ces médicaments. Cependant, il peut favoriser les saignements. Nous devons donc être prudents avec les personnes qui prennent des anticoagulants, mais nous pouvons l’utiliser chez les personnes qui ont facilement des ecchymoses ou des saignements des muqueuses nasales ou buccales. Et les personnes allergiques à l’un des composants peuvent potentiellement ne pas le tolérer non plus. Mais avec ces mises en garde, nous avons constaté que l’état des patients s’améliore. Il faut du temps, environ trois à six, voire neuf mois, pour que certains des syndromes caractéristiques s’améliorent, comme la neuropathie à petites fibres, les maux de tête, les douleurs, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, Ces fluctuations du cœur et de la tension artérielle peuvent fondamentalement s’améliorer.

Alors, dans une démarche audacieuse, tout comme nous l’avons fait avec le COVID, nous avons publié le tout premier article proposant la détoxification, afin de nous lancer dans ce projet et nous l’avons appelée : « détoxification de base des protéines spike » ce qui signifie que c’est la base. Maintenant, si quelqu’un me dit : « Je veux vraiment utiliser une acidose », je lui réponds : « D’accord, commencez par la base ». – « Je veux vraiment utiliser de l’ivermectine. » – « Bien ! Continuez à l’ajouter à la base. » Nous sommes dans une situation de multi-médicaments. 5 milliards de personnes dans le monde ont pris ces médicaments. Une enquête Zogby aux États-Unis a montré qu’environ 15 % des personnes souffrent d’une maladie chronique à cause des vaccins, du COVID et des autres médicaments combinés. Il s’agit donc d’une proposition pour les patients qui ont un COVID long et ceux qui ont pris le vaccin et présentent des symptômes. On m’a demandé, Dr McCullough, est-ce que tout le monde doit faire cela ? Je réponds que non. Je pense que l’un des documents les plus importants que j’ai vus l’année dernière sur les vaccins COVID-19 vient du Danemark. Il vient de votre pays. Le premier auteur est Schmeling et ses collègues, Schmeling. qui disposait de toutes les données de Pfizer et des effets secondaires. Schmeling indique qu’il y a trois groupes de lots de vaccins. Les lots sont le regroupement des produits qui sont mis dans les flacons. Le premier groupe pour moins d’un tiers n’a aucun effet secondaire. Zéro. Rien du tout. Pas même une douleur au bras, d’ailleurs. Donc la première chose à faire quand quelqu’un dit : Dr McCullough, je suis vacciné. Dois-je m’inquiéter ? La première question que je lui pose est la suivante : votre bras est-il douloureux ? C’est une question très importante. Et avez-vous eu des effets secondaires ? Le groupe qui n’a eu aucun effet secondaire a toutes les chances de ne pas en avoir, probablement parce qu’il a reçu une dose très minime d’ARN messager ou un autre facteur, mais cela est clairement lié au produit et non au patient. Le deuxième groupe, qui représente un peu moins des deux tiers, présente des effets secondaires modérés. Mais le troisième groupe, le plus inquiétant dans les données de Schmeling, représente 4,2 % des doses, et les effets secondaires sont très nombreux.

Nous en revenons donc à la peur. Il y a donc la peur au départ. Il y a la peur à chaque étape du processus. Et il y a même de la peur après qu’une personne a été paralysée par l’un de ces vaccins. La peur est la maladie. La peur ne s’arrêtera pas tant que nous n’avons pas de courage. Le courage n’est pas… le contraire de la peur. Le courage est la capacité à surmonter la peur. La peur est une émotion humaine naturelle. Le courage est la capacité de surmonter la peur. Nous devons donc tous travailler sur notre propre courage. Nous devons aider les autres à développer leur courage et les soutenir dans cette démarche, car c’est ainsi que nous pourrons survivre et finalement l’emporter en cette période de grande controverse. Je suis le Dr Peter McCullough. Merci beaucoup de m’avoir invité. Copenhague, nous t’aimons.

Source : Le Déclencheur