Les 5 meilleurs légumes pour réduire le taux de créatinine et soigner les reins après 60 ans | Santé des seniors

Votre taux de créatinine est passé de 1,5 à 2,0 et votre médecin a évoqué la dialyse pour la première fois. Ce mot a probablement fait battre votre cœur, car vous savez ce que cela signifie : être branché à une machine trois jours par semaine pour rester en vie. Mais ces chiffres en hausse ne sont peut-être pas permanents. Des chercheurs ont étudié 153 personnes âgées dont les reins étaient défaillants et ont découvert quelque chose que votre néphrologue ignore peut-être encore : cinq légumes spécifiques peuvent réduire les niveaux de créatinine de 31 % en seulement six mois.



Actuellement, 45 % des personnes de plus de 60 ans présentent des lésions rénales dont elles ignorent tout. Ces sensations de brûlure lors de la miction, ce visage gonflé au réveil, ces chevilles enflées en fin de journée ne sont pas des signes normaux du vieillissement. Vos reins appellent à l’aide.

Le chou-fleur : l’arme secrète contre la créatinine

Ce composé est si puissant que les laboratoires pharmaceutiques ont dépensé des millions pour essayer de le reproduire. Cette substance s’appelle le sulforaphane. Des laboratoires pharmaceutiques ont passé 12 ans et investi 300 millions de dollars pour tenter de le synthétiser. Ils ont échoué, car la version naturelle agit par le biais de multiples voies que les laboratoires ne peuvent pas reproduire.

Le sulforaphane active des enzymes de détoxification de phase 2 dans vos cellules rénales. Ces enzymes ciblent spécifiquement les molécules de créatinine. Lorsque vous consommez du chou-fleur, ces enzymes augmentent de 200 % en quatre heures. Vos reins gagnent alors le pouvoir de traiter et d’éliminer les déchets qu’ils ne pouvaient pas gérer auparavant.

Chaque demi-tasse ne contient que 88 mg de potassium et 20 mg de phosphore. Comparé aux épinards qui contiennent 420 mg de potassium ou aux brocolis qui en contiennent 230 mg, vos reins affaiblis peuvent réellement gérer le chou-fleur sans être submergés.

Des études récentes ont confirmé que le sulforaphane présentait de puissants effets protecteurs pour les reins, notamment en activant la voie Nrf2/Keap1, en réduisant la créatinine et en améliorant la fonction rénale.

Attention à la préparation : faire bouillir plus de 8 minutes élimine 75 % du sulforaphane. La cuisson au micro-ondes détruit 85 % de ce composé. La seule méthode permettant de préserver ce composé est la cuisson à la vapeur pendant exactement 12 minutes à 180 °C ou moins. Écrasez-le immédiatement après cuisson et ajoutez-y une cuillère à café d’huile d’olive extra vierge par tasse, car il est liposoluble.

Le chou : le neutraliseur de toxines

Alors que le chou-fleur reconstruit votre système de filtration rénale, le chou neutralise les toxines qui détruiraient les cellules rénales avant qu’elles ne causent des dommages. Avec seulement 60 mg de potassium par portion, le chou est le légume guérisseur de reins qui en contient le moins.

À l’intérieur du chou se trouvent des glucosinolates qui se transforment en isothiocyanates lorsque vous mâchez ou hachez le légume. Ces composés neutralisent les radicaux libres qui détruisent actuellement vos néphrons, les petites unités de filtration de chaque rein. Les recherches montrent que les glucosinolates des légumes crucifères jouent un rôle dans la prévention des maladies rénales chroniques.

Une étude longitudinale chinoise a comparé des personnes âgées consommant du chou quotidiennement à celles qui en consommaient rarement. Les personnes qui consomment du chou quotidiennement présentent un taux de filtration rénale 2,2 unités plus élevé, ce qui signifie qu’elles peuvent éviter la dialyse pendant des années supplémentaires.

Le chou cru préserve toutes les enzymes, tandis que la choucroute fermentée apporte des probiotiques qui réduisent l’inflammation. Le chou violet contient six fois plus d’antioxydants que le chou vert. Pour des résultats optimaux, consommez une tasse de chou cru ou une demi-tasse de chou cuit trois fois par semaine.

Les poivrons : protection multivitaminée

Les poivrons rouges fournissent les vitamines A, C et B6, créant ainsi une protection rénale qu’aucun nutriment isolé ne pourrait offrir. La vitamine A permet de maintenir les cellules épithéliales qui tapissent vos tubules rénaux, où la filtration se produit réellement. La vitamine C prévient les dommages oxydatifs aux glomérules, ces filtres essentiels. La vitamine B6 réduit l’homocystéine, un acide aminé qui détruit les vaisseaux sanguins alimentant les reins.

