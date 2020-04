Des hôpitaux de New York traitent les patients atteints du coronavirus par la VITAMINE C

Des hôpitaux de New York traitent les patients atteints de coronavirus avec des doses élevées de VITAMINE C après des résultats prometteurs obtenus en Chine.

Le Dr Andrew Weber dit qu’il donne immédiatement à ses patients en soins intensifs 1 500 milligrammes de vitamine C par voie intraveineuse.

Selon le pneumologue et spécialiste des soins intensifs de Northwell Health, basé à Long Island, les patients reçoivent trois à quatre doses par jour.

Le régime est basé sur des traitements expérimentaux qui ont été faits en Chine.

Jason Molinet, un porte-parole de Northwell, déclare que la vitamine C est « largement utilisée » comme traitement contre le coronavirus dans le système de santé.

Un essai clinique sur l’efficacité de la vitamine C administrée par voie intraveineuse aux patients atteints de coronavirus a été mené le 14 février à l’hôpital Zhongnan de Wuhan.

Le Dr Andrew Weber a déclaré qu’il a immédiatement donné à ses patients en soins intensifs 1 500 milligrammes de vitamine C par voie intraveineuse. L’apport quotidien recommandé pour les hommes est de 90 mg.

Chaque dose représente plus de 16 fois l’apport quotidien en vitamine C conseillé par l’Institut national de la santé.

Pour les hommes adultes, l’apport recommandé est de 90 milligrammes, 75 milligrammes étant recommandés pour les femmes.

Selon M. Weber, le régime est basé sur des traitements expérimentaux administrés à des patients atteints de coronavirus à Shanghai, en Chine.

Les patients qui ont reçu de la vitamine C ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui n’en ont pas reçu », a-t-il déclaré. Elle aide énormément, mais elle n’est pas mise en avant parce que ce n’est pas un médicament sexy ».

Jason Molinet, un porte-parole de Northwell, a déclaré que la vitamine C est « largement utilisée » comme traitement contre le coronavirus dans tout le système de santé. Il a cependant noté que la quantité donnée aux patients varie. « Comme le décide le clinicien », a ajouté M. Molinet.

Northwell Health est le plus grand fournisseur de soins de santé de l’État, avec 23 hôpitaux à travers New York.

Selon Molinet, environ 700 patients à travers le réseau hospitalier sont traités pour le coronavirus. Il n’a pas pu préciser combien d’entre eux recevaient un traitement à la vitamine C.

On compte aujourd’hui 25 665 cas de ce virus dans l’état de New York, dont 14 904 dans la ville de New York.

Source: www.dailymail.co.uk