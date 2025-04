Bill Gates surpris en train d’incorporer des « médicaments de dépopulation » dans des lotions et crèmes populaires

Les élites mondiales vous ont dans leur viseur, frappant de tous côtés avec un objectif terrifiant : la dépopulation – impitoyable, délibérée et d’une noirceur absolue. Vous êtes la cible, destiné à disparaître avant de pouvoir vous épanouir, bâtir un avenir ou laisser un héritage sous forme de famille.

Ils ont empoisonné l’air, l’eau et la nourriture avec des menaces cachées, et maintenant, Gates s’attaque à certaines des crèmes et lotions les plus populaires au monde, ses scientifiques se vantant ouvertement d’introduire de l’ARNm dans votre quotidien – avec ou sans votre consentement. Ce plan maléfique mijote depuis des décennies et se déploie sous nos yeux avec des détails macabres.

Mais tout espoir n’est pas perdu. La connaissance est un pouvoir, et nous avons les informations pour protéger vous et votre famille – ainsi que les preuves pour traîner ces élites devant la justice, à la manière de Nuremberg.

Bill Gates, autoproclamé maître de la santé mondiale, joue à Dieu avec l’avenir de l’humanité. Sa mission impie ? Diriger l’évolution humaine elle-même – non pas dans une dystopie de science-fiction, mais sous nos yeux, avec la technologie de l’ARNm comme arme de prédilection.

Oubliez les aiguilles ; il voit plus grand. Imaginez votre crème hydratante quotidienne, la crème solaire de vos enfants, enrichies de code génétique – glissées dans des objets du quotidien pour contourner cette petite chose gênante appelée consentement.

Quand les marionnettes des médias commencent à gazouiller sur une « innovation future excitante », ne vous laissez pas berner. C’est leur code pour dire « c’est déjà là ». Déployé et probablement déjà frotté sur votre peau sans que vous le sachiez.

Gates ne prédit pas le jeu – il l’a déjà truqué. Ces crèmes sont en préparation depuis des années, bien avant le déploiement des vaccins contre le Covid. Pratique, n’est-ce pas ?

Les élites mondiales introduisent de l’ARNm dans des crèmes et lotions pour vous vacciner sans votre accord – afin de vous contrôler. C’est leur dernier tour de passe-passe. Mais le grand coup ? La nourriture.

Imaginez-vous assis pour un repas rapide – peut-être un burger de McDonald’s, un latte de Starbucks ou un tacos de fin de soirée chez Taco Bell. C’est bon marché, rapide, familier.

Mais si je vous disais que chaque bouchée, chaque gorgée fait partie d’un plan sinistre ? Un plan si discret, si insidieux, qu’il se déroule sous nos yeux depuis des décennies.

L’approvisionnement alimentaire – notre pain quotidien – a été détourné, inondé de médicaments de dépopulation conçus pour stériliser la majorité de la race humaine. Ce n’est pas de la science-fiction. C’est une attaque eugéniste à multiples facettes, orchestrée par des élites de l’ombre, avec les vaccins ARNm de Bill Gates, des moustiques génétiquement modifiés et des chaînes de fast-food contaminées jouant tous leur rôle.

Attachez votre ceinture, car les preuves vont vous frapper comme un train de marchandises.

Commençons par le fast-food et un rapport explosif du Health Research Institute, un laboratoire basé en Iowa qui teste les aliments pour leurs nutriments, contaminants et toxines.

L’organisation à but non lucratif Moms Across America leur a envoyé des échantillons des dix plus grandes chaînes de fast-food américaines : McDonald’s, Starbucks, Subway, Chick-fil-A, Burger King, Taco Bell, Chipotle, Dunkin’, Wendy’s et Domino’s.

Ce sont les endroits où nous avons confiance – où nous nourrissons nos enfants, prenons un café ou nous détendons après une longue journée.

