Donner des vacances aux enfants au lieu de jouets peut conduire à un développement cérébral avancé, suggèrent les experts

Les vacances stimulent le développement du cerveau des enfants

Si vous êtes l’un des nombreux parents qui luttent pour endiguer le flux de jouets non désirés dans votre foyer, voici quelques bonnes nouvelles. Selon plusieurs experts, offrir aux enfants des vacances et des expériences au lieu de jouets peut stimuler le développement de leur cerveau.

Dans un article pour le Telegraph, la psychothérapeute pour enfants Dr Margot Sunderland a postulé que les vacances sont un investissement dans le développement du cerveau de votre enfant. Elle a écrit : « C’est parce que pendant les vacances en famille, vous exercez deux systèmes génétiquement ancrés dans la zone limbique du cerveau, qui peuvent trop facilement être « non exercés » à la maison. Il s’agit du système JEU et du système RECHERCHE ». (1)

Mme Sunderland a cité les travaux du professeur Jaak Panksepp, un neuroscientifique de premier plan à l’université de l’État de Washington. Panksepp a découvert les systèmes JEU et RECHERCHE. (1)

Selon Sunderland, « le système JEU du cerveau s’exerce chaque fois que vous enterrez les pieds de votre enfant dans le sable, que vous les chatouillez sur la chaise longue de la piscine ou que vous les emmenez faire un tour sur votre dos. Le système RECHERCHE du cerveau s’exerce chaque fois que vous partez explorer ensemble : la forêt, la plage, un trésor caché d’un village ». (1)

L’entrainement des systèmes de JEU et de RECHERCHE de votre enfant provoque une croissance du lobe frontal. Cette partie du cerveau s’occupe du fonctionnement cognitif, de la résolution de problèmes, de l’expression des émotions, de la mémoire, du langage et du jugement. Et plus vous utilisez ces systèmes, plus ils deviennent forts. (1, 2)

Lorsque vous emmenez votre enfant en vacances, il a la possibilité d’explorer un nouveau lieu. Cela active le système RECHERCHE. Et le fait de retirer votre famille de votre routine quotidienne, éventuellement stressante, vous encourage à jouer ensemble. (1)

Bien-être et bonheur

Au-delà du développement du cerveau de votre enfant, l’exercice de ses systèmes de JEU et de RECHERCHE pendant les vacances en famille contribue également à son bonheur et à son bien-être général. Lorsque nous activons ces systèmes dans notre cerveau, des substances neurochimiques telles que la dopamine, l’ocytocine et les opioïdes sont libérées. Ces substances neurochimiques favorisent le sentiment de proximité dans les relations. Ils soulagent également le stress et vous aident à sentir que tout va bien, (1)

Une étude de 2017 suggère que le temps passé ensemble est ce qui fait que les gens se sentent le plus aimés. L’étude publiée dans The Journal of Social and Personal Relationships a consisté à demander à 495 hommes et femmes âgés de 18 à 93 ans de remplir un questionnaire évaluant ce qui fait que les gens se sentent aimés. Chacune des 60 questions commençait par : « La plupart des gens se sentent aimés quand… » (3, 4)

Les chercheurs ont appris que la plupart des gens se sentaient aimés grâce à des interactions avec d’autres humains, et non grâce à des cadeaux. Le Dr Zita Oravecz, l’un des chercheurs, a déclaré à NPR : « Notre recherche a montré que les micro-moments de positivité, comme un mot gentil, le fait de se câliner avec un enfant ou de recevoir de la compassion font que les gens se sentent plus aimés ». Les vacances en famille offrent de nombreuses possibilités de ces interactions car votre famille est éloignée des distractions et des responsabilités de la vie quotidienne. (3, 4)

Ainsi, pour les prochaines vacances ou le prochain anniversaire, au lieu d’acheter des jouets, pensez à dépenser cet argent en vacances en famille. Vous pouvez même demander à d’autres donateurs, comme les grands-parents, de contribuer à votre fond de vacances plutôt que d’acheter un jouet pour votre enfant. Les souvenirs des moments privilégiés que vous passez en famille dureront bien plus longtemps que l’intérêt que votre enfant portera au prochain jouet qu’il recevra.

Sources: