Ajoutez ces trois ingrédients à votre shampooing et dites adieu à la chute de cheveux pour toujours

La chute de cheveux n’est pas uniquement un problème masculin, elle peut réellement affecter les femmes de manière significative. En fait, selon les statistiques, 50 % des femmes vivent une forme quelconque de perte de cheveux. Aux États-Unis seulement, 21 millions de femmes souffrent de ce problème.

Pour les hommes, la chute de cheveux se manifeste généralement par un recul de la ligne des cheveux. Chez les femmes cependant, le problème est plus généralisé. Elles peuvent observer un amincissement global qui peut même commencer à révéler leur cuir chevelu, ainsi qu’un élargissement de leur raie naturelle.

Pour les deux sexes, la perte de cheveux peut être héréditaire. D’autres facteurs comme les déséquilibres ou changements hormonaux, la ménopause, le stress, la perte de poids, la grossesse ou encore une maladie comme les troubles thyroïdiens peuvent également causer la chute des cheveux. Heureusement, un shampooing maison simple peut inverser complètement cette condition.

L’impact psychologique de la perte de cheveux

Alors que de nombreux hommes acceptent simplement cette condition et coiffent leurs cheveux en conséquence ou se rasent complètement, les femmes peuvent être plus profondément affectées.

Globalement, concernant la perte de cheveux, près de la moitié (47 %) des personnes touchées affirment qu’elles seraient prêtes à dépenser toutes leurs économies pour retrouver une chevelure complète. 60 % disent qu’elles préféreraient avoir plus de cheveux plutôt que de l’argent ou des amis. De manière surprenante, 30 % déclarent même qu’elles renonceraient aux relations intimes si cela signifiait avoir une chevelure complète.

Ces statistiques montrent à quel point nos cheveux sont importants pour notre estime de soi et pour la façon dont nous voulons être perçus dans le monde.

Une solution naturelle efficace

Beaucoup de personnes font de gros efforts et dépensent des milliers d’euros en thérapies de remplacement capillaire et produits conçus pour stimuler la repousse des cheveux. Mais Mère Nature a quelques astuces formidables qui aideront à garder vos cheveux sains et forts sans traitements chimiques. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont trois ingrédients que vous pouvez acheter dans votre magasin d’alimentation naturelle ou pharmacie local.

Étape 1 : La base shampooing

Pour commencer, achetez un bon shampooing naturel avec un pH neutre. Généralement, ces types de shampooings seront plus doux, comme les shampooings pour bébés. Mais pour obtenir les meilleurs résultats, vous devriez aussi trouver un shampooing sans produits chimiques, spécialement un qui ne contient pas de sulfates de laurier.

Si vous ne savez pas par où commencer, l’Environmental Working Group (EWG) a mené des études approfondies sur les produits de beauté et de soins personnels qui révèlent lesquels contiennent des produits chimiques nocifs et lesquels vous pouvez faire confiance.

Étape 2 : Les huiles essentielles

Une fois que vous avez un shampooing approprié, ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de citron et de romarin. Les huiles essentielles sont des traitements très efficaces qui agissent à plusieurs niveaux.

Par exemple, lorsqu’inhalées, les molécules odorantes des huiles voyagent à travers votre nez jusqu’à votre cerveau où elles interagissent avec divers sites récepteurs, dont l’un est le système limbique. Le système limbique est souvent appelé votre « cerveau émotionnel », c’est pourquoi certaines odeurs peuvent évoquer un souvenir ou une réponse émotionnelle. Ce système affecte aussi des éléments comme votre rythme cardiaque, votre tension artérielle, votre respiration, votre mémoire, vos niveaux de stress et vos hormones.

Les huiles essentielles peuvent également être appliquées directement sur votre peau où les ingrédients actifs sont absorbés de manière similaire aux patchs antidouleur ou aux crèmes hormonales. En ajoutant des huiles essentielles à votre shampooing, vous récoltez à la fois les bénéfices de l’inhalation et de l’application topique.

