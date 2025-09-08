Comment préparer une glace au lait de coco

L’évitement des produits laitiers peut considérablement améliorer l’aspect et le bien-être général du corps. Beaucoup de personnes remarquent une peau plus éclatante et moins sensible, un ventre plus plat et un niveau d’énergie plus élevé lorsqu’elles réduisent leur consommation quotidienne de produits laitiers.

Cette recette de glace au lait de coco offre une alternative délicieuse qui permet de savourer ce dessert glacé sans compromettre ses objectifs de santé. Contrairement aux glaces traditionnelles riches en additifs industriels et en colorants artificiels, cette version maison utilise des ingrédients naturels et nutritifs.

Les avantages du lait de coco

Le lait de coco entier constitue la base parfaite pour une glace sans produits laitiers. Sa richesse en graisses naturelles lui confère cette texture crémeuse caractéristique, tandis que sa saveur douce s’accommode parfaitement de diverses variations aromatiques.

Une base polyvalente pour trois saveurs

Cette recette propose une base commune qui peut être déclinée en trois parfums populaires : pistache-amande, menthe-pépites de chocolat, et cookies & cream. Chaque version conserve la même simplicité de préparation tout en offrant des expériences gustatives distinctes.

Ingrédients de base (pour toutes les versions)

420 ml de lait de coco entier

3 bananes congelées

1 pincée de sel de mer

Variante pistache-amande

1½ cuillères à café d’extrait d’amande

1 cuillère à café d’extrait de vanille pure

60 g de pistaches grillées et hachées

60 g d’amandes grillées et hachées

Variante menthe-pépites de chocolat

2 cuillères à café d’extrait de menthe poivrée

80 g d’éclats de cacao crus

Variante cookies & cream

10 biscuits à l’épeautre, grossièrement hachés

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille pure

Méthode de préparation

Mélangez les ingrédients de base dans un blender jusqu’à obtenir une consistance lisse Ajoutez les arômes liquides (extraits) et mixez à nouveau Versez le mélange dans une sorbetière et mettez en marche Laissez tourner au minimum 20 minutes ou jusqu’à formation de la glace Incorporez les éléments solides (noix, éclats de cacao ou biscuits) Dégustez immédiatement ou congelez dans un récipient en verre

Conseils pratiques

Cette glace se déguste idéalement fraîchement préparée. Si vous la conservez au congélateur, replacez-la dans la sorbetière quelques minutes avant de servir pour retrouver sa texture onctueuse.

La sorbetière Cuisinart s’avère particulièrement efficace pour cette recette, mais vous pouvez également préparer cette glace sans appareil spécialisé en utilisant un blender puissant et en congelant le mélange par intervalles.

Une alternative sans sorbetière

Pour ceux qui ne possèdent pas de sorbetière, il est possible de congeler une partie du lait de coco dans un bac à glaçons. Mélangez ensuite le lait de coco froid restant avec les bananes congelées et les arômes, puis ajoutez progressivement les cubes de lait congelés tout en mixant pour obtenir une consistance de glace à l’italienne.

Cette recette offre une créativité sans limites. Vous pouvez facilement adapter les parfums selon vos préférences et créer vos propres combinaisons personnalisées.