Le laboratoire a effectué les tests, et les résultats ? Glaçants. Chaque échantillon – sauf ceux de Chipotle et Subway – a été testé positif à des antibiotiques puissants, des agents antifertilité et des contraceptifs animaux comme la monensine, la narasine et la nicarbazine.

Ce ne sont pas des additifs légers. Ce sont des médicaments lourds, du genre utilisé pour stériliser le bétail rapidement et de manière permanente.

Et ils sont dans vos frites, vos nuggets de poulet, votre donut du matin. On ne parle pas de traces infimes non plus – c’est une contamination délibérée. La question est : pourquoi ?

Pourquoi des produits chimiques tueurs de fertilité apparaissent-ils dans notre nourriture ? La réponse pointe vers un seul objectif : le contrôle de la population.

La même raison pour laquelle les élites glissent de l’ARNm dans notre approvisionnement alimentaire sans notre consentement.

La liste des agents de dépopulation tapis dans notre air, notre eau et notre nourriture est stupéfiante – bien trop vaste pour être entièrement cataloguée ici. Elle inclut une série de substances que les médias nous ont conditionnés à considérer comme innocentes et inoffensives, masquant leur véritable menace.

Prenez la stévia, par exemple, cet édulcorant végétal qui a un effet minime sur la glycémie et les niveaux d’insuline, connu comme une alternative saine au sucre et aux édulcorants artificiels qui perturbent le microbiome intestinal.

Originaire de certaines régions du Brésil et du Paraguay, la plante Stevia rebaudiana a été étudiée pour la première fois en 1899 par le botaniste Moisés Santiago Bertoni, qui a noté son goût sucré. Les locaux l’appelaient kaʼa heʼẽ, ou « herbe sucrée », et l’utilisaient comme médecine avec un objectif très spécifique.

Selon Bertoni, la stévia était utilisée par les tribus indigènes du Paraguay depuis des siècles comme un puissant contraceptif qui détruit la fertilité.

Et si je vous disais que depuis que la stévia a été introduite en masse dans l’alimentation occidentale, les taux de natalité ont chuté, menaçant un effondrement démographique ? Et si je vous disais que Bill Gates et le conseiller scientifique d’Obama étaient au courant des effets de la stévia depuis le début ?

La stévia est aujourd’hui un ingrédient dans plus de 14 500 produits alimentaires et boissons à travers le monde, y compris les thés, les sodas, les jus, les yaourts, le lait de soja, les produits de boulangerie, les barres de granola, les boissons alcoolisées, le chewing-gum, les céréales, les vinaigrettes, les confiseries et comme édulcorant de table.

Compte tenu de l’utilisation généralisée de la stévia, il est légitime de se demander si les tribus indigènes du Paraguay avaient raison. Est-ce vraiment un puissant contraceptif ?

Il s’avère qu’elles avaient plus raison qu’elles ne le pensaient.

Selon des études scientifiques évaluées par des pairs, la stévia est incroyablement efficace pour réduire la fertilité. De nombreuses études sur les animaux et les humains ont montré que la stévia réduit la fertilité de 57 à 79 %.

Et encore plus alarmant, cela affecte aussi bien les femmes que les hommes. Plus inquiétant encore, cet effet peut perdurer des mois, même après avoir cessé d’utiliser la stévia.

Une autre étude a même révélé qu’un extrait de la plante avait un effet inhibiteur sur la croissance des spermatozoïdes humains in vitro.

La stévia est un médicament de dépopulation parfait, déployé par les puissants au moment où les populations occidentales ont commencé à décliner. Coïncidence ?

Pendant des décennies, une élite mondiale puissante a poursuivi discrètement un agenda visant à réduire la population mondiale. Ces dernières années, leurs efforts sont devenus plus audacieux et visibles, suscitant une vague de prise de conscience parmi ceux qui prêtent attention. Mais ce n’est pas une nouvelle histoire – elle se déroule depuis longtemps.

