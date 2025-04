L’exercice qui a permis à Arnold d’avoir un torse légendaire

Le mouvement fétiche d’Arnold Schwarzenegger pour un torse massif

Quand Arnold Schwarzenegger recommande un exercice pour développer les muscles du haut du corps, il ne s’agit pas d’un simple conseil. C’est l’expérience d’un septuple champion de Mr. Olympia et l’une des figures les plus emblématiques du bodybuilding qui parle. Avant de devenir une star mondiale grâce à Hollywood, Arnold a bâti une réputation en acier dans le monde de la musculation — notamment grâce à son torse impressionnant, à la fois large, profond et sculpté.

Alors que la majorité des pratiquants se concentrent presque exclusivement sur le développé couché pour muscler les pectoraux, Arnold, lui, misait sur un mouvement aujourd’hui oublié par beaucoup, mais redoutablement efficace : le pull-over avec haltère. Ce n’est pas simplement un exercice parmi d’autres, mais selon ses propres mots, celui qui lui a permis de forger sa célèbre cage thoracique et son dos en V.

Le pull-over : un exercice emblématique des années dorées du bodybuilding

Ce mouvement, encore utilisé par quelques culturistes professionnels aguerris, a été largement popularisé durant l’âge d’or du bodybuilding. En plus d’Arnold, des champions tels que Dorian Yates et Frank Zane en faisaient un pilier de leur entraînement pour cibler plusieurs zones du haut du corps : les pectoraux supérieurs, les triceps, les dorsaux et même les muscles dentelés antérieurs.

Les bodybuilders de cette époque utilisaient une approche stratégique, souvent résumée par l’expression : « attaquer le muscle sous tous les angles possibles ». L’idée était de solliciter les fibres musculaires à travers des plans et des amplitudes de mouvement variés pour maximiser le développement. C’est exactement ce que permet le pull-over avec haltère, contrairement aux exercices plus linéaires comme le développé couché ou les écartés.

Un plan de mouvement unique pour un développement musculaire global

Ce qui distingue le pull-over, c’est son mouvement en arc de cercle, qui engage le muscle dans une trajectoire inhabituelle. Là où le développé couché repose sur une poussée verticale, le pull-over sollicite le haut du corps dans une extension vers l’arrière, créant une tension prolongée sur les pectoraux et les dorsaux.

Les études mesurant l’activité musculaire par électromyographie (EMG) ont confirmé que le pull-over active efficacement le grand pectoral, tout en recrutant le petit pectoral, un muscle profond situé sous le précédent. Cette combinaison assure une meilleure épaisseur de la partie supérieure du torse. En prime, les triceps, les muscles du dos et les dentelés sont également mis à contribution, offrant un travail complet, à la croisée de la musculation thoracique et dorsale.

Comment réaliser correctement un pull-over avec haltère

Pour tirer pleinement parti de cet exercice, il est essentiel de respecter une exécution précise :

Allongez-vous perpendiculairement sur un banc, de façon à ce que seule la partie supérieure de votre dos et votre tête soient en contact avec le banc. Vos pieds doivent rester au sol pour stabiliser le mouvement.

Formez un triangle avec vos mains et, paumes tournées vers le haut, saisissez un haltère.

Placez l’haltère au-dessus de votre poitrine, coudes légèrement fléchis.

Abaissez lentement l’haltère derrière votre tête en dessinant un arc, jusqu’à ce que vos bras soient alignés avec votre torse, parallèles au sol.

Marquez une pause dans cette position d’étirement maximal.

Ramenez l’haltère dans le même arc jusqu’au-dessus de votre poitrine.

En fin de mouvement, contractez vos pectoraux de manière isométrique.

Réalisez entre 8 et 12 répétitions par série.

Un exercice à réintégrer dans votre routine

Aujourd’hui, le pull-over avec haltère est souvent mis de côté dans les programmes d’entraînement modernes. Pourtant, c’est l’un des rares mouvements capables de stimuler simultanément les pectoraux, le dos, les triceps et même la zone costale. Son efficacité est validée par les plus grands noms du culturisme, et son retour dans votre routine pourrait bien transformer votre entraînement du haut du corps. Si vous cherchez à développer un torse aussi dense et impressionnant que celui d’Arnold, ne sous-estimez pas la puissance d’un bon vieux pull-over.

Source : www.fitnessandpower.com