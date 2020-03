Comment cultiver les cucamelons – le fruit le plus passionnant que vous pouvez cultiver cette année

Bien que la plupart des Européens n’aient jamais entendu parler des cucamelons, ce fruit est certainement un de ceux que vous voudrez connaître davantage.

Il est également appelé « cornichon aigre mexicain », ou son nom le plus courant en espagnol, « sandiita » (petite pastèque). Il existe en fait une multitude d’autres surnoms dans les dialectes locaux et les langues amérindiennes, dont la plupart se traduisent par « melon souris ».

Ce fruit mignon a la taille d’un raisin, ressemble à une mini pastèque et a un goût de concombre et de citron vert.

Le fruit aigre pousse sur une vigne mince et est entouré de feuilles ressemblant à du lierre.

Bien qu’ils soient un peu bizarres, les cucamelons ne sont pas des hybrides génétiquement modifiés, mais un mets délicat d’Amérique centrale qui est consommé depuis l’époque précolombienne et qui est un aliment de base dans l’alimentation mexicaine.

Les bienfaits des cucamelons pour la santé

Ce n’est pas parce que les cucamelons sont petits que leur valeur nutritive est faible.

En fait, on dit qu’ils sont en passe de devenir le prochain super-aliment à la mode, abondant en vitamines et minéraux, en antioxydants et en fibres, tout en étant pauvres en calories.

Leurs riches nutriments contribueraient à réduire le risque de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de cancer, ainsi qu’à prévenir le vieillissement prématuré en aidant à protéger et à rajeunir les cellules, les tissus et les organes du corps.

Les melons de ce type contiennent un niveau élevé de lycopène, un caroténoïde connu pour améliorer le fonctionnement cardiaque, ainsi que du bêta-carotène, connu pour ses remarquables propriétés antioxydantes et anti-âge qui aident à prévenir les maladies cardiaques liées à l’âge et bien plus encore.

La combinaison de nutriments comme la vitamine C, le potassium et les caroténoïdes, aide à réduire le taux de mauvais cholestérol, offrant une protection supplémentaire à votre cœur et à votre système cardiovasculaire. Ses phytonutriments favorisent également le bon fonctionnement des yeux et de presque tous les organes internes.

Pourquoi vous avez vraiment besoin de cultiver des cucamelons

En plus de leurs puissants bienfaits nutritionnels, ces fruits adorables et savoureux sont tout simplement à essayer.

Malheureusement, votre épicerie locale ou le marché des agriculteurs propose probablement des produits comme des pastèques et peut-être même des concombres citron ronds et jaunâtres, mais les chances qu’ils proposent des cucamelons sont assez minces.

C’est pourquoi les faire pousser dans votre jardin est la meilleure solution. Vous pouvez les déguster quand vous le souhaitez et vous amuser à les expérimenter dans toutes sortes de recettes aussi.

Cette plante exotique peut constituer une grande partie de votre jardin – c’est l’une des plantes les plus faciles à cultiver car elle souffre de très peu de parasites, ne nécessite pas de taille fantaisiste et n’a pas besoin de la couverture d’une serre.

Le cucamelon est très résistant à la sécheresse, encore plus que le concombre. Bien qu’il soit bien connu au Mexique et dans toute l’Amérique centrale, on le trouve à l’état sauvage dans certains endroits du sud des États-Unis, bien qu’on puisse le cultiver à peu près partout, tout comme son parent, le concombre.

11 étapes pour cultiver des concombres parfaits

1. Achetez les semences

Comme les graines de cucamelon ne sont pas vraiment faciles à trouver, il est peu probable que vous puissiez les acheter dans des endroits comme votre coopérative locale ou votre magasin de bricolage. Votre meilleure chance est de les acheter en ligne, car vous ne devriez pas avoir à payer beaucoup plus que pour tout autre type de graines.

Gardez à l’esprit que les cultures qui donneront les meilleurs résultats dans votre jardin sont celles qui ont été cultivées avec des semences de haute qualité, soigneusement entretenues et qui correspondent à vos conditions de culture. Là où l’on propose des produits biologiques ou sans produits chimiques, achetez-les. Dans la plupart des cas, vous en aurez pour votre argent.

