Croyez-le ou non, congeler des citrons pourrait être la meilleure chose que vous ayez jamais faite avec eux

Le citron est sans doute l’agrume le plus polyvalent et le plus apprécié au monde. Si l’on entend souvent « Quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade », il existe une astuce simple et efficace pour profiter pleinement de leurs bienfaits : les congeler. Cette méthode, encore peu connue, permet de consommer l’intégralité du fruit, du jus à la pelure, et d’en tirer un maximum d’avantages nutritionnels.

Origine et histoire du citron

D’un point de vue botanique, le citron (Citrus limon) trouve ses origines à la frontière entre l’Inde du Nord-Est, le Myanmar et la Chine. Il s’est propagé en Europe grâce aux échanges avec les commerçants arabes et les croisades européennes, avant d’être introduit dans les Amériques par Christophe Colomb lors de son second voyage. Deux variétés principales de citrons acides existent dans le commerce : le Eureka et le Lisbon. Outre leur saveur acidulée, les citrons sont appréciés pour leur richesse nutritionnelle, notamment en vitamine C, potassium, calcium et folate. Le jus, la chair et la peau du citron contiennent tous des vitamines et des minéraux, mais la pelure et la chair se distinguent par leur richesse en fibres et en antioxydants spécifiques comme le d-limonène.

Les principaux bienfaits du citron

Le citron est réputé pour sa large palette de vertus. Voici quatre des bienfaits les plus notables :

Soutient le système immunitaire : Grâce à sa teneur élevée en vitamine C, le citron favorise une bonne immunité.

Favorise l'hydratation : Son goût acidulé permet de relever l'eau sans apport calorique significatif, incitant à boire davantage.

Prévient la formation de calculs rénaux : L'acide citrique présent dans le citron augmente le volume urinaire et le pH de l'urine, ce qui aide à réduire le risque de calculs.

Pourquoi congeler le citron ?

La congélation du citron permet de consommer facilement l’ensemble du fruit, y compris la peau, réputée pour sa richesse en nutriments. La peau du citron est comestible et contient de nombreux antioxydants et fibres, souvent négligés lorsque l’on ne consomme que le jus. Une fois râpée et congelée, la pelure devient croquante et agréable à manger. Congeler le citron permet aussi de conserver le jus et la chair, rendant la dégustation moins salissante et plus pratique.

La consommation du citron entier, notamment sous forme râpée après congélation, permet donc d’optimiser l’apport en vitamines, minéraux et antioxydants. C’est également un moyen simple d’enrichir smoothies, boissons protéinées ou plats en saveur et en bienfaits.

Comment congeler correctement les citrons

Pour profiter pleinement des bienfaits de la congélation, il convient de suivre quelques étapes simples :

Lavez soigneusement les citrons pour éliminer toute trace de pesticide ou d’impureté. Retirez les extrémités du fruit afin d’éviter d’ingérer la tige lors de la consommation. Rincez à nouveau et séchez parfaitement les citrons avant de les placer au congélateur. Disposez-les dans des sacs de congélation hermétiques ou directement dans le congélateur, puis laissez-les congeler toute une nuit. Une fois congelés, sortez-les et râpez-les entièrement : la pelure, la chair et même les pépins peuvent être consommés. Utilisez la quantité désirée sur le moment et conservez le reste dans un bac à glaçons au congélateur pour des utilisations ultérieures.

Vous pouvez saupoudrer du citron râpé sur des plats, l’ajouter à des smoothies ou à des boissons pour une touche acidulée et rafraîchissante. Néanmoins, si vous suivez un régime pauvre en oxalates, retirez la pelure avant la congélation car elle en contient une quantité élevée.

Les pépins de citron sont également riches en nutriments mais peuvent être retirés si leur goût ne vous convient pas. Il existe aussi des variétés de citrons sans pépins pour ceux qui préfèrent les éviter.

Congeler les citrons : une astuce pleine de bénéfices

Profiter du citron ne se limite plus à la traditionnelle limonade. Consommer le fruit entier, grâce à la congélation, permet d’accéder à une palette élargie de nutriments, notamment ceux présents dans la pelure et les pépins. Ce geste simple aide à enrichir son alimentation en fibres et antioxydants, tout en facilitant l’ajout du citron dans de nombreux plats ou boissons. Pour ceux qui souhaitent varier leur consommation, il est aussi possible d’utiliser des zestes congelés dans des recettes salées ou sucrées, ou encore de préparer des glaçons de citron râpé à incorporer dans l’eau ou les cocktails.

Il n’est pas indispensable de toujours congeler ses citrons pour bénéficier de leurs vertus. Toutefois, cette astuce pratique permet de diversifier les usages du citron et de profiter de la totalité du fruit, souvent négligée.