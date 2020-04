Recette de 4 huiles essentielles contre le coronavirus

Nous vous présentons dans cet article une recette composée de 4 huiles essentielles élaborée par la naturopathe Aude Maillard.

En cas d’infection avérée au coronavirus, cette recette est recommandée afin de moduler la réaction inflammatoire et immunitaire, pour aider le corps à mieux gérer le choc immunitaire, favoriser les forces d’auto-guérison et affaiblir plus vite le virus.

Ingrédients:

10 ml d’huile essentielle de laurier noble – anti-virale documentée sur les virus grippaux et les corona-virus

10 ml d’huile essentielle de tea tree – anti-virale documentée sur les virus grippaux et les corona-virus

5 ml d’huile essentielle de thym linalol ou d’Encens oliban – le thym stimule le système immunitaire et est antitussif, l’encens est restructurant de l’équilibre respiratoire.

5 ml d’huile essentielle de Copahu ou de gingembre – stimulantes immunitaires, activation des Natural Killers, régulatrices de l’inflammation

Préparation:

Avec un compte gouttes, ajoutez tous les ingrédients dans un flacon en verre teinté de 30 ml, puis mélangez bien.

Utilisation:

Appliquez la préparation sous les pieds, sur le dos, ou sur le thorax plusieurs fois par jour. Alternez le site d’application à chaque fois pour ne pas sensibiliser la peau trop vite. Ajoutez un peu d’huile végétale de noyau d’abricot ou de pépins de raisins si la peau est sensible et réactive.

Pour les plus de 15 ans: 20 gouttes toutes les 30 min – 8 applications max par jour.

Pour les 10-14 ans: 7 gouttes toutes les heures – 5 applications max par jour.

Pour les 7-10 ans: 5 gouttes de la préparation diluées dans 5 gouttes d’huile végétale de noyau d’abricot toutes les heures – 5 applications max par jour.

Contre indications:

Enfants de moins de 7 ans, grossesse, allaitement, asthme, allergie à l’une ou l’autre des huiles essentielles, peaux atopiques et eczémateuses, déconseillé en cas d’épilepsie.

Aude Maillard recommande aussi vivement, en cas d’infection avérée au coronavirus, la diffusion atmosphérique d’huiles essentielles. Cela peut en effet diminuer la contagiosité de la maladie. Celles à utiliser doivent avoir des propriétés immunitaires et respiratoires. Mélangez dans un diffuseur les huiles essentielles de tea tree, ravintsara, saro, eucalyptus radié, lavande fine, lemongrass et laurier noble. Diffusez 10 minutes avec un nébulisateur toutes les 2 heures.

Que vous soyez infecté ou pas par le coronavirus, il est bon de réveiller votre système immunitaire. Pour cela, Aude Maillard conseille la vitamine D3, la vitamine C liposomale ou l’acérola, avoir un bon sommeil, le nettoyage du foie avec l’artichaut ou le romarin et une alimentation frugale, et calmer le système nerveux.

Pour plus de détails et de conseils mis à jour, consultez l’article de Aude Maillard.