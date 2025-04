RFK Jr avait raison ? Nouvelle étude révolutionnaire

Depuis des décennies, Robert F. Kennedy Jr (RFK Jr) soulève des questions dérangeantes sur la santé publique, et plus particulièrement sur les causes possibles de l’augmentation spectaculaire des troubles neurodéveloppementaux chez les enfants. Une étude récente pourrait bien lui donner raison, et les résultats sont plus alarmants qu’on ne l’imaginait.

Une épidémie silencieuse

Imaginez ceci : des parents observent leurs enfants, qui se développaient normalement, prononçant peut-être une centaine de mots, perdre soudainement la parole vers l’âge de 15 mois. Ce phénomène, bien trop fréquent, est au cœur de ce qu’on appelle aujourd’hui l’épidémie d’autisme. Mais ce n’est pas tout. Les troubles neurodéveloppementaux, métaboliques et immunologiques chez les enfants ont explosé depuis les années 1980. Quelque chose a radicalement changé à cette époque, et une question simple s’impose : quoi ?

Pendant longtemps, la science n’a pas fourni de réponse claire sur les causes de cette hausse. Pourtant, un graphique montrant l’évolution des diagnostics d’autisme en parallèle avec une certaine procédure médicale – l’augmentation des vaccins administrés aux femmes enceintes et aux nourrissons – a attiré l’attention de nombreux observateurs, dont RFK Jr. En 1983, les enfants recevaient 11 vaccins. Depuis 1986, ce nombre a grimpé à plus de 58 injections réparties en 76 doses, y compris in utero. Coïncidence ? Une nouvelle étude semble apporter des éléments de réponse.

Une étude qui change la donne

Publiée le 23 janvier 2025 dans le Public Health Policy Journal, cette étude a examiné les dossiers de 47 000 enfants de 9 ans inscrits au programme Medicaid en Floride. Les chercheurs se sont penchés sur la prévalence de troubles comme l’autisme, le syndrome hyperkinétique, l’épilepsie, les troubles d’apprentissage, l’énurésie et les tics, en lien avec l’administration de vaccins.

Les résultats sont stupéfiants : les enfants vaccinés étaient significativement plus susceptibles de développer chacun de ces troubles par rapport à ceux qui ne l’étaient pas. Plus inquiétant encore, chez les enfants nés prématurément, le risque de présenter au moins un de ces troubles était quatre fois plus élevé. Et ce n’est pas tout : plus un enfant recevait de doses, plus son risque d’autisme augmentait. Avec une seule injection, le risque était 1,7 fois plus élevé ; avec 11 doses ou plus – une pratique courante aujourd’hui – il grimpait à 4,4 fois. Ces chiffres sont colossaux.

Résultats de santé liés aux troubles du développement neurologique selon le statut vaccinal chez les enfants de neuf ans.

RFK Jr, un lanceur d’alerte controversé

Ces conclusions viennent conforter ce que RFK Jr clame depuis des années, malgré les attaques incessantes de l’industrie pharmaceutique et de certains politiciens. Lors de récentes audiences de confirmation au Sénat américain, il a été interrogé sur ses positions jugées « controversées ». On lui a reproché d’avoir comparé le travail des CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) aux camps de la mort nazis ou aux abus dans l’Église catholique. Mais RFK Jr ne plie pas. Il a pointé du doigt un conflit d’intérêts flagrant : les politiciens les plus virulents à son égard sont souvent ceux qui reçoivent des millions de dollars de l’industrie pharmaceutique.

« Le problème de la corruption ne se limite pas aux agences fédérales, il est aussi au Congrès », a-t-il déclaré, soulignant que beaucoup de membres des commissions acceptent des fonds de ces entreprises, protégeant ainsi leurs intérêts.

Un appel à la transparence

Cette étude ne se contente pas de confirmer les soupçons de longue date de certains. Elle pourrait servir de tremplin pour ceux qui hésitent encore à remettre en question le discours officiel selon lequel cette procédure médicale est « universellement sûre et efficace, avec des effets secondaires minimes ». Loin d’être un rejet de la médecine, cette démarche est une quête de science, de transparence et de santé.

Les enfants méritent des réponses. Les parents méritent la vérité. Et si cette étude marque le début d’une vague de révélations, comme beaucoup l’espèrent, alors un avenir meilleur pourrait être à portée de main. En attendant, une chose est sûre : RFK Jr, malgré les controverses, semble avoir vu juste sur une question que beaucoup préfèrent ignorer.

