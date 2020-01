Le citron vert élimine mieux l’odeur corporelle que les déodorants causant le cancer !

Notre transpiration est produite par un mécanisme du corps de régulation de sa température, et aussi de lutte contre les infections. C’est un composé de la sueur appelé dermicidine, un antibiotique naturel qui prévient l’entrée des bactéries infectieuses.

Les déodorants et anti-transpirants que nous utilisons couramment sont donc nocifs car ils empêchent le processus naturel de la transpiration.

Ils bloquent les canaux sudoripares par les toxines qu’ils contiennent comme l’aluminium, et provoquent la croissance et le développement des bactéries, qui ensuite, entrent dans le système sanguin.

En fait, la mauvaise odeur n’est pas causée par la transpiration, mais provient des bactéries qui n’ont pas été détruites par la dermcidine car elles se développent et se multiplient.

Les déodorants sont composés de produits chimiques dangereux et toxiques qui affectent la santé et mènent diverses maladies, comme des dommages au système reproducteur, Alzheimer, et beaucoup d’autres.

Cependant, le citron vert est extrêmement puissant pour éliminer les odeurs corporelles et c’est un produit complètement naturel et sûr.

Il suffit de couper un citron vert en deux et de le frotter sur les aisselles. Laissez vos aisselles sécher puis vous pouvez vous habiller.

Le parfum frais du citron vert se maintient toute la journée et vous n’aurez aucune tache sur vos vêtements. De cette façon, vous allez détruire naturellement les bactéries nocives et vous débarrasser de la mauvaise odeur, contrairement aux déodorants qui ne font que la masquer.

Il vous suffira d’une rondelle de citron vert pour quelques jours, alors, pensez à toujours avoir des citrons verts chez vous.

Source: https://www.davidwolfe.com