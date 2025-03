Député slovaque : Certaines personnes vaccinées contre le Covid sont désormais des OGM

Le député et médecin Peter Kotlár, chef de la commission officielle d’enquête slovaque, indique que les injections à ARNm Pfizer et Moderna modifient l’ADN humain et peuvent causer des cancers.

Le Dr Peter Kotlár, membre du Parlement slovaque désigné pour diriger l’enquête gouvernementale sur le Covid, a tenu une conférence de presse jeudi 13 mars 2025, déclarant que, dans certains cas, la teneur en ADN des injections d’ARNm était supérieure à celle de l’ARNm, et que les humains ayant reçu des injections de vaccins à ARNm étaient officiellement considérés comme des organismes génétiquement modifiés. M. Kotlár a également déclaré qu’il avait informé les responsables du ministère américain de la santé et du FBI de ces conclusions.

Ma tâche principale est de faire respecter la Constitution et, en tant que médecin, j’ai le devoir et le droit de protéger la santé des citoyens slovaques. Hier, j’ai également informé par lettre le ministre américain de la santé et des services sociaux (HHS), M. Robert Kennedy Jr, qui a confirmé la réception de l’information. En outre, le directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, et Pamela Bondi, procureur général des États-Unis, ont également été informés. Jusqu’à présent, 34 lots de Pfizer et Moderna ont été analysés. Ils ont été stockés conformément à la chaîne du froid et seuls ceux qui ont été utilisés pour la population slovaque lors de l’épidémie de Covid-19 ont été analysés. Aujourd’hui, je présenterai le résultat le plus significatif de l’analyse. Les résultats de l’analyse de tous les lots, je répète, de tous les lots analysés, ont prouvé que chaque flacon contenait une quantité extrêmement élevée d’ADN, un vecteur qui code la cassette pour la synthèse de la protéine S, sinon d’autres protéines. L’ADN est presque aussi présent que l’ARNm. Dans trois cas, la teneur en ADN est même supérieure à celle de l’ARNm. On ne peut donc plus parler de vaccin à ARNm. Ce code génétique pour la synthèse de la protéine S, cette information stockée dans cet ADN, est stable par rapport à l’ARNm, peut s’intégrer dans l’ADN cellulaire humain, et par la suite, un tel organisme humain devient – je n’ai pas peur de le dire officiellement – un organisme génétiquement modifié.

Panique dans l’industrie de la pandémie et des vaccins

En janvier 2024, le Premier ministre Robert Fico a nommé le Dr Peter Kotlár pour mener une enquête sur le déroulé de l’ère Covid. «Le public slovaque a tout simplement besoin d’une réponse. Il a besoin d’une réponse sur la vaccination, sur ce qu’elle était réellement. Pourquoi les gens ont été vaccinés avec divers vaccins expérimentaux? Pourquoi toutes sortes de médicaments ont été administrés aux gens?», avait déclaré M. Fico.

Les conclusions du rapport ont bouleversé et apparemment paniqué l’industrie des vaccins contre la pandémie. Le Slovak Spectator écrit : «Récemment, le gouvernement a reçu son rapport, compilé en collaboration avec des agents de désinformation, qui recommande de manière controversée d’arrêter l’utilisation des vaccins à ARNm en Slovaquie».

Le Slovak Spectator a ensuite dressé la liste de toutes les personnes et organisations qui tentaient d’enterrer les conclusions de M. Kotlár. Le ministère de la santé a également rejeté les conclusions de Kotlár. Les scientifiques de l’Institut de virologie du Centre biomédical de l’Académie slovaque des sciences ont exprimé leur profonde inquiétude face aux déclarations de M. Kotlár, exhortant le gouvernement à traiter son rapport avec une extrême prudence afin d’éviter d’isoler la Slovaquie de la communauté internationale.

Les attaques contre Kotlár se poursuivent. En réponse à la conférence de presse de M. Kotlár jeudi, Euractive a écrit : «Le député slovaque Peter Kotlár … est connu depuis longtemps comme un anti-vax, qui répand la désinformation sur le Covid-19, remettant même en question le fait que la Slovaquie n’a jamais eu de pandémie, mais a été victime de “bioterrorisme”.

Comme le Slovak Spectator l’avait fait l’année dernière, Euractive a rassemblé des «experts» dans une tentative désespérée de démentir les déclarations de M. Kotlár. Peter Sabaka, spécialiste des maladies infectieuses, a rejeté la suggestion de M. Kotlár selon laquelle les personnes vaccinées étaient «génétiquement modifiées», affirmant que l’information génétique contenue dans les vaccins à base d’ARNm ne s’intègre pas dans les cellules humaines. L’Institut national slovaque de contrôle des médicaments («ŠÚKL») a répété le mantra de l’innocuité et de l’efficacité. «Toutes les évaluations et analyses menées sur les vaccins à ARNm par les agences européennes des médicaments ont confirmé leur efficacité, leur sécurité et leur qualité», a déclaré Martina Štesková, porte-parole du ŠÚKL.

Certains politiciens slovaques tentent également de faire taire M. Kotlár. Euractive souligne qu’un député a accusé M. Kotlár de ne pas avoir de preuves, d’abuser de sa position et d’insulter «les scientifiques, les travailleurs de la santé et les victimes de la pandémie». Le parti d’opposition KDH (PPE) a appelé le premier ministre Fico à démettre M. Kotlár de ses fonctions. «Le parti a averti que la diffusion de fausses informations sur les vaccins à ARNm pourrait aggraver les crises de santé publique à l’avenir», a déclaré Euractive. Un jour avant la conférence de presse de M. Kotlár, le président Peter Pellegrini a exhorté le gouvernement à se concentrer sur un examen objectif des mesures de lutte contre la pandémie plutôt que sur des théories du complot.

Le faux discours selon lequel les vaccins sont «sûrs et efficaces» est à l’agonie depuis des années. Et il n’y a qu’une minorité de personnes qui croient encore au mantra «sûr et efficace» et aux allégations fallacieuses de «théories du complot» pour faire taire ceux qui remettent en question les faux récits de l’industrie des vaccins contre la pandémie. La minorité ne suffira pas à sauver ceux qui imposent au public des «vaccins» nocifs et inefficaces. Et l’histoire ne sera pas tendre avec le Slovak Spectator et Euractive, ainsi qu’avec les «experts» et les hommes politiques qu’ils citent et qui tentent désespérément de garder cachés les crimes des «pandémies» passées et vivants leurs espoirs de «pandémies» futures.

Que le Dr Peter Kotlár qualifie les «vaccins» à ARNm de thérapie génique ne devrait pas surprendre les observateurs les plus attentifs, dans la mesure où Stefan Oelrich, membre du conseil d’administration de Bayer et directeur de sa division pharmaceutique, l’avait déjà admis en 2021.

