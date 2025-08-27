Il mange 2 cuillères à soupe d’huile de coco deux fois par jour pendant 60 jours et voici ce qui arrive à son cerveau !

Imaginez ce que ce serait si l’un de vos proches souffrait de la maladie d’Alzheimer. L’aideriez-vous à retrouver une partie de sa personnalité et de sa mémoire ?

C’est exactement ce qui est arrivé au Dr Mary T. Newport, pédiatre, lorsque son mari a développé la maladie au début de la cinquantaine. Le mari du Dr Newport, Steve, souffrait déjà de démence depuis cinq ans avant qu’une IRM ne diagnostique finalement la maladie d’Alzheimer. À ce stade, Steve était dans un état assez critique.

« Beaucoup de jours, souvent plusieurs jours d’affilée, il était dans le brouillard ; il ne pouvait pas trouver une cuillère ou se souvenir comment sortir de l’eau du réfrigérateur… Un jour, je lui demandais si un certain appel que j’attendais était arrivé et il répondait ‘Non’. Deux jours plus tard, il se souvenait du message d’untel d’il y a quelques jours et de ce qu’il avait dit », raconte le Dr Newport.

L’état de Steve et la recherche d’alternatives

Les lobes frontaux et pariétaux de Steve, ainsi que son amygdale et son hippocampe, étaient endommagés et atrophiés. Malgré le fait que sa mémoire à court terme était pratiquement inexistante, Steve était encore capable de rappeler de nouvelles informations des jours après coup.

Sa femme avait le sentiment que son état pouvait avoir beaucoup plus à voir avec ce qu’il mangeait qu’avec ce que ses médecins laissaient entendre. Steve prenait les médicaments recommandés par son médecin avec peu ou pas d’effet. Il devint déprimé et perdit du poids. Il finit par perdre la capacité de courir et développa une démarche étrange et des tremblements.

Sa femme prit alors les choses en main, recherchant de manière extensive les essais cliniques et les options de guérison alternative dans l’espoir d’aider son mari à retrouver certaines de ses facultés.

La découverte de l’huile de coco

L’un des médicaments qu’elle trouva, le Ketasyn (AC-1202), montrait la capacité d’arrêter la progression d’Alzheimer chez la moitié des patients testés dans les 90 jours suivant la première prise du médicament. En recherchant plus attentivement ce médicament, le Dr Newport découvrit que son ingrédient actif était simplement l’huile MCT (triglycérides à chaîne moyenne). Coïncidence, ce composé se trouve naturellement dans l’huile de coco.

Pendant tout ce temps, le médicament miracle qu’elle attendait pouvait être acheté dans son magasin d’aliments naturels local.

Ainsi, le Dr Newport commença à donner à son mari 2 cuillères à soupe d’huile de coco deux fois par jour, en la mélangeant à sa nourriture.

Les résultats remarquables

En 2 mois, il devint beaucoup plus alerte, heureux et bavard. Ses tremblements diminuèrent aussi visiblement. En une année de traitement, Steve pouvait reconnaître des membres éloignés de la famille, tenir activement une conversation et même retourner apprécier de longues promenades et courses dans le quartier.

Le plus surprenant, Steve avait retrouvé la capacité de lire, ce qui est presque inouï chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Bien qu’il ne soit pas encore revenu à son état d’avant Alzheimer, le Dr Newport est confiante que son mari a encore le potentiel de s’améliorer.

Elle ajoute : « Pour l’instant, nous sommes très satisfaits de son état actuel et si l’huile de coco arrête ou ralentit la progression de sa maladie, cela vaudra chaque goutte qu’il prend. »

Comment l’huile de coco guérit Alzheimer

Votre cerveau est un organe incroyablement gourmand en énergie, consommant jusqu’à 60% du glucose que vous fournissez à votre corps. Cependant, un cerveau malade ne peut pas obtenir tout le glucose dont il a besoin car il subit un hypométabolisme, résultant en une fonction cognitive altérée et, éventuellement, un déclin cognitif.

Les cétones, qui sont des sous-produits de la décomposition des graisses dans le corps, sont un substrat énergétique alternatif efficace pour le cerveau. Elles peuvent même aider à restaurer et renouveler les neurones et la fonction nerveuse dans votre cerveau, même après que des dommages se soient installés.

« Dans la maladie d’Alzheimer, les neurones dans certaines zones du cerveau sont incapables d’absorber le glucose en raison de la résistance à l’insuline, et meurent lentement… si ces cellules avaient accès aux corps cétoniques, elles pourraient potentiellement rester vivantes et continuer à fonctionner », explique le Dr Newport.

Les cétones ne sont généralement présentes dans votre corps qu’après de longues périodes de jeûne, mais les MCT sont oxydés par le foie et donnent immédiatement naissance aux corps cétoniques. Environ 97% des graisses alimentaires que vous consommez chaque jour sont des triglycérides à chaîne longue, qui ont 14-18 carbones. Les triglycérides à chaîne moyenne, d’autre part, ont entre 6-12 carbones.

L’huile de coco est également étudiée comme traitement potentiel pour la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, la sclérose en plaques, l’épilepsie résistante aux médicaments et le diabète.

Preuves scientifiques croissantes

Une étude de 2004 publiée dans le journal Neurobiology of Aging a trouvé que l’huile de coco améliorait presque immédiatement la fonction cognitive chez les adultes âgés avec des troubles de la mémoire.

L’étude contrôlée impliquait 20 patients souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de déclin cognitif qui recevaient soit de l’huile de coco soit un placebo. Dans les 90 minutes du traitement, le groupe huile de coco a connu une augmentation du Beta-hydroxybutyrate (la cétone primaire utilisée par votre corps).

Tous les patients observés avaient jeûné depuis la nuit précédente et avaient eu leur sang prélevé avant le traitement à l’huile de coco, après 90 minutes de repos, et après une session de test cognitif de 30 minutes. Le groupe huile de coco a également connu de meilleurs résultats au test cognitif. Tout cela après une seule dose de 40ml !

Recommandations des experts

Le neurologue Dr David Perlmutter croit que l’évitement des graisses et la surconsommation de glucides sont au cœur de l’épidémie d’Alzheimer et que la maladie est entièrement évitable et causée par des facteurs de style de vie.

Les experts suggèrent que le jeûne intermittent devrait être utilisé aux côtés du traitement à l’huile de coco pour métaboliser les réserves de glycogène dans votre foie et passer à brûler les graisses stockées pour atteindre un état cétogène.

Cet état peut vous aider à perdre du poids et garder votre cerveau vif, mais il peut aussi être incroyablement dangereux : alors que les niveaux de cétones augmentent, l’acidité du sang augmente également, conduisant à l’acidocétose, une condition sérieuse qui peut s’avérer fatale. Il est également important d’éviter le sucre et le gluten et de nourrir votre flore intestinale.