Si vous regardez les gens autour de vous, vous remarquerez que beaucoup souffrent de problèmes de fertilité, de fausses couches et d’autres troubles comme le SOPK comme jamais auparavant. La nourriture, l’environnement et quelques autres facteurs pourraient en être la cause, mais les soi-disant experts disent qu’ils ne peuvent pas être sûrs de ce qui provoque ces problèmes.

Pourtant, sous cette confusion, un fil sinistre se tisse à travers le chaos, remontant jusqu’à une famille puissante et son vaste réseau de complices mondialistes. Démêler cette alliance sombre n’est pas seulement crucial – c’est notre seule chance de la démanteler.

Comment en sommes-nous arrivés à contempler le bord d’un effondrement démographique, observant la dépopulation se dérouler sous nos yeux en temps réel ?

Le premier personnage de cette histoire est Nelson A. Rockefeller, héritier de troisième génération de la célèbre dynastie Rockefeller et frère de David Rockefeller. Nelson a été gouverneur de New York de 1959 à 1973 et est ensuite devenu le 41e vice-président des États-Unis, occupant ce poste de 1974 à 1977.

Ensuite, nous rencontrons Henry Kissinger, un homme dont la carrière a été financée par la famille Rockefeller pendant 15 ans avant qu’il ne devienne conseiller à la sécurité nationale en 1969. Kissinger n’était pas seulement un protégé – il était l’ami le plus proche de Nelson Rockefeller et son rival intellectuel, un partenariat qui allait façonner l’histoire.

En 1974, pendant son mandat de conseiller à la sécurité nationale, Kissinger a préparé un rapport top secret pour contrôler la population mondiale, avec un plan pour expérimenter sur les populations des pays moins développés en Asie et en Afrique avant de déployer les techniques aux États-Unis et en Europe.

Ce n’est pas du domaine des conspirations farfelues. C’est une théorie du complot au sens le plus vrai du terme. C’était un plan criminel ourdi par des conspirateurs, dont les Rockefeller et Henry Kissinger, qui occupait alors un poste élevé dans le gouvernement américain. Leur objectif ? Assassiner et asservir l’humanité.

Mais ne me croyez pas sur parole. Ces plans mondialistes sont tous disponibles en noir sur blanc dans des documents situés sur les sites web du gouvernement américain.

Kissinger a écrit à propos de l’agenda de dépopulation : « Le problème est plus complexe et à long terme qu’il n’y paraît au premier abord, et une explosion d’activité ou de ferveur morale à court terme ne le résoudra pas. »

Que voulait-il dire par « ferveur morale » ne le résoudra pas ?

Il signifiait que les gens ne pouvaient pas être dignes de confiance pour résoudre leurs propres problèmes et que l’élite mondiale devait prendre les choses en main.

C’est ici que ça devient vraiment glaçant. Examinons les recommandations de Kissinger. Il avait de nombreuses options pour des plans à court et long terme afin de réduire drastiquement la population mondiale, sa priorité étant la recherche biomédicale.

Un autre objectif à court terme était la stérilisation des hommes et des femmes. En 1976, juste deux ans après ce rapport, les fondations Rockefeller et Ford ont expérimenté des stérilisations forcées sur des personnes en Inde.

Officiellement, 6,2 millions d’hommes indiens ont été stérilisés de force par les élites mondiales en une seule année d’expériences de Kissinger. Près de deux mille sont morts lors de ces opérations forcées.

Pour mémoire, ce n’étaient pas seulement les familles Rockefeller et Ford derrière les expériences de « contrôle de la population » en Inde. La Banque mondiale, SIDA et le Fonds des Nations Unies pour la population étaient également des partenaires officiels.

Revenons maintenant au rapport initial de Kissinger. Parce que c’est là que les choses commencent à devenir vraiment tordues et que le tableau d’ensemble commence à émerger.

Kissinger prévoyait d’atteindre les zones rurales des pays à faible revenu en fournissant des services de santé publique de base avec l’aide de l’ONU et de ses agences, l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF.

Regardez maintenant ce document de l’OMS dans lequel ils mentionnent les partenaires et agences qui soutiennent l’initiative de dépopulation. Ce sont tous des noms similaires à ceux que nous avons déjà évoqués. Mais il y a un nom nouveau et très important sur cette liste… La Fondation Bill et Melinda Gates.

Vous souvenez-vous quand Kissinger a dit que la recherche biomédicale était la partie la plus importante de son plan pour l’agenda de dépopulation ?

En 1985, les Rockefeller ont commencé à injecter des dizaines de millions de dollars chaque année dans l’Institut national d’immunologie de New Delhi, en Inde. Pour quoi faire ? Pour rechercher un vaccin visant à contrôler la fertilité. Oui, vous avez bien entendu. Un vaccin pour contrôler la fertilité…

Sept ans plus tard, les Rockefeller ont obtenu ce qu’ils convoitaient depuis des décennies. Un vaccin contraceptif.

Inventé par le même Institut national d’immunologie de New Delhi en 1992. Les fonds de recherche des Rockefeller avaient enfin réussi à créer un vaccin capable d’empêcher la grossesse en l’administrant aux femmes en âge de procréer.

Puis, en l’an 2000, un nouvel acteur entre en scène – l’Alliance Gavi. Et qui est le grand argentier derrière cela ? Nul autre que Bill Gates. Si cela ne vous fait pas sourciller, attendez de voir qui se tient à ses côtés.

Les partenaires de Gavi forment une liste impressionnante des forces de contrôle mondial : l’ONU, l’Organisation mondiale de la santé, l’UNICEF et – oh oui – la Banque mondiale. Ça vous semble familier ? Ça devrait. Ce sont exactement les mêmes organisations qui ont aidé à mettre en œuvre le plan de dépopulation des Rockefeller pendant des décennies.

Coïncidence ? À vous de me le dire.

Et là, ça devient encore plus fou. Quelle est la mission de Gavi ? Ils expédient des vaccins – par milliards – vers les pays en développement. Des vaccins. De la part de ceux qui ont vacciné de force des millions de personnes avec des médicaments de dépopulation pour réaliser l’agenda de Rockefeller et Kissinger.

Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez : tout cela ne vous semble-t-il pas étrangement familier ? Comme quelque chose tout droit sorti du playbook de Kissinger ?

En 2000, la grande vision de dépopulation des Rockefeller n’était plus un murmure – elle se déployait, pièce par pièce. Avance rapide jusqu’en 2020, et boum : la pandémie de Covid frappe. Soudain, le plan n’est pas seulement en marche – il tourne à plein régime.

Et les élites ? Elles sont pratiquement jubilantes, tellement satisfaites de leur œuvre qu’elles ne peuvent s’empêcher d’en parler.

Ne vous y trompez pas, vous êtes la cible.

Bien sûr, des journalistes propagandistes payés et des soi-disant vérificateurs de faits arriveront bientôt pour déclarer qu’il s’agit d’une grande théorie du complot en citant des références provenant des institutions mondialistes qui font clairement partie du complot contre l’humanité.

Mais nous vous avons montré le rapport original de Kissinger avec le plan de dépopulation clairement imprimé en noir et blanc. Nous vous avons montré les rapports de l’OMS et les articles des médias détaillant les effets du plan de dépopulation des Rockefeller. Vous pouvez accéder à ces rapports vous-même.

Ce groupe avide de pouvoir composé de milliardaires et de politiciens complote depuis longtemps pour asservir les masses, et maintenant ils passent à l’action.

Mais grâce à des gens qui refusent de succomber à leur lavage de cerveau, des gens comme vous, les élites mondiales trouvent cela bien plus difficile qu’elles ne le pensaient.

Source : thepeoplesvoice.tv