Expert en vitamine D : le chemin le plus rapide vers la démence et le grand mensonge sur la lumière du soleil !

Le Dr Roger Schwelt, médecin en soins intensifs certifié, partage une conviction aussi dérangeante qu’éclairée : nous avons collectivement oublié l’importance vitale de la lumière naturelle. En pleine ère de la médecine technologique, un simple rayon de soleil pourrait être la clé pour prévenir des maladies chroniques, prolonger la vie… et même éviter la démence. Ce message, il le livre à travers des faits, des études, et des histoires frappantes — comme celle d’un adolescent condamné qui, après avoir été exposé au soleil, a miraculeusement survécu.

Tout commence par le cas d’Henry, un jeune garçon de 15 ans atteint d’une leucémie. Hospitalisé au Minnesota en juin 2024, son traitement par chimiothérapie déclenche une complication foudroyante : une infection fongique nécrosante dans les poumons. Malgré les antifongiques les plus puissants, son état empire. Son poumon gauche est retiré. L’infection gagne le second. Les médecins prévoient deux jours à vivre. Son seul souhait : aller dehors. Transporté en plein air, allongé sur son lit, assisté par une machine respiratoire, il reçoit pour la première fois la lumière du soleil… et une exposition régulière à un appareil lumineux appelé Firefly.

Contre toute attente, l’état d’Henry s’améliore. Sa numération leucocytaire baisse. Son besoin en oxygène diminue. Cinq jours plus tard, il respire sans assistance. Un scanner révèle une réduction de 60 à 70 % de l’infection dans son poumon droit. Aucun changement de traitement. Seule constante nouvelle : l’exposition à la lumière naturelle.

Le mensonge de la vitamine D

Ce miracle apparent amène le Dr Schwelt à questionner une idée profondément ancrée : “la lumière du soleil équivaut à la vitamine D”. En réalité, cette association masque une vérité bien plus vaste. La lumière solaire contient une large gamme de longueurs d’onde, dont l’infrarouge, capable de pénétrer jusqu’à 8 centimètres dans les tissus. Cette lumière agit directement sur les mitochondries, ces microstructures cellulaires responsables de la production d’énergie. Lorsqu’elles dysfonctionnent, des maladies chroniques apparaissent : diabète, maladies cardiovasculaires, démence…

La lumière infrarouge stimule la production de mélatonine intracellulaire, une forme puissante d’antioxydant produite directement dans les mitochondries. Ce n’est pas la mélatonine du sommeil, mais une défense locale contre le stress oxydatif, un processus impliqué dans le vieillissement cellulaire et de nombreuses maladies.

La COVID-19 comme révélateur métabolique

Le tournant dans la carrière du Dr Schwelt survient pendant la pandémie de COVID-19. Contrairement à ce qu’il attendait en tant que spécialiste des voies respiratoires, les patients en soins intensifs n’étaient pas uniquement atteints de maladies pulmonaires, mais plutôt de pathologies métaboliques : obésité, diabète, insuffisance rénale, démence. Tous ces cas ont un point commun : un dérèglement des mitochondries. Selon lui, le virus SARS-CoV-2 aggravait ce dérèglement en s’attaquant au récepteur ACE2, une composante du système antioxydant mitochondrial.

Or, dans le même temps, des données cliniques montraient que les patients ayant un taux élevé de vitamine D survivaient mieux au COVID. Pourtant, les suppléments n’amélioraient pas les résultats une fois la maladie déclarée. La raison ? Selon Schwelt, la vitamine D n’est qu’un marqueur d’exposition solaire. Les bénéfices réels viendraient de l’infrarouge solaire et de ses effets métaboliques profonds sur les cellules, pas uniquement de la vitamine D elle-même.

Des données scientifiques solides

Une étude brésilienne renforce cette hypothèse. Des chercheurs y ont conçu une veste équipée de LEDs diffusant de l’infrarouge à 940 nanomètres. Portée par des patients hospitalisés atteints du COVID-19, elle a permis de réduire la durée moyenne d’hospitalisation de 12 à 8 jours. Aucun effet placebo possible : les patients ne voyaient ni ne sentaient la lumière.

D’autres études vont dans le même sens. En Suède, un suivi de 20 000 femmes pendant 20 ans révèle que celles exposées fréquemment au soleil avaient une mortalité bien plus faible. Le risque lié au manque de soleil était comparable à celui du tabagisme. En Angleterre, une analyse de la UK Biobank menée par le Dr Richard Weller montre qu’une plus grande exposition à la lumière naturelle réduit la mortalité globale, sans augmenter l’incidence du mélanome.

La révolution oubliée de l’architecture hospitalière

Au début du XXe siècle, les hôpitaux étaient conçus pour permettre aux patients d’être roulés sur des vérandas ensoleillées. Aujourd’hui, les bâtiments modernes éliminent volontairement la lumière infrarouge pour éviter la chaleur. Une absurdité selon Schwelt. Il cite des études prouvant que, dans une chambre à deux lits, le patient situé près de la fenêtre quitte l’hôpital plus rapidement. Les hôpitaux obtiennent même de meilleurs scores de satisfaction quand ils laissent entrer la lumière.

Le médecin milite désormais activement pour remettre les patients à l’extérieur. Lui-même, lorsqu’il rencontre un patient en détresse, cherche d’abord à le sortir, même brièvement. Dans un cas récent, un malade sous oxygène à 35 litres par minute est passé à zéro en cinq jours après exposition quotidienne au soleil.

Et quand il fait gris ?

Même dans les pays nuageux, sortir reste bénéfique. La lumière diffuse contient toujours une part d’infrarouge. Pour les jours sans soleil, Schwelt recommande l’usage d’appareils à lumière rouge ou infrarouge. Le Dr Glenn Jeffery, de l’University College London, a prouvé que 15 minutes de lumière rouge à 670 nanomètres suffisent à améliorer le métabolisme mitochondrial, réduire le glucose sanguin et stimuler la production de collagène.

Il n’est pas nécessaire d’illuminer tout le corps : une zone ciblée suffit à provoquer des effets systémiques. Cela s’explique par la communication entre mitochondries à travers le corps, même si les mécanismes exacts restent encore à explorer.

Les arbres, eux aussi, diffusent la lumière bénéfique

Enfin, le rôle de la nature est capital. Les arbres, par exemple, reflètent une grande quantité de lumière infrarouge. L’exposition dans des espaces verts multiplie les effets bénéfiques. Une étude menée à Louisville, dans le Kentucky, a montré qu’après la plantation de 8000 arbres dans une zone urbaine, les marqueurs inflammatoires sanguins de la population ont chuté de 13 à 20 %, soit une réduction estimée de 10 à 15 % des AVC.

Le soleil, notre scorbut moderne

Le Dr Schwelt termine par une analogie puissante : “Le scorbut du XXIe siècle, c’est le manque de soleil.” Nous vivons enfermés, exposés à une lumière artificielle qui nous prive d’un spectre essentiel pour notre santé. Il appelle à un changement de culture radical : sortir, s’exposer régulièrement à la lumière naturelle, repenser nos hôpitaux, nos journées de travail et notre rapport à l’extérieur.

Source : The Diary Of A CEO