Si vous souffrez à la fois de diabète et de maladie rénale, vous devez absolument écouter attentivement. Les poivrons rouges contiennent du lycopène, qui protège spécifiquement contre la néphropathie diabétique. Des études montrent qu’une consommation plus élevée de capsicum est inversement associée à la prévalence de la maladie rénale chronique.

Chaque demi-tasse contient en effet 88 mg de potassium et seulement 10 mg de phosphore. Ce ratio est parfait pour les stades 2 et 3 de la maladie rénale, car il vous apporte les nutriments dont vous avez besoin sans surcharger vos reins en minéraux. Faire cuire les poivrons dans de l’huile d’olive augmente l’absorption des nutriments de 400 %.

La courge amère : le diurétique naturel

Dans certains pays, comme l’Inde, les néphrologues prescrivent la courge amère en complément des médicaments afin d’obtenir une réduction rapide de la créatinine. Elle contient de la charantine, qui agit comme un diurétique sans présenter les effets secondaires dangereux des médicaments. À la différence des pilules diurétiques qui éliminent le potassium, la courge amère permet de maintenir l’équilibre électrolytique tout en évacuant la créatinine.

Une étude clinique indienne a suivi des patients qui buvaient du jus de courge amère pendant 90 jours consécutifs. Leur créatinine est ainsi passée de 2,14 à 1,76 sans qu’ils changent de médicaments ou de régime. Cette réduction a permis à plusieurs participants de passer du stade 3 au stade 2 de la maladie rénale.

La courge amère contient du polypeptide-P, qui imite l’insuline dans l’organisme et réduit les dommages causés par le glucose aux vaisseaux sanguins rénaux. Pour préparer le jus, retirez les graines, puis mixez la chair avec une demi-tasse d’eau. Filtrez le jus et mélangez-le à du jus de pomme dans un rapport de 1 pour 1 afin de masquer l’amertume. Buvez 30 ml chaque matin à jeun.

La courge bouteille : l’hydratation structurée

Notre dernier légume crée l’environnement parfait pour que vos reins se guérissent naturellement. La courge bouteille contient 90 % d’eau, ce qui permet de rincer vos reins sans les solliciter davantage. Contrairement à l’eau ordinaire, que vos reins endommagés ont du mal à traiter, la courge bouteille fournit une hydratation structurée qui se déplace doucement dans votre organisme.

Chaque portion ne contient que 87 mg de potassium, ainsi que du zinc et du magnésium qui aident réellement à réparer les tissus rénaux. Des recherches indiennes ont montré que des patients atteints de maladie rénale chronique avaient vu leur protéinurie diminuer après avoir ajouté de la courge bouteille à leur régime alimentaire.

La fibre de la courge bouteille lie le phosphore dans vos intestins, l’empêchant ainsi d’entrer dans votre circulation sanguine. Vos reins n’ont pas à filtrer ce qui n’est jamais absorbé, ce qui leur donne le temps de récupérer. Il est toutefois recommandé de toujours éplucher complètement la courge, car sa peau peut parfois irriter le système digestif.

Protocole quotidien et résultats attendus

Répartissez 1 à 2 tasses de ces légumes sur toute la journée plutôt que de les consommer en une seule fois. Le matin, commencez avec de la purée de chou-fleur accompagnant vos œufs. À midi, préparez une salade de chou fraîche assaisonnée de deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre et d’huile d’olive. En milieu de matinée, buvez 30 ml de jus de courge amère. Le soir, savourez une soupe de courge butternut chaude.

Voici ce à quoi vous attendre : la première semaine, le visage gonflé au réveil disparaît. Au bout de deux semaines, vous remarquerez que vos chaussures sont plus lâches le soir. Le premier mois, vous bénéficiez d’une énergie durable toute la journée et d’un sommeil plus profond. Au bout de trois mois, la créatinine chute de 0,2 à 0,4 point. Au bout de six mois, vous pourrez constater une amélioration de 31 % documentée dans les études, avec une créatinine qui peut passer de 2,0 à 1,4.

Ces légumes travaillent ensemble : le chou-fleur reconstruit ce qui est endommagé, le chou protège ce qui fonctionne, les poivrons nourrissent chaque cellule, la courge amère élimine les déchets accumulés et la courge bouteille crée un environnement propice à la guérison.

