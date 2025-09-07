En tant que médecin spécialiste de la prostate, j’avertis les personnes âgées : cette habitude favorise l’hypertrophie de la prostate !

Chez les hommes de plus de 60 ans, les problèmes de prostate sont courants et souvent sous-estimés. Beaucoup ignorent les habitudes de vie qui, chaque jour, contribuent silencieusement à l’augmentation du volume de la prostate. Selon un médecin spécialiste, il ne s’agit pas seulement d’une conséquence inévitable du vieillissement, mais surtout de gestes quotidiens sur lesquels il est possible d’agir pour préserver durablement sa santé urinaire.

Comprendre l’hypertrophie bénigne de la prostate

L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) se manifeste par une augmentation non cancéreuse du volume de la prostate. Cette pathologie fréquente chez les seniors entraîne des troubles urinaires parfois très invalidants : besoins d’uriner fréquents, jet urinaire faible ou difficile à initier, réveils nocturnes répétés. Pourtant, il existe des moyens simples de ralentir, voire d’éviter, cette évolution, en modifiant certains comportements quotidiens.

Les 10 habitudes qui favorisent l’agrandissement de la prostate

Découvrez les dix habitudes les plus néfastes pour la prostate, et les conseils pratiques pour les corriger.

1. Négliger son hydratation

Par peur de devoir se lever la nuit, beaucoup de seniors limitent leur consommation d’eau. Or, une hydratation insuffisante rend l’urine plus concentrée, ce qui irrite la vessie et accentue la pression sur la prostate. À long terme, la déshydratation chronique favorise l’inflammation, l’un des principaux facteurs de l’HBP. Il est conseillé de boire de petites quantités tout au long de la journée, en visant une urine claire ou jaune très pâle comme signe de bonne hydratation.

2. Passer trop de temps assis

La sédentarité, fréquente chez les personnes âgées, expose la région pelvienne à une pression prolongée et réduit la circulation sanguine vers la prostate. Cette mauvaise oxygénation accentue l’inflammation et fragilise les muscles du plancher pelvien, rendant plus difficile la vidange complète de la vessie et aggravant ainsi les symptômes urinaires. Il est recommandé de se lever toutes les 30 minutes et de marcher quelques instants, ou de pratiquer des étirements doux pour stimuler la circulation.

3. Consommer trop de caféine

Le café, le thé noir ou les boissons énergisantes, riches en caféine, stimulent la production d’urine et contractent davantage la vessie. Ce surplus de pression et de contractions accentue l’irritation de la prostate et provoque des envies urgentes et fréquentes. De plus, la caféine peut empêcher une vidange complète de la vessie, ce qui laisse de l’urine stagnante, source d’inflammation. Privilégiez la modération : une tasse par jour, puis optez pour des alternatives décaféinées ou des infusions sans théine.

4. Manger trop épicé ou industriel

Les plats épicés (piment, poivre, sauces relevées) déclenchent une inflammation généralisée de l’organisme, y compris de la prostate. Les aliments transformés (charcuteries, plats surgelés, snacks salés) contiennent quant à eux beaucoup de sel, d’additifs et de mauvaises graisses. Cette alimentation dérègle les hormones, favorise la rétention d’eau et augmente la pression sur l’appareil urinaire. Pour préserver la prostate, il est préférable d’adopter une alimentation riche en légumes verts, en baies et en bonnes graisses, tout en limitant les produits industriels.

5. Retenir trop longtemps ses urines

Reporter le moment d’aller aux toilettes surcharge la vessie, qui exerce à son tour une pression accrue sur la prostate. Cette habitude affaiblit les muscles responsables du contrôle urinaire, favorise la stagnation de l’urine (terrain idéal pour les infections) et augmente l’inflammation. Il est important d’écouter les signaux de son corps et de ne pas différer inutilement les passages aux toilettes.

6. S’exposer à la fumée de cigarette

Le tabagisme — actif ou passif — réduit la circulation sanguine, intensifie l’inflammation et endommage les tissus délicats de la prostate. Les substances chimiques contenues dans la fumée augmentent le stress oxydatif, entravent les capacités de réparation de l’organisme et sont associées à un risque accru de développer une HBP ou même certains cancers. Cesser de fumer (ou éviter les environnements enfumés) procure rapidement des bénéfices : meilleure circulation, diminution de l’inflammation et renforcement des défenses naturelles.

7. Négliger les examens médicaux réguliers

Beaucoup d’hommes âgés attendent l’apparition de symptômes gênants avant de consulter. Pourtant, la prostate peut s’agrandir silencieusement, sans signe précurseur. Un suivi annuel avec un médecin, comprenant un toucher rectal et une mesure du PSA, permet de détecter précocement toute anomalie ou inflammation. Plus un problème est identifié tôt, plus il est facile d’y remédier par de simples adaptations du mode de vie, sans avoir recours à des traitements lourds.

Pour faciliter ce suivi, il existe des applications spécialisées comme le Senior Health Tracker, qui aide à surveiller ses symptômes, sa consommation de liquide ou encore ses habitudes de passage aux toilettes, et rappelle les rendez-vous médicaux. Ce type d’outil, pensé pour les seniors, favorise la régularité et l’autonomie dans la gestion de sa santé prostatique.

8. Manger trop de viande rouge

La consommation fréquente de viande rouge, en particulier de charcuteries et de viandes transformées, accroît l’inflammation et perturbe l’équilibre hormonal. La digestion plus lente chez les seniors, combinée à une alimentation riche en graisses saturées, alourdit le transit et favorise la prise de poids, aggravant la pression sur la sphère pelvienne. Réduire la viande rouge à une ou deux fois par semaine, préférer les poissons, les légumineuses ou la volaille, et privilégier les repas végétariens riches en fibres est bénéfique pour la prostate et le bien-être général.

9. Accumuler la graisse abdominale

L’excès de graisse autour du ventre est un indicateur de risque accru pour la prostate. Cette graisse libère des molécules pro-inflammatoires qui circulent dans tout l’organisme, y compris dans la prostate. Elle perturbe aussi les hormones masculines et féminines qui régulent la croissance prostatique. Même une légère perte de poids, obtenue par de petits changements (marche quotidienne, réduction des portions, limitation du sucre), allège la pression sur la région pelvienne et améliore nettement les symptômes urinaires.

10. Ne pas gérer son stress chronique

Le stress prolongé est l’un des principaux déclencheurs de l’inflammation prostatique. L’anxiété, l’inquiétude permanente ou la tension nerveuse provoquent la libération d’hormones comme le cortisol, qui déséquilibrent le fonctionnement de la prostate et des muscles pelviens. Un stress mal géré aggrave les troubles urinaires, la douleur et favorise le gonflement de la glande. Des gestes simples (respiration profonde, exercices doux, moments de détente quotidiens, lien social, sommeil réparateur) permettent de réduire l’impact du stress sur la santé prostatique.

Préserver sa santé prostatique après 60 ans : des gestes simples et efficaces

Agir sur ces dix habitudes constitue une stratégie naturelle, accessible et efficace pour limiter l’augmentation du volume de la prostate et améliorer la qualité de vie. Il suffit parfois d’adopter un meilleur rythme d’hydratation, d’intégrer davantage de mouvements au quotidien, de revoir certaines habitudes alimentaires ou de prêter attention à son bien-être psychologique pour constater une différence notable. Ces changements, même progressifs, sont vos meilleurs alliés pour une prostate en bonne santé et un confort urinaire durable.