Comme les graines ne sont pas faciles à trouver, lorsque vous avez des plantes et des fruits bien établis, veillez à conserver une partie des graines.

Il vous suffit de ramasser un fruit mûr tombé au sol et de le placer dans un endroit frais. En deux semaines environ, vous pouvez l’ouvrir en tranches et en retirer les graines. Conservez vos graines dans un bocal rempli d’eau pendant une semaine, puis rincez-les et laissez-les sécher sur des serviettes en papier dans un endroit frais. Une fois séchées, conservez-les dans une enveloppe en papier.

2. Considérations climatiques

Les cucamelons sont cultivés comme légumes annuels dans la plupart des régions, bien qu’ils soient techniquement des plantes vivaces.

Ils nécessitent une longue saison de croissance avec au moins 65 à 75 jours de temps chaud et sans gel et des températures du sol comprises entre 24 et 29 degrés Celsius pour porter des fruits.

Si vous vivez dans une région plus fraîche, vous pouvez les cultiver dans des pots et les placer à l’intérieur dans une pièce lumineuse et chaude lorsque les températures nocturnes descendent en dessous de 10 degrés.

3. Commencez à cultiver les cucamelons à l’intérieur

Il est préférable de commencer les cucamelons à l’intérieur, environ 6 à 8 semaines avant que tout risque de gel disparaisse, c’est à dire 6 à 8 semaines avant les Saints de glace qui sont entre le 11 et le 13 mai en France, mais cela dépend aussi des régions.

Bien qu’ils puissent être plantés directement dans le sol une fois le risque de gel passé, il est préférable de les commencer à l’intérieur et de les transplanter ensuite à l’extérieur une fois le danger passé.

Une autre option consiste à planter une graine dans chaque pot, à environ un cm de profondeur, et de les placer dans une serre à des températures avoisinant les 22 degrés Celcius.

Soyez patient, les cucamelons sont des plantes à croissance lente, surtout si on les compare aux concombres de culture.

Ils ont besoin de plus de temps pour germer, et il peut s’écouler jusqu’à trois ou quatre semaines avant que vous ne commenciez à voir apparaître ces petites pousses vertes.

4. Choisissez votre lieu de plantation

Les cucamelons aiment le plein soleil et un sol riche et rapidement drainé. Choisissez un site de culture exposé plein sud et prévoyez au moins 75 centimètres carrés d’espace pour chaque plante.

Il faut au moins six heures d’ensoleillement direct par jour pour garder vos plantes en bonne santé et productives. Plus il y a de soleil, mieux elles se portent.

5. Installez une cage métallique ou un treillis

En tant que plantes grimpantes pouvant atteindre une hauteur de 3 mètres, ces pastèques miniatures mexicaines ont besoin d’une structure de soutien pour maintenir leurs tiges et leurs fruits hors du sol.

Cela vous aidera également à obtenir de belles plantes grimpantes minces, entourées de feuilles et ayant un aspect attrayant, semblable à celui du lierre.

6. Le bon sol

Comme la plupart des autres cultures fruitières, les concombres ont besoin de beaucoup de nutriments et d’un très bon drainage du sol pour produire au maximum.

Le sol dans lequel ils seront cultivés doit être amendé avec du compost ou du fumier âgé afin de fournir une nutrition qui durera toute la saison.

Vous pouvez amender un sol maigre ou poreux avec une couche de compost de 5 cm travaillée dans les 15 à 20 cm de sol supérieurs avant la plantation. L’ajout de petites pierres de lave poreuses ou de perlite peut contribuer à améliorer le drainage du sol.

Une fois établis, les cucamelons n’ont besoin d’aucune alimentation supplémentaire, à l’exception d’un peu de compost chaque mois, à partir d’environ deux mois après la plantation.

7. Besoins en eau

Un apport constant d’humidité est nécessaire pour une bonne fructification des cucurbitacées.

Vous devez fournir de l’eau tous les cinq à sept jours pendant les mois d’été, en mouillant à chaque fois les quinze à quarante premiers cm de terre. Lorsque le temps est très chaud et sec, il faut augmenter l’apport en eau jusqu’à deux fois par semaine.

Si vous vous trouvez dans une zone exposée au brouillard et à la fraîcheur, veillez à surveiller le sol pendant les périodes prolongées où le soleil est absent – n’arrosez que si le sol s’assèche dans la partie supérieure de 2 cm.

Dans les régions chaudes et à l’intérieur des terres, il est préférable d’étendre une couche de paillage léger d’environ 5 à 6 cm autour de chaque plante, en l’éloignant de la base des tiges.

Le paillage peut également aider à réguler la perte d’humidité tout en empêchant les mauvaises herbes d’envahir le sol.

8. Problèmes de parasites et réensemencement

Incroyablement, les cucamelons ne sont pas seulement extrêmement tolérants aux conditions difficiles, ils sont pratiquement ignorés par tous les parasites et sont également résistants aux maladies. Même les oiseaux ne s’y frottent pas. Cela signifie que la lutte contre les parasites n’est pas vraiment un problème dont vous devez vous préoccuper lorsque vous cultivez ces plantes.

Tout comme la roquette, les cucamelons se reproduisent d’eux-mêmes, ce qui en fait un excellent complément pour un jardin de permaculture ou un jardin-forêt.

9. Formez les vignes en croissance

Comme les vignes du cucamelon ne rempliront pas exactement votre treillis à elles seules, et que ces longues vrilles ont tendance à s’accrocher à presque tout ce qu’elles peuvent, elles tirent les vignes dans toutes sortes de directions.

Vous pouvez les dresser en enroulant doucement les vignes dans le treillis comme vous le souhaitez.

10. La récoltes de vos cucamelons

Une fois la floraison commencée, les petits fruits de cucamelon ne vont pas tarder à apparaître.

Récoltez les fruits lorsqu’ils ont atteint une belle grosseur, environ la taille d’un raisin, bien fermes et d’une longueur de 2,5 à 4 cm.

Cueillez les premiers à un stade un peu plus précoce pour forcer une plus grande production de fruits.

Après la pollinisation, il faut environ 2 à 3 semaines pour que le fruit du cucamelon atteigne une taille récoltable.

Récoltez vos cucamelons en les cueillant simplement sans arracher la plante. En cas de doute, utilisez une paire de petits ciseaux.

Si vous récoltez avec soin, ils devraient continuer à pousser pendant un certain temps et vous devriez avoir une récolte abondante de juillet à la mi-novembre environ.

Si vous êtes novice et que vous les cultivez à partir de graines, ne vous attendez pas à une très grosse plante la première année. Une plante cultivée à partir d’un tubercule poussera à un rythme beaucoup plus rapide qu’un semis, mais vous devez quand même vous attendre à plusieurs poignées de fruits par plante la première année.

Veillez à ne pas déranger les tubercules lorsque vous coupez le feuillage à l’automne. Ils resteront sous terre et attendront la chaleur du printemps prochain.

11. Taille

Comme nous l’avons mentionné, il n’est pas nécessaire de procéder à une taille sophistiquée, mais vous devrez effectuer une taille de fond car, au fur et à mesure que la saison avance, les vignes finissent par créer une masse épaisse de feuillage sur le treillis.

Lorsque cela commence à se produire, certaines des feuilles sont étouffées par la lumière du soleil et commencent à jaunir. Coupez les feuilles mourantes.

Comment utiliser les cucamelons

Les cucamelons peuvent être utilisés dans une variété de plats.

Ils sont excellents dans les sautés, les salsas et les salades, piqués et placés dans un verre à martini, ou simplement consommés crus ou saupoudrés d’herbes séchées.

Vous pouvez également les mélanger avec des tranches de poivrons et d’olives, ainsi qu’avec un filet d’huile d’olive extra-vierge.

On peut aussi les faire mariner, comme on le ferait avec des concombres. La préparation des concombres marinés est très simple : il est préférable de les pré-saler, car le résultat sera plus croustillant et le processus de marinage sera également beaucoup plus rapide.