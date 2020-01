Consommer du curcuma permettrait de réduire le poids, le taux de gras corporel et le glycogène dans le foie

Le curcuma fait régulièrement parler de lui dans les nouvelles concernant la santé. Il faut admettre que cette épice intéresse beaucoup le monde scientifique et qu’elle est donc l’objet de nombreuses études.

On connaissait déjà les propriétés anti-inflammatoires et anti-cancer du curcuma. On mentionne également des propriétés intéressantes dans la prévention de la maladie d’Alzheimer. Il y a peu, une recherche a démontré que les extraits de curcuma sont beaucoup plus efficaces dans le traitement des états graves de dépression que l’utilisation du « Prozac », l’un des meilleurs antidépresseur connu dans le monde.

Le curcuma semble contrôler le taux de gras corporel

Une étude de 2014 publiée dans Atherosclerosis, menée par le chercheur S.t.Hasana du JeanMayer USDA Human Nutrition Research Centeron Aging de l’Université Tufts à Boston, aux USA démontre que la curcumine, l’antioxydant le plus actif du curcuma, réduit l’absorption du cholestérol et des lipoprotéines de faible densité, améliore le poids et le taux de gras corporel chez des souris soumises à un régime riche en graisses.

L’expérience a également démontré que la curcumine augmente l’excrétion des graisses, ce qui signifie qu’elle peut réduire le risque de développer l’obésité.

Prévenir un trouble hépatique grave

A dose plus importante, la consommation de curcuma ou d’un supplément de curcumine peut prévenir ou stopper le développement d’une stéatose hépatique simple ou non alcoolique (maladie occasionnée par le diabète, un taux sanguin de lipide élevé ou une alimentation riche en sucres, surtout le fructose).

La curcumine régulariserait le taux de glycogène dans le foie. Il faut noter que la stéatose hépatique simple touche un nombre de plus en plus important de personnes dans le monde occidental, la plupart du temps à leur insu. Ceci étant la conséquence d’une consommation élevée de fructose que l’on retrouve dans un très grand nombre de produits de l’industrie alimentaire, particulièrement les boissons gazeuses, les jus de fruits et les sodas.

Il serait donc profitable de consommer quotidiennement du curcuma, qui peut facilement être incorporé dans la préparation de plats cuisinés ou de sauces (notamment le curry) ou de prendre des suppléments à base de curcumine.

