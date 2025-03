Les signes silencieux de blocages artériels que vous ne pouvez pas ignorer

Imaginez-vous commencer la journée en pleine forme, sans le moindre symptôme inquiétant, alors que vos artères sont déjà partiellement obstruées et que votre cœur fonctionne en état de stress. Les blocages artériels représentent des menaces invisibles, souvent asymptomatiques jusqu’à l’apparition brutale de complications graves comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Chaque année, les maladies cardiovasculaires causent environ 18 millions de décès dans le monde, touchant en grande partie des personnes qui ignorent être à risque.

Voici les neuf signes les plus importants à connaître. Bien qu’ils puissent paraître bénins ou passagers, ils sont autant d’alertes précieuses que votre corps vous envoie. Les reconnaître peut littéralement vous sauver la vie.

1. Douleur ou gêne thoracique

Le premier signal d’alerte est souvent une douleur, une pression ou une sensation de serrement dans la poitrine. Ce symptôme, appelé angine de poitrine, est directement lié à l’athérosclérose : une accumulation de plaque (graisses, cholestérol, calcium, etc.) dans les parois artérielles. En durcissant, cette plaque rétrécit le diamètre des artères et limite le flux sanguin, notamment vers le cœur.

Lorsque les artères coronaires sont touchées, l’apport en oxygène du muscle cardiaque diminue, en particulier lors d’un effort ou d’un stress. Résultat : une douleur thoracique qui peut irradier vers le cou, les épaules, les bras, la mâchoire ou le dos. Contrairement à une indigestion, cette douleur ne répond pas aux antiacides et tend à suivre un schéma régulier : elle survient à l’effort et disparaît au repos. Parfois, la plaque peut se rompre et former un caillot, provoquant un infarctus. Ne jamais ignorer ce type de douleur.

2. Essoufflement anormal

Un essoufflement inhabituel, même après un effort léger comme monter un escalier, peut indiquer un manque d’oxygène dû à un flux sanguin insuffisant. Le cœur, déjà affaibli par des artères rétrécies, peine à répondre à la demande accrue d’oxygène de l’organisme. Cette situation peut aussi provoquer une sensation d’oppression respiratoire, y compris au repos ou pendant la nuit.

Dans les cas plus graves, les personnes se réveillent en haletant ou ont besoin de s’asseoir pour respirer plus facilement. Ce symptôme traduit une atteinte plus avancée, où le cœur peine à irriguer les organes vitaux, y compris les poumons.

3. Fatigue persistante et inhabituelle

La fatigue liée aux blocages artériels est profonde, durable et ne disparaît pas avec le repos. Elle ne ressemble pas à la lassitude quotidienne : il s’agit d’un épuisement total, qui peut rendre difficile l’exécution des tâches les plus simples.

Quand la circulation sanguine est insuffisante, les muscles et les organes reçoivent moins d’oxygène et de nutriments. Le corps entre alors en mode “économie d’énergie”, réservant les ressources disponibles aux organes vitaux. Cette fatigue peut s’installer insidieusement, être attribuée au stress ou à l’âge, mais elle ne s’améliore pas avec le sommeil. Non prise en compte, elle finit par restreindre fortement la qualité de vie.

4. Douleurs ou crampes dans les jambes

Des douleurs dans les jambes pendant la marche – appelées claudication – sont souvent causées par une maladie artérielle périphérique (MAP). Les artères des jambes, rétrécies par la plaque, n’acheminent plus assez d’oxygène aux muscles pendant l’effort. Cela entraîne une accumulation de déchets métaboliques comme l’acide lactique, provoquant crampes, douleurs ou sensation de lourdeur.

Ces douleurs disparaissent généralement au repos, mais peuvent s’aggraver à mesure que les artères se bouchent davantage. Leur localisation (mollets, cuisses, fessiers) peut également indiquer où se trouvent les blocages. La MAP est aussi un indicateur de l’athérosclérose ailleurs dans le corps, y compris au niveau du cœur et du cerveau.

5. Nausées ou sueurs soudaines

Une sudation soudaine, sans effort physique ni chaleur ambiante, peut être le signe que le corps est en état de stress cardiovasculaire. En cas de manque d’oxygène, le système nerveux autonome déclenche une réaction d’urgence : libération d’adrénaline, transpiration froide, accélération du rythme cardiaque.

Simultanément, le flux sanguin est détourné des organes non essentiels comme le système digestif. Cela peut provoquer des nausées, voire des vomissements. Bien que ces symptômes soient souvent confondus avec des troubles digestifs, ils sont à prendre au sérieux, surtout s’ils surviennent avec des douleurs thoraciques ou un essoufflement.

6. Palpitations cardiaques

Des battements cardiaques irréguliers, rapides ou très forts peuvent être dus à un déficit d’oxygène dans le muscle cardiaque. Ce manque perturbe l’activité électrique du cœur et peut entraîner des arythmies, donnant la sensation que le cœur “bat dans la poitrine” ou “saute un battement”.

Le corps réagit parfois en augmentant encore la fréquence cardiaque pour compenser, aggravant le phénomène. Bien que les palpitations occasionnelles soient fréquentes, leur persistance ou leur intensité, surtout si elles s’accompagnent d’autres symptômes cardiovasculaires, mérite une attention immédiate.

7. Hypertension artérielle

L’hypertension est un signal d’alerte majeur souvent ignoré car elle ne provoque pas de symptômes visibles. Lorsque les artères sont rétrécies, le sang y circule plus difficilement. Le cœur doit alors exercer plus de force pour le faire circuler, ce qui augmente la pression artérielle.

Avec le temps, cette surcharge entraîne un épaississement du muscle cardiaque, réduit son efficacité et fragilise les vaisseaux. Cela favorise les crises cardiaques, les AVC et les anévrismes. Il est possible de détecter une hypertension en la mesurant soi-même régulièrement, à l’aide d’un tensiomètre, ou lors d’un suivi médical.

8. Gonflement des jambes, chevilles ou pieds (œdème)

Lorsque le cœur ne pompe plus efficacement, le sang peut s’accumuler dans les parties basses du corps, causant un gonflement visible. Ce phénomène est accentué par la gravité, qui empêche le retour du sang vers le cœur. La pression augmente dans les veines, et le liquide s’échappe dans les tissus environnants.

Cet œdème peut être inconfortable, voire douloureux. Son apparition soudaine ou son aggravation progressive sont des signaux inquiétants. Il est souvent associé à d’autres signes comme la fatigue ou l’essoufflement.

9. Changement de couleur ou de température de la peau

Des extrémités pâles, bleutées ou froides indiquent un flux sanguin insuffisant. Quand l’oxygène ne parvient plus correctement aux mains ou aux pieds, la peau change d’aspect et de sensation.

Ce phénomène résulte du mécanisme de priorité du corps : il préserve les organes vitaux au détriment des extrémités. Il s’agit d’un signe courant de maladie artérielle périphérique, qui, comme mentionné précédemment, reflète une atteinte artérielle plus globale.

