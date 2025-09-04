Joues tombantes : 10 minutes de massage japonais pour remonter le visage

Le vieillissement de la peau entraîne souvent un affaissement des joues et de la partie inférieure du visage, un phénomène naturel influencé par plusieurs facteurs comme le patrimoine génétique, la perte d’élasticité cutanée, la gravité, l’alimentation ou encore les variations de poids. Pour lutter contre cet affaissement, le massage japonais ancestral appelé Kobido s’impose comme une solution naturelle et efficace, accessible à tous et praticable en auto-massage. Ce soin, longtemps gardé secret au Japon, est aujourd’hui plébiscité par les instituts de beauté du monde entier pour ses vertus raffermissantes et anti-âge.

Pourquoi les joues s’affaissent-elles ?

Le visage est constitué de nombreux muscles, notamment ceux des joues qui s’étendent de la mâchoire supérieure et inférieure et s’entrelacent avec le muscle circulaire de la bouche. Avec l’âge et sous l’effet de la gravité, le volume des joues glisse lentement vers le bas, créant une perte de tonicité et l’apparition de sillons nasogéniens. La tension musculaire, souvent causée par des mimiques répétées ou des habitudes posturales comme la tête inclinée vers l’avant devant les écrans, accentue cet effet. Nos muscles gardent la mémoire de nos émotions et de nos expériences, ce qui façonne progressivement notre visage au fil du temps.

Les muscles du visage sont reliés à ceux du cou et du décolleté. Lorsque ces muscles sont contractés ou tendus, ils tirent le visage vers le bas et favorisent l’apparition de bajoues, de double menton, de traits tombants et de rides. La circulation sanguine et une bonne hydratation sont essentielles pour maintenir la tonicité de la peau, mais il est également possible de stimuler les muscles du visage grâce à des exercices spécifiques.

Le Kobido : un lifting naturel à la portée de tous

Le Kobido est un massage traditionnel japonais du visage, reconnu pour ses effets liftants et tonifiants. Il consiste en des mouvements précis réalisés du bout des doigts ou à l’aide des poings fermés. Cette méthode permet d’assouplir les muscles, de soulager les tensions accumulées et d’améliorer la circulation sanguine. Pratiqué régulièrement, le Kobido favorise l’élasticité de la peau et redonne de l’éclat au visage.

L’un des grands avantages de cette technique est sa simplicité : elle peut être réalisée n’importe où, à tout moment, en seulement dix minutes par jour. La régularité est la clé pour observer des résultats durables. Il est conseillé de pratiquer ces exercices chaque matin, tout en veillant à détendre l’ensemble des muscles du visage.

Pour compléter les effets du massage, il peut être utile d’adopter certains gestes quotidiens pour raffermir les tissus et d’appliquer des astuces spécifiques pour atténuer les rides du cou et du décolleté.

Les exercices de massage Kobido contre les joues tombantes

Voici une série d’exercices simples et rapides à réaliser soi-même pour rehausser les joues et prévenir leur affaissement. Chaque mouvement doit être répété une trentaine de fois de chaque côté du visage, à l’aide du poing fermé.

Exercice 1 : Remonter la joue

Serrez le poing et placez-le sur le visage, l’index près du trou de l’oreille.

Effectuez des mouvements de haut en bas, en suivant la ligne de la joue.

Répétez trente fois de chaque côté.

Exercice 2 : Tonifier la mâchoire inférieure

Placez le poing, phalanges pointées, juste au-dessus de la mâchoire inférieure.

Faites glisser la main du menton vers l’oreille.

Répétez trente fois de chaque côté.

Exercice 3 : Décontracter sous les yeux

Placez le poing fermé sous l’œil.

Poussez doucement d’un côté à l’autre, en naviguant jusqu’aux lèvres.

Répétez trente fois de chaque côté.

Exercice 4 : Détendre la zone sous la mâchoire

Placez le poing sous l’os de la mâchoire.

Poussez et faites glisser jusqu’à la clavicule.

Faites cet exercice trente fois de chaque côté.

Exercice 5 : Stimuler la région sous la clavicule

Placez le poing dans le creux sous la clavicule.

Déplacez-le d’un côté à l’autre.

Réalisez l’exercice sur les deux côtés.

Essayez de pratiquer l’ensemble de ces exercices chaque jour pour un effet optimal.

Conseils pour optimiser les résultats

Pour que ces exercices soient efficaces, il est important de détendre les muscles du visage avant de commencer. Évitez de froncer les sourcils et recherchez une sensation de relâchement sous les doigts. Les poings fermés facilitent la pénétration des muscles, permettant ainsi de mieux relâcher les tensions profondes.

La pratique régulière de ces massages contribue à assouplir les muscles, à leur redonner de la tonicité et à maintenir la peau en place. Lorsque les muscles sont détendus et élastiques, ils soutiennent mieux la structure du visage, ce qui a pour effet de raffermir la peau et de limiter l’apparition des bajoues disgracieuses.

Il est également conseillé de maintenir une alimentation équilibrée, de bien vous hydrater chaque jour et de favoriser une bonne circulation sanguine, car ces facteurs participent à la santé et à la fermeté de la peau.

Un rituel simple pour un résultat visible

En intégrant ces mouvements à votre routine quotidienne, vous donnez à votre visage toutes les chances de retrouver son dynamisme et son éclat naturel. Les résultats sont d’autant plus probants si les exercices sont pratiqués quotidiennement. Ce rituel ne demande que dix minutes par jour, mais il peut transformer durablement l’apparence du bas du visage.

Ainsi, le massage Kobido constitue une alternative naturelle et accessible au lifting chirurgical, permettant d’atténuer les signes de l’âge tout en procurant une agréable sensation de détente.