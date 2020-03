Ecoutez cette musique 20 minutes par jour pour nettoyer les infections, les virus, les bactéries, les champignons, dissoudre les toxines et le rayonnement électromagnétique

La musique en 741 Hz nettoie la cellule (« Solve polluti ») des toxines. L’utilisation fréquente du 741 Hz permet de mener une vie plus saine et plus simple, mais aussi de modifier son alimentation en faveur d’aliments qui ne sont pas empoisonnés par divers types de toxines.

La note ‘Sol’ nettoie la cellule des différents types de radiations électromagnétiques. Une autre application de cette fréquence sonore est la résolution de problèmes de toute nature. La cinquième fréquence de l’échelle de solfège vous conduira également vers le pouvoir d’expression de soi, qui résulte en une vie pure et stable.

Remarques :

Pour obtenir le meilleur son, utilisez un casque d’écoute. Écoutez cette musique dans un endroit calme pendant au moins 20 minutes par jour « si possible ». Si vous êtes débutant, n’essayez pas de trop vous y adapter d’un seul coup.

Ecoutez toujours cette musique à faible volume en raison des fréquences utilisées dans cette musique.

Source : Good Vibes – Binaural Beats