L’huile essentielle de citron

En général, les citrons sont connus pour leur capacité à détoxifier le corps, stimuler le drainage lymphatique, renouveler l’énergie, purifier la peau et agir comme antimicrobien. L’huile essentielle possède ainsi un nombre de propriétés thérapeutiques puissantes, incluant ses propriétés antiseptiques, antifongiques et anti-moisissures inégalées.

Mieux encore, l’huile de citron a un parfum merveilleusement frais et vivifiant qui laissera vos cheveux clarifiés et délicieusement parfumés.

L’huile essentielle de romarin

Vous avez sans doute utilisé le romarin dans vos plats culinaires, mais saviez-vous que cette herbe parfumée peut aussi aider avec l’amincissement des cheveux ?

L’huile de romarin a un merveilleux arôme boisé. Comme le citron, c’est une huile très vivifiante qui est riche en diverses antioxydants qui ont démontré traiter l’amincissement et le grisonnement prématuré des cheveux.

Cette huile essentielle fonctionne en favorisant la circulation sanguine vers le cuir chevelu et en stimulant la croissance des follicules pileux. Le romarin est aussi une huile merveilleusement polyvalente qui peut être utilisée pour les cheveux gras ou pour les pellicules. Le romarin peut contrer l’action des glandes sébacées qui produisent l’excès d’huile. Il peut aussi aider à déboucher les pores qui peuvent causer une peau sèche et qui démange sur votre cuir chevelu. Globalement, l’huile essentielle de romarin favorisera des cheveux sains et forts qui sont pleins et épais.

Étape 3 : La vitamine E

Le dernier ingrédient de ce puissant traitement maison pour cheveux sains est la vitamine E.

Vous pouvez acheter la vitamine E en capsules ou sous forme d’huile. Si vous utilisez l’huile, ajoutez simplement environ 10 gouttes. Si vous avez des capsules, percez deux capsules avec une épingle de sûreté et pressez l’huile dans votre shampooing.

La vitamine E est l’un des antioxydants liposolubles les plus puissants disponibles. Elle est connue pour aider à réparer les follicules pileux endommagés, prévenir la corrosion des tissus et favoriser une croissance saine des cheveux. Une étude a même montré que les personnes qui prennent la vitamine E comme supplément peuvent vivre une augmentation de 34 % de la croissance des cheveux. Une autre étude a montré que la vitamine E peut même inverser la calvitie masculine et augmenter la croissance des cheveux de 42 %.

Lorsqu’utilisée topiquement sur votre cuir chevelu, la vitamine E peut améliorer la croissance des cheveux et régénérer une nouvelle croissance en rajeunissant les follicules pileux. Globalement, la vitamine E prévient la chute des cheveux, renforce les cheveux, améliore le volume et prévient le grisonnement prématuré. Cette huile luxueuse peut aussi aider à prévenir les problèmes inflammatoires du cuir chevelu comme les pellicules et la peau sèche et squameuse.

Comment utiliser votre shampooing pour cheveux sains

Commencez par mélanger 2 à 3 gouttes d’huile essentielle de citron avec 2 à 3 gouttes d’huile essentielle de romarin et 2 capsules d’huile de vitamine E à votre shampooing. Ensuite, remettez le couvercle et mélangez délicatement en retournant lentement la bouteille de haut en bas.

Lavez vos cheveux avec ce mélange 3 à 4 fois par semaine. Appliquez une petite quantité sur votre cuir chevelu et massez pendant quelques minutes, puis laissez agir encore deux minutes.

Après plusieurs minutes, rincez le shampooing. Au cours du mois suivant, vous devriez commencer à voir une nouvelle repousse de cheveux. Vous pouvez continuer à utiliser ce merveilleux shampooing contre la chute des cheveux même après le retour de vos cheveux.

Source : dailyhealthpost.com