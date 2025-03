Pourquoi ces médecins cardiaques ont vécu plus de 100 ans

Les secrets d’un cœur en pleine forme, révélés par trois légendes de la chirurgie cardiaque

Et si la longévité n’était pas un mystère réservé à une poignée d’élus, mais plutôt le fruit d’habitudes simples et efficaces ? Trois géants de la cardiologie, le docteur Michael DeBakey (décédé à 99 ans), le docteur Elsworth Wareham (décédé à 104 ans) et le professeur Leo Bokeria, ont non seulement sauvé des milliers de vies, mais ont aussi vécu bien au-delà de 90 ans, dans une forme remarquable. Leurs routines personnelles, appuyées par des années d’expérience et des recherches scientifiques, révèlent une approche étonnamment accessible de la santé cardiaque. Voici leurs enseignements les plus marquants.

L’erreur matinale à éviter pour protéger votre cœur

Chaque matin, des millions de personnes commencent leur journée par une tasse de café. Pourtant, selon le professeur Leo Bokeria, cette habitude, lorsqu’elle est pratiquée à jeun, peut avoir des effets délétères sur le cœur. Boire du café sans avoir mangé au préalable stimule fortement la sécrétion d’acide gastrique, ce qui peut, à long terme, provoquer des gastrites, des ulcères et une inflammation chronique – autant de facteurs qui fragilisent le système cardiovasculaire.

Pour contrer cela, le professeur Bokeria recommande une routine très simple : gardez un verre d’eau tiède près de votre lit pour le boire dès le réveil, pratiquez quelques exercices physiques doux, puis prenez un petit-déjeuner équilibré avant de savourer votre café.

Il insiste également sur l’importance du rythme veille-sommeil. « Ceux qui se lèvent tôt vivent pleinement chaque jour », disait-il souvent. Cette observation, loin d’être poétique, s’appuie sur une étude parue dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, qui montre que les personnes matinales présentent de meilleurs marqueurs de santé cardiovasculaire que les couche-tard. Son programme idéal : coucher entre 22h et 23h, réveil entre 6h et 7h, exercices terminés avant 8h.

Le pouvoir insoupçonné du rire selon le docteur DeBakey

Le docteur Michael DeBakey, considéré comme l’un des pères de la chirurgie cardiaque moderne, avait un remède inattendu contre les maladies du cœur : le rire. « Le rire n’est pas seulement un remède, c’est une prévention », affirmait-il. Et cette intuition est validée par la science : une étude publiée en 2017 dans l’American Journal of Cardiology a démontré que le rire régulier réduit la rigidité des artères et améliore le flux sanguin.

Son hygiène de vie était d’une discipline remarquable : réveil quotidien à 4h du matin, suivi de 15 tractions, squats et flexions, puis marche jusqu’à son lieu de travail, par tous les temps. Côté alimentation, il suivait un principe original : diviser son dîner en deux, en consommant une moitié le soir et l’autre au petit-déjeuner. Mais sa position la plus controversée concernait le beurre, qu’il qualifiait de plus dangereux que le stress. Il l’avait totalement éliminé de son alimentation et a vécu jusqu’à 99 ans, réalisant plus de 60 000 interventions chirurgicales au cours de sa carrière.

Une révolution végétale portée par le docteur Wareham

Parmi les approches les plus radicales figure celle du docteur Elsworth Wareham, qui a pratiqué sa dernière opération à l’âge de 95 ans et conduit sa voiture jusqu’à ses 99 ans. À 50 ans, après des décennies d’observations sur le terrain, il remarque une corrélation frappante : ses patients végétaliens présentent des artères bien plus propres que ceux ayant une alimentation riche en produits animaux.

Cette constatation l’amène à formuler ce qu’il appelle le « paradoxe asiatique ». Lors de ses interventions en Asie, il observe un contraste frappant : dans les pays occidentaux, les maladies cardiovasculaires liées à l’athérosclérose sont très répandues, tandis que dans les communautés rurales asiatiques, il rencontre davantage de malformations cardiaques congénitales. Il associe cette différence majeure à l’alimentation : un régime principalement végétal dans les zones rurales asiatiques, contre une alimentation riche en produits animaux en Occident.

Son régime alimentaire est rapidement devenu légendaire dans les cercles médicaux. Le matin, il consommait des céréales complètes avec du lait végétal, accompagnées de fruits frais et de noix. En fin de journée, avant 16h, son repas se composait de légumineuses, de légumes crus, d’un supplément de noix, de thé et d’un peu de jus d’orange. Il veillait également à boire au minimum six verres d’eau par jour.

Des petits gestes aux grands effets

Les trois chirurgiens partageaient une conviction fondamentale : ce sont les petits changements constants qui produisent les transformations durables. Voici quelques substitutions simples qu’ils recommandaient :

Remplacez le beurre par de l’avocat ou de l’huile d’olive

Évitez les aliments frits, privilégiez la cuisson à la vapeur ou au four

Commencez votre journée par de l’eau tiède au lieu du café

Prenez votre dernier repas entre 16h et 18h

Oubliez les encas transformés, optez pour des fruits frais et des noix

Un aliment inattendu pour nettoyer vos artères

Le professeur Bokeria mettait aussi en avant un aliment étonnant : le chocolat noir à 90 % de cacao. Selon des études récentes, ce type de chocolat peut aider à faire baisser la pression artérielle, réduire l’inflammation, améliorer la circulation sanguine et diminuer les risques de maladies cardiaques. Toutefois, il avertit : « Seuls les chocolats à très faible teneur en sucre apportent ces bénéfices. Plus le pourcentage de cacao est élevé, meilleurs sont les effets cardiovasculaires. »

Le mouvement, la meilleure prescription

Au-delà de l’alimentation et du sommeil, un autre pilier indispensable ressort de leurs pratiques : la marche. Le docteur DeBakey l’appelait « le médicament cardiaque le plus sous-estimé », tandis que le docteur Wareham n’a jamais cessé de marcher, même après 100 ans. Leur recommandation commune :

Marchez au moins 30 minutes par jour

Alternez entre un rythme soutenu et un rythme tranquille

Favorisez la régularité plutôt que l’intensité

Si possible, sortez marcher le matin

Un héritage vivant

En tout, ces trois médecins ont cumulé 302 ans d’expérience de vie, prouvant qu’une santé cardiovasculaire optimale ne dépend pas de traitements extrêmes, mais d’un mode de vie cohérent, ancré dans des habitudes simples. Alimentation végétale, activité physique quotidienne, sommeil régulier, gestion du stress et routine matinale structurée : chacun de ces éléments forme une partie essentielle d’un tout.

Comme le disait si bien le docteur Wareham : « Les choix que vous faites aujourd’hui façonnent le cœur que vous aurez demain. »

Ces recommandations, issues de figures majeures de la médecine, méritent d’être considérées avec attention. Toutefois, avant d’apporter des changements significatifs à votre mode de vie, discutez-en toujours avec votre professionnel de santé, en fonction de votre propre historique médical.

Source : Santé